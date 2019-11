Von Christian Laier

Waibstadt. Es war bereits der 30. Kerweumzug, den die Stadt am vergangenen Sonntag bei strahlendem Sonnenschein gefeiert hat. Viele Einheimische und auswärtige Gäste säumten die Straßen, als sich der Umzug seinen Weg durch die Hauptstraße bahnte. Die Mühen des „Kerweteams“, das sechs Wochen lang täglich an den Motivwägen gebaut hatte, wurden mit einem großen Applaus der Zuschauer belohnt.

„Kerweschlumbl“ Ekaterina thronte, begleitet von Bürgermeister Joachim Locher, Bürgermeister-Stellvertreter Gerhard Rieser und dem „Kerwepfarrer“ Thomas Kaiser, auf ihrem eigenen Wagen. Kaiser las nach dem Umzug traditionell vom Vorplatz der Stadtpfarrkirche aus die „Kerwereden“ vor. Dabei ging es wie immer um die Missgeschicke von Waibstadter Einwohnern im vergangenen Jahr. Diese wurden zur Freude der Zuhörer glossiert präsentiert und sorgten für einige Lacher.

Da gab es zum Beispiel einen Familienvater, der eine Maus im seinem Wohnzimmer entdeckt hatte und diese mit seinem Gewehr erschoss. Das führte allerdings dazu, dass das verspritzte Blut der Maus im Rahmen einer größeren Putzaktion von der Wand entfernt werden musste.

Eine andere Anekdote betraf ein Mitglied des örtlichen Fußballvereins, das ehrenamtlich mit einem Spindelrasenmäher den Sportplatz pflegt. Der Mann brachte sein Arbeitsgerät zum örtlichen Bauhof, weil der Motor beim Mähen besorgniserregend gestottert hatte. Dort stellte man fest, dass der fleißige Platzwart versehentlich Benzin anstatt Diesel getankt hatte.

Eine andere kuriose Geschichte betraf eine örtliche Gaststätte, der das Bier ausgegangen war. „Frogt immer, wenn ihr in ä Wärtschaft geht, ob noch genug Biervorrat besteht“, gab Thomas Kaiser den Kerwegästen einen wertvollen Ratschlag. Aber auch über einen Mann, der seine Frau beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Baumarktes vor lauter Aufregung über einen anderen hupenden Verkehrsteilnehmer vergessen hatte, berichtete Kaiser. Der Mann bemerkte das Fehlen der Gattin jedoch nach kurzer Fahrt und kehrte reumütig zurück.

Eine weitere lustige Geschichte war die eines Mannes, der mit der Unterstützung seiner Freunde in seine neue Wohnung umziehen wollte. Mit allen Möbeln am neuen Wohnhaus angekommen, konnte die Wohnungstür mit dem Schlüssel nicht geöffnet werden. Nach Rücksprache mit der Vermieterin stellte sich heraus, dass sich die neue Wohnung im Nachbarhaus befand.

30. Waibstadter Kerweumzug - Die Fotogalerie























































Außerdem ging es um einen schmerzhaften Feuerwehreinsatz. Den erlebte ein Waibstadter Feuerwehrmann. Auf dem Weg zum Einsatz stieg er in das Auto eines Feuerwehrkameraden, um schneller zum Feuerwehrhaus zu kommen. Dabei gab der Fahrer schon Gas, bevor der Fuß des Kameraden im Auto war. Das Engagement bei der Feuerwehr endete in diesem Fall mit Brüchen von Knöchel und Fußzehe sowie einem Bänderriss.

Eine andere Geschichte war der geplante Einbau eines Aufzugs, um ein Haus barrierefrei zu gestalten. Allerdings war der vorbereitete Schacht zu eng, sodass die Wände mühsam bearbeitet werden mussten und der Fahrstuhl am Ende doch noch eingebaut werden konnte.

Die letzte Anekdote betraf zwei Freunde, die eine Kneipentour unternahmen. Auf dem Heimweg stützten sich beide am gleichen Lenker eines Fahrrads. „Uff oimol dunne sich dem Oi sei Fieß verknote un schun geht’s Richtung Bode“, liest der Kerwepfarrer vor. Nach der Aktion hatte der Fahrradfahrer eine Platzwunde am Kopf und der Andere schmerzende Rippen und ein verlorenes Handy. Den Abschluss des Umzuges bildete der Traktor eines Landwirtes, der auf kreative Weise eine Partnerin sucht und ein liebevoll gestaltetes Schild mit der Aufschrift „Bauer sucht Frau“ an seinem Traktor angebracht hatte.

Der Artilleriebund „St. Barbara“ hatte mit einem Böllerschuss den Start des Umzuges eingeleitet. Für die abwechslungsreiche musikalische Unterhaltung sorgten die Feuerwehrkapelle, der Musikverein und die SFZ BigBand. Die Ministranten verteilten Käsekuchen und kleine Saftbeutel. Außerdem verschenke die Waibstadter „Destille“ Schnaps. Mit einem eigenen Wagen waren jeweils der Städtische Kindergarten, der Lotus-Club, der Seniorenchor des Männergesangvereins „Sängerkranz“ und der Artilleriebund vertreten. Ebenso liefen Gruppen des Schützenvereins, der Kraichgau-Biker, des Turnvereins und der Sportgemeinschaft beim Kerweumzug mit und erfreuten die Zuschauer.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Rainer Götz, der jeden einzelnen Motivwagen erläuterte. Bürgermeister Joachim Locher gratulierte anschließens dem Kerweteam zum Jubiläum und bedankte sich für den unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz seiner Mitglieder.