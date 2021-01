Von Christian Laier

Waibstadt. Kontrovers diskutierte der Gemeinderat im vergangenen Oktober über einen Antrag des in Waibstadt ansässigen Getränkeproduzenten "Naturella", eine wasserrechtliche Genehmigung zur Entnahme von Mineralwasser aus einem Tiefbrunnen im Waibstadter Gewann "Butschnickel" zu erhalten. Einwohner hatten im Oktober Bedenken vorgebracht, dass die Pläne der Firma nachteilige Folgen für die Waibstadter Wasservorkommen haben könnten. Schließlich vertagte der Gemeinderat seine Entscheidung, weil wichtige Fragen in der Sitzung nicht geklärt werden konnten und befasst sich nun am kommenden Dienstag, 26. Januar, im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung erneut mit dieser Thematik. Das Wasserrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises ist die zuständige Behörde, die über den Antrag am Ende entscheiden wird. Im Zuge des Genehmigungsverfahrens darf die Stadt Waibstadt eine Stellungnahme abgeben, ob sie für oder gegen das Vorhaben ist.

Die "riha Getränkegruppe", zu der "Naturella" gehört, liefert derzeit noch Fruchtsaftschorlen und aromatisierte Mineralwässer aus ihren beiden nördlichen Standorten Rinteln und Dodow in den süddeutschen Raum. "Um in einem wachsenden globalen Markt auf Dauer erfolgreich bestehen zu können, wird eine Erweiterung des Produktportfolios um regional produzierte mineralwasserhaltige Getränke in Waibstadt angestrebt", erklärt Rudolf Berens auf Anfrage der RNZ. Der Werksleiter am Standort Waibstadt verweist darauf, dass es das Ziel des Unternehmens ist, Schorlen und aromatisierte Mineralwässer auch unter Verwendung von eigenem Mineralwasser herzustellen. So könne man lange, klimaschädliche sowie kostenintensive Transportwege vermeiden. Deshalb wurde eine Erkundungsbohrung auf Waibstadter Gemarkung bis auf 200 Meter unter Gelände abgeteuft und zu einem Förderbrunnen ausgebaut. Dies geschah auf Grundlage einer wasserrechtlichen Erlaubnis des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis und weiterer Vorgaben des Geologischen Landesamtes Baden-Württemberg.

"Der im Anschluss durchgeführte einjährige Pumpversuch erbrachte dabei den Nachweis, dass das geförderte Grundwasser nachhaltig gewinnbar ist, eine natürliche Reinheit besitzt und den Anforderungen der Mineral- und Tafelwasserverordnung gerecht wird", erklärt Berens. Der Brunnen entnehme, im Gegensatz zu den privaten und öffentlichen Grundwassernutzungen im Raum Waibstadt, mineralisiertes Grundwasser aus dem deutlich tiefer gelegenen fünften Grundwasserstockwerk. Kontinuierliche Messungen des Grundwasserspiegels in den umliegenden Grundwassermessstellen und öffentlichen Trinkwasserbrunnen der Stadt Waibstadt hätten gezeigt, dass die Grundwasserentnahme keinen negativen Einfluss auf den Grundwasserspiegel und somit die Ergiebigkeit der privat- und wasserwirtschaftlich genutzten oberen Grundwasserstockwerke habe.

Von dem Brunnenstandort aus soll das Mineralwasser künftig über eine "Pipeline", welche entlang der Feldwege unter minimalen Eingriffen in die Natur unterirdisch verlegt werde, zum Betriebswerk in Waibstadt geleitet und dort ausschließlich zur Herstellung von Fruchtsaftschorlen und aromatisierten Mineralwässern verwendet werden. "Der Einsatz als Brauchwasser für Produktionsprozesse ist ausgeschlossen", bekräftigt der Getränkeproduzent. Das Brauchwasser werde unter der Voraussetzung gleichbleibender Produktionsmengen auch in Zukunft in gleicher Höhe vom Zweckverband Wasserversorgungsgruppe "Unterer Schwarzbach" bezogen.

"Durch die geplante Grundwasserentnahme sind nach dem aktuellen Kenntnisstand und Abwägung aller Fakten weder Beeinträchtigungen des Waibstadter Grundwassers im Hinblick auf die Waibstadter Trinkwasserversorgung noch auf umliegende Ökosysteme zu besorgen", ist sich Berens sicher. Die nachhaltige Gewinnung des Mineralwassers würde zudem im Falle der Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis durch die Untere Wasserbehörde des Rhein-Neckar-Kreises jährlich kontrolliert werden.

Die Mineralwassergewinnung in Waibstadt sei "ein wichtiger Baustein hin zu einer nachhaltigen, klimafreundlichen und regionalen Wertschöpfung mit dem Ziel, den Standort in Waibstadt dauerhaft zu erhalten", erläutert der Werksleiter. Der Standort sei sicher, werde aber mit dem gesamten Produktportfolio der Firma, die dann eben auch in Waibstadt Mineralwasser fördern könnte, "nochmal eine Nummer sicherer", sagt Berens.

"Auch aus touristischer Sicht kann ein Brunnen mit Mineralwasserqualität eine Aufwertung des Standorts mit sich bringen und somit einen positiven Beitrag zum regionalen Wirtschaftsfaktor leisten. Damit leistet Naturella einen konstruktiven Beitrag zur Brunnenregion, zu der auch Waibstadt gehört", findet Berens. So könnte es in ferner Zukunft dann auch ein Waibstadter Mineralwasser geben.