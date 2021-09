Heute trägt Micheal Lutz seine Glatze mit Stolz. Das war nicht immer so. Eine Erkrankung vor mehr als 20 Jahren sorgte für den Haarausfall. Foto: Christian Laier

Waibstadt. (cla) "Glatze tragen" liegt bei Männern im Trend. Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst dafür, sich die Haare abzurasieren. Belastend ist es allerdings, wenn man in jungen Jahren wegen einer Krankheit ungewollt alle Körperhaare verliert und sie nie wieder nachwachsen. "Kreisrunder Haarausfall" heißt die Erkrankung, von der auch Micheal Lutz betroffen ist. Über diese Krankheit aufzuklären und Betroffenen Mut zu machen, ist ihm ein wichtiges Anliegen.

In Waibstadt ist der Steinmetzmeister mit der Glatze bekannt wie ein "bunter Hund". Als Stadtrat, als musikalischer Leiter der SFZ BigBand oder als Abteilungsleiter der "Abteilung für Kultur und Nachhaltigkeit" des Turnvereins ist er im öffentlichen Leben präsent. Doch nur wenige Menschen wissen, dass er seine markante Glatze nicht aus modischen Gründen trägt, sondern weil ihm mit Anfang 30 von heute auf morgen die Haare ausfielen. "Ich war zu der Zeit öfter Model an der Friseurschule", erinnert sich Lutz an die Zeit zurück, als er noch volles schwarzes Haar hatte und einen Schnurrbart trug.

Hintergrund An der Erkrankung "Kreisrunder Haarausfall" leiden in Deutschland ungefähr eine Million Menschen. Insbesondere die psychischen Belastungen, die die Krankheit oft mit sich bringt, führen bei vielen zu einem erheblichen Leidensdruck. Der Haarausfall setzt oft akut und plötzlich ein. Die Ursache ist noch nicht bekannt, daher ist die Behandlung äußerst schwierig.

Eines Tages machte ihn ein Freund darauf aufmerksam, dass ein Bereich so groß wie ein Euro-Stück an seinem Hinterkopf keine Haare mehr hatte. Kurz darauf wurden es immer mehr kahle Stellen, auch die Augenbrauen, Wimpern und der Bart verabschiedeten sich. "Alle haben gesehen, dass bei mir etwas nicht stimmt. Ich hatte am Anfang Hemmungen, unter die Leute zu gehen", sagt Lutz. Die Erkrankung war damals noch sehr unbekannt. Selbst der Hautarzt, der für die Diagnose zuständig ist, erkannte die Krankheit seinerzeit nicht. "Jeder wollte damals mit Haarwuchsmitteln Geld mit mir verdienen, vom Friseur bis zum Hautarzt. Gebracht hat es nichts."

Lutz merkte, dass die Leute ihn musterten, als die Haare immer weniger wurden. Die meisten vermieden es, ihn darauf anzusprechen, was für ihn sehr schwierig war. "Wenige haben mich direkt angesprochen. Das war gut. Denen konnte ich erklären, dass es eine Krankheit ist." Vier Monate nachdem er die ersten ausfallenden Haare bemerkt hatte, waren fast alle Haare weg. Die wenigen verbliebenen rasierte er sich ab und flog mit seiner Frau für vier Wochen nach Australien. "Der Urlaub war wichtig, um aus der Situation rauszukommen", erinnert er sich. Anschließend sei es eine komplizierte Zeit für ihn gewesen, seine Liebsten aufzuklären. Die Hoffnung, dass die Haare eines Tages wieder nachwachsen, erfüllte sich nicht.

Heute weiß er, dass es endgültig ist. Ein Jahr lang fuhr er alle zwei Wochen in die Uniklinik nach Marburg, die auf die Erkrankung spezialisiert sind. Aber alle Behandlungsmethoden brachten keinen Erfolg. "Ich habe mich dann damit abgefunden und trage seitdem Mützen", erklärt der Steinmetzmeister. In Marburg lernte er Leidensgenossen kennen und konnte sich mit diesen austauschen, was für ihn sehr wertvoll war. Durch seinen offenen Umgang mit der Krankheit hat sich Lutz über die Jahre mit der "optischen Geschichte" arrangiert. Er weiß aber, dass viele Betroffene unter psychischen Problemen leiden. "Ich sehe sofort, wenn es jemand anderes hat. Ich habe auch das Gefühl, dass es immer mehr werden", ist sein Eindruck.

Berührt hat ihn eine Begegnung in einem Drogeriemarkt, die vor Kurzem stattfand. Dort sah er eine ganz junge Frau, die Glatze trug. Lutz ahnte, was dahintersteckt. Er sprach sie darauf an, dass er es klasse findet, wie mutig sie auftritt und mit der Krankheit umgeht. Die Frau freute sich sehr darüber. "Ich finde es wichtig, Betroffenen Mut zu machen", sagt Lutz. "Wer vom kreisrunden Haarausfall betroffen ist, sollte einen Dermatologen des Vertrauens aufsuchen", empfiehlt er.

Zu den Nachteilen der Krankheit gehöre, dass Schweiß oder Creme wegen der fehlenden Augenbrauen und Wimpern ins Auge laufen. Ebenso läuft die Nase immer, weil die Nasenhaare fehlen. "Und ich muss immer aufpassen, dass ich keinen Sonnenbrand auf dem Kopf bekomme."Auf die Frage, ob die Erkrankung auch Vorteile hat, muss der Saxophonist nicht lange überlegen und lacht: "Seit mehr als 20 Jahren muss ich nicht mehr zum Friseur."