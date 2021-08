Daheim wird geübt, wenn das Jugendorchester zusammen ist, dann geht es an die Probe, also das gemeinsame Erarbeiten des Stückes. „Die Spielpraxis ist das A und O“, sagt Luis Flaig. Daher sind Auftritte wie hier beim Weihnachtskonzert 2019 immer willkommen. Archivfoto: privat

Von Anjoulih Pawelka

Waibstadt. Wenn Luis Flaig von seinem Engagement erzählt, schäumt es nur so aus ihm heraus. Voller Begeisterung berichtet er, wie viel Spaß ihm das Dirigieren bereitet, welche Herausforderungen es dabei gibt und was er seinem Orchester beibringen möchte. Soweit erst einmal für einen Musiker mit Leib und Seele wahrscheinlich nichts Besonderes; dass Flaig aber erst 23 Jahre alt ist und das Jugendorchester des Musikvereins bereits seit zwei Jahren leitet, macht die Sache durchaus außergewöhnlich.

"Das Musikalische kam von Anfang an", erzählt Flaig. So beschäftigte er sich schon im Kindergarten mit Musik, besuchte die musikalische Früherziehung. Dass er ein Instrument lernen durfte, war in seiner Familie keine Frage, sind dort doch alle sehr musikalisch. "Ich wurde gefördert", sagt Flaig und fügt begeistert hinzu, dass er sogar in zwei Instrumenten Unterricht hatte. So spielt er nicht nur Trompete, sondern auch Klavier. Beide Instrumente seien auch für die Dirigententätigkeit hilfreich. Flaig spielt zum Beispiel auf dem Klavier und setzt sich dadurch ganz anders mit der Partitur auseinander. Er sieht seine Aufgabe als Dirigent darin, die Jugendlichen dazu zu bringen, gemeinsam zu musizieren. Flaig verbindet dann das Musikspiel. "Man ist ein Wegbereiter", sagt er. Damit könne man Technisches und Musikalisches verbinden und die Jugendlichen hätten die Möglichkeit, zusammen das Stück zu entdecken.

Angefangen hat alles bereits in der Schule, 2014 beim Weihnachtskonzert. Damals war Flaig in der 10. Klasse. Seine Lehrerin wollte, dass jeder einmal dirigiert. "Ich hatte schon Lust darauf." Alle anderen wollten lieber musizieren. Also dirigierte Flaig das ganze Konzert. 2016 kam dann der damalige Jugendorchesterleiter auf Flaig zu und fragte ihn, ob er das Waibstadter Musikfest dirigieren könne. "Ich hab gesagt: ,Ja klar, da hab ich voll Bock drauf‘", erzählt Flaig. Das hat so gut geklappt, dass der Waibstadter ab da den Stellvertreterposten innehatte. 2019, als der damalige Jugendleiter aufgehört hat, hat Flaig übernommen.

Der Student der Germanistik und Politikwissenschaft, der später einmal Lehrer werden möchte, wollte das Handwerk verstehen. Also hat er unter anderem einen D-Lehrgang besucht. Eine Woche lang gab es dort Instrumentalunterricht und Musikdiktate. Da musste Flaig dann die Melodie, die am Klavier gespielt wurde, in Noten übersetzten. Das konnte er recht gut. War es doch nichts grundlegend Neues für ihn, der seit der 8. Klasse vier Stunden die Woche in der Schule Musikunterricht hatte. "Deswegen war das nie ein Problem, auf den ganzen Lehrgängen mitzuhalten", sagt er.

Außerdem hat Flaig einen Dirigentenkurs besucht und Unterricht genommen. Bei einem Lehrer, der Blasmusikleitung studiert hat. Das sei "mega inspirierend" gewesen. Alle zwei Wochen hat Flaig dort geübt, seine Bewegungsabläufe und die Schlagtechnik zu verbessern. Aber auch lauter und leiser anzuzeigen, die Musik während des Dirigierens trotzdem weiterzuverfolgen und Tempowechsel waren Teil der Stunden. Oft stand Flaig vor einem großen Spiegel, sein Lehrer am Klavier. Dann wurden die "wildesten Veränderungen" geübt. Wie zum Beispiel schnell von einen 3/4-Takt zu einem 4/4-Takt wechseln. Flaig ist sich sicher: wenn er keinen Taktwechsel hinbekommt, dann kann das das Orchester noch weniger. Daher müssen die Abläufe im Schlaf sitzen. Sie müssen automatisiert sein.

Schon früh hat ihn das Dirigieren fasziniert. Als kleiner Junge habe er bei Konzerten mit dem Colaröhrchen als Dirigierstock dagestanden und in der Luft gewedelt. Überhaupt ist Flaig mit seiner kommunikativen, unaufgeregten Art keiner, der die Öffentlichkeit scheut. Schmunzelnd erzählt er, wie seine Familie sagt, dass er schon immer der Typ war, der in der ersten Reihe stehen wollte. So war Flaig zuerst Ministrant, dann Oberministrant. Spielte Fußball, bevor er Schiedsrichter wurde, war Klassensprecher und dann Schulsprecher. Da sei es eine logische Fortsetzung gewesen, irgendwann vom Musiker zum Dirigenten zu wechseln.

Besonders das Kreative, das Künstlerische an seiner Arbeit, bereitet ihm Freude. Er nennt es "die Idee von einem Stück entwickeln". Wo liegen die Feinheiten? Was macht das Stück aus? All das sind Fragen, die sich Flaig am Anfang überlegt, wenn er ein neues Stück aus der Filmmusik, den Charts oder der Orchesterliteratur in das Repertoire aufnimmt. Das mache "wesentlich mehr Spaß" als das Handwerkliche, das aber auch wichtig sei. Den Jugendlichen, die alle zwischen zwölf und 24 Jahre alt sind, scheint es zu gefallen. So besteht das Orchester derzeit aus rund 40 Personen, die Blasinstrumente oder Schlagzeug spielen.

Für Flaig ist es selbstverständlich, dass er sich engagiert, wenn es der Rahmen zulässt. Er möchte etwas bewegen. Und dabei leitet ihn keine Negativmotivation. Er bringt sich nicht ein, um Dinge, die schlecht laufen, zu verändern, sondern weil ihm die Dinge schon so gut gefallen, dass er ein Teil dessen sein möchte. Dass er im Alter seines Orchesters ist, sieht er als Vorteil. So weiß er, was die jungen Leute bewegt. Nicht nur schulisch, sondern auch menschlich.