Von Anjoulih Pawelka

Waibstadt.Es ist heiß, sehr heiß an diesem Sonntag. Auf dem Platz vor der Stadthalle brennt die Sonne unerbittlich. Dennoch stehen einige Leute um den großen Grill. Sie alle tragen Maske und scheinen trotz der Hitze guter Laune zu sein. Dafür haben sie auch allen Grund, denn es ist das erste größere Fest seit Ausbruch der Corona-Pandemie, dass in Waibstadt stattfindet.

Rund einen Monat lang haben sich die Verantwortlichen der Musikabteilung des Turnvereins Gedanken gemacht, wie sie das traditionelle Käskuchenfest unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln verwirklichen können. Denn: Aufgeben und nichts tun, ist für die Musiker keine Option.

Voller Inbrunst und mit jeder Menge Spaß geben die Musiker auf der kleinen Bühne in der Mitte des Zelts derweil alles. Sie machen Stimmung als gebe es kein Morgen. Rechts und links der Bühne mit gehörigem Abstand haben sich die Zuhörer versammelt. Die insgesamt 40 Leute, die in irgendeiner Weise zusammengehören, zum Beispiel weil sie in einem Verein gemeinsam trainieren, haben die Karten für dieses schon fast exklusive Konzert im Voraus der Veranstaltung gekauft.

Nun sitzen sie also bei 36 Grad Celsius Außentemperatur in diesem Zelt, das an allen Seiten offen ist, abgetrennt von Bauzäunen, um die exklusive Truppe von anderen Besuchern zu separieren. Am späten Nachmittag ist das nicht nötig, denn außer den zwei Gruppen sind keine weiteren Gäste zu sehen, die sich Käskuchen oder ein Holzfällersteak zum Mitnehmen einpacken lassen.

Auf den ganzen Tag verteilt seien es um die 250 Besucher gewesen, die sich ihr Essen abgeholt hätten, erklärt der Vorstand des Turnvereins, Boris Schmitt. Doch ihnen sei es vorrangig auch nicht um die Einnahmen gegangen, sondern darum, in Zeiten einer Pandemie auszuprobieren, wie es möglich sein kann, Feste zu feiern. Natürlich unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln und in viel kleinerer Form als eigentlich möglich wäre, wie Schmitt während des Gesprächs immer wieder betont. Es sei ihnen vor allem darum gegangen, sich kulturell zu engagieren. Denn so hätten die Künstler, die alle lange Zeit keine Auftritte hatten, die Chance, sich zu präsentieren.

Schmitt rechnet damit, dass die Pandemie noch länger anhält. "Wir müssen schauen, wie wir mit der Situation umgehen", sagt er. Würde man so lange nichts machen, würden die Vereine sterben. Das gesellschaftliche Leben müsse trotzdem stattfinden. Und auch für die rund 70 Helferinnen und Helfer sei die Veranstaltung gut für den Zusammenhalt.

Und wie hat das Konzept mit Drive-in für Autos und Fußgänger zur Stoßzeit geklappt? Zur Mittagszeit habe es eine kleine Schlange bei der Essensausgabe gegeben, aber alle hätten sich an die Regeln gehalten, erklärt Schmitt. "Da waren wir richtig stolz, dass alles geklappt hat."

Dass die Verantwortlichen auf die Einhaltung der Corona-Verordnung viel Wert legen und strikt auf diese achten, wird überall an diesem Tag sichtbar. Nicht nur die Helferinnen und Helfer tragen permanent Mundschutz, sondern auch fast alle Gäste in den Boxen. Eigentlich müssten sie das gar nicht zwingend, denn es gelten die gleichen Bedingungen wie in der Gastronomie: Am Tisch herrscht keine Maskenpflicht. Wer allerdings mitsingen möchte, muss das kleine Stück Stoff tragen. Wer keine Maske trägt, wird freundlich darauf hingewiesen diese aufzusetzen.

Derweil ist gute Stimmung vor allem rechts der Bühne, wo die Mitglieder der SG teilweise auf den Bänken stehen und ihre Arme in die Luft reißen – das geht auch gut mit Maske. Später tanzen sie auch neben der Bühne. "Es ist ein sehr, sehr schönes Fest", schreit einer der Fußballer gegen die Musik an und wirkt dabei sehr glücklich.

"Ich finde es perfekt gemacht", sagt Bürgermeister Joachim Locher, der ebenfalls an diesem Nachmittag im abgetrennten Bereich mit seiner Gruppe sitzt. Und was ist mit den Helfern? "Das ganze Konzept ist so durchdacht, dass ich keine Angst habe", sagt Lydia Kröner, die für die Getränke zuständig ist.