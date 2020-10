„Tagliatelle al Parmigiano“ ist die Spezialität des „Ristorante Dolce Vita da Pino“ am Waibstadter Marktplatz. Ab kommender Woche dürfen die Gäste nicht mehr im Restaurant speisen, weshalb die Inhaberin Andrea Marletta ab sofort einen Lieferservice anbietet. Foto: C. Laier

Von Christian Laier

Waibstadt. Es ist ein gemütlicher Donnerstagabend für die Gäste im "Ristorante Dolce Vita da Pino" am Waibstadter Marktplatz: Bei Kerzenschein genießen die Gäste ihre Pizza oder Pasta. Nicht ganz so entspannt unterhalten sich die Betreiber, denn vor einer Stunde endete die Pressekonferenz der Bundesregierung, in der bekannt gegeben wurde, dass es ab Montag wieder verboten sein wird, vor Ort im Restaurant zu speisen. Nur noch die Abholung oder die Lieferung des Essens sind dann erlaubt.

"Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht", sagt Vito Dispenzieri, der Sohn der Inhaberfamilie. "Direkt nachdem die Meldung bekannt wurde, haben gleich einige Gäste angerufen und ihre Reservierungen für das Wochenende abgesagt", bedauert er. Die Unsicherheit ist den insgesamt fünf Mitarbeitern des Restaurants anzumerken. "Wir haben es geahnt und bereits vor Kurzem neben der Abholmöglichkeit einen Lieferservice eingerichtet", erklärt Andrea Marletta, die Inhaberin. Aktuell werden in den umliegenden Orten Prospekte in den Briefkästen verteilt, die über das Angebot informieren. Ab einem Mindestbestellwert von 15 Euro wird ab sofort nach Hause geliefert. Das Mittagstisch-Angebot wird weitergeführt und ebenfalls auf Bestellung geliefert.

Der Chefin ist es unangenehm, dass sie ihr Personal nun in Kurzarbeit schicken muss. "Es geht jetzt um unsere Existenz. Wird es ein Weihnachtsgeschäft geben? Wir leben in der Gastronomie doch stark von den Reservierungen in der Vorweihnachtszeit", blicken die Gastronomen in eine ungewisse Zukunft. Sie stellen sich die Frage, ob ihre Gäste, die bislang überwiegend im Restaurant gegessen haben, ab der kommenden Woche den Abhol- und Lieferservice nutzen werden. "Wir weisen die Leute jetzt darauf hin, dass sich alles ändert", sagt der Senior Pino Dispenzieri.

Erst Anfang März hat die Familie ihr Restaurant eröffnet. Zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn nach wenigen Tagen wurde im Zuge der beginnenden Corona-Pandemie der erste "Lockdown" angeordnet. Weil mehrere Familienmitglieder gesundheitlich angeschlagen sind, entschied man sich, wegen der großen Unsicherheit zunächst komplett zu schließen und niemanden zu gefährden. "Dann saßen wir plötzlich zu Hause", erzählt Vito Dispenzieri. Als die Lage Anfang Juni wieder stabil war, wurde das Restaurant wiedereröffnet. Der Anfang sei schleppend verlaufen, die Gäste seien noch sehr unsicher gewesen. "Der Sommer lief dann dank unserer Außenbewirtschaftung auf dem Marktplatz sehr gut. Nachdem der September etwas ruhiger war, hatten wir in den letzten Wochen wieder mehr Gäste", berichtet der junge Koch.

Nun wird erneut die Schließung angeordnet. "Ich kann es schon verstehen, hätte es aber anders gelöst. Die Maßnahme der Schließung ist aus meiner Sicht zu hart und nicht verhältnismäßig", findet Dispenzieri. Nun hofft er, dass die Gäste sich die mediterranen Spezialitäten bestellen und zu Hause verzehren. "Die Gäste dürfen uns nicht vergessen. Wir machen mit der gleichen frischen Qualität weiter und liefern gerne nach Hause", hofft Marletta auf viele Bestellungen.

Währenddessen läuft der bisher gewohnte Restaurantbetrieb an diesem Donnerstagabend weiter. Ein Gast hat sich die Spezialität des Hauses bestellt: Tagliatelle al Parmigiano. In heißer Butter geschwenkte hausgemachte Pasta wird auf einem Servierwagen vor den Augen des Gastes im ganzen Parmesanleib verrührt, sodass eine cremige Masse entsteht und auf dem Teller des Gastes angerichtet wird. "Dieses Erlebnis können wir unseren Gästen erst einmal nicht mehr bieten", bedauert die Chefin. Nun liegt es an den Gästen, ob sie die örtliche Gastronomie ab kommender Woche mit ihren Bestellungen durch die schwere Zeit trägt.

"Ab nächster Woche bestellen wir unsere Pizza eben nach Hause. Wir wollen doch, dass ihr nach dem ,Lockdown’ noch da seid", muntert ein Ehepaar die Betreiberfamilie beim Verlassen des Restaurants auf.