Waibstadt. (jou) Für Eltern, die ihre Kleinkinder in der "Rappelkiste" in Waibstadt betreuen lassen, sind seit vergangener Woche schwierige Zeiten angebrochen. Sie müssen ihre Kinder derzeit selbst betreuen, denn die komplette Einrichtung ist seit vergangenem Mittwoch geschlossen. Grund dafür ist, wie so oft in diesen Wochen und Monaten, die Corona-Pandemie.

In der Einrichtung sind ein Kind sowie eine Mitarbeiterin an Covid-19 erkrankt. Das Kind habe sich wahrscheinlich bei seinem Vater angesteckt, sagt Leiterin Sandra Jürriens. Da zwar die einzelnen Gruppen räumlich getrennt sind, aber die Mitarbeiterinnen gruppenübergreifend nicht immer den Mindestabstand einhalten können, musste die komplette Einrichtung geschlossen werde und alle Erzieherinnen sowie die Gruppe des erkrankten Kindes in Quarantäne. Die Kinder der zwei anderen Gruppen sind lediglich Kontaktpersonen der Kategorie zwei. Das bedeutet, dass sie nicht in Quarantäne müssen.

Die Nachricht von dem erkrankten Kind erreichte Jürriens am Montag vergangener Woche, daraufhin wurden am Dienstag alle 26 Kinder, deren Eltern und Mitarbeiterinnen auf das Virus getestet und somit die Erkrankung der Erzieherin, die symptomfrei ist, am darauffolgenden Mittwoch entdeckt. Alle anderen Personen sind, Stand dieser Montag, negativ getestet worden.

Man habe immer alles versucht, um die Hygienevorschriften einzuhalten, aber das würde auch zeigen, dass man von außen abhängig sei, sagt die Leiterin. Es sei viel Arbeit gewesen, sich mit dem Gesundheitsamt abzusprechen und die Eltern zu kontaktieren, die aber alle sehr verständnisvoll gewesen wären. "Man muss versuchen, damit umzugehen", sagt Jürriens und fügt hinzu, dass die Situation auch für die Eltern "doof" sei, die Gesundheit aber vorgehe.