Von Anjoulih Pawelka

Waibstadt. Es war der dritte "Hoftag" von Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder seit ihrem Amtsantritt vor einem Jahr. Am Donnerstag hat sie unter anderem den Lindenhof der Familie Bertsch besucht. Hier hat sie einen Einblick bekommen in die unterschiedlichen Biodiversitätsmaßnahmen.

Obwohl Andreas Bertsch seinen Betrieb konventionell bewirtschaftet, legt er Wert darauf, Ausgleichsflächen zu schaffen, die auch für Tiere und Artenvielfalt nützlich sind. Daher hat er überall auf seinem knapp 300 Hektar großen Areal, das er bewirtschaftet, Blühflächen angelegt und insgesamt fünf Prozent seiner Flächen dafür auszeichnen.

Bis vor zwei Jahren hatte Bertsch sich auf Schweinezucht spezialisiert und rund 250 Muttersäue im Stall. Der Aufwand war enorm, da Schweine pflegeintensiv sind. Zwischen 16 und 17 Mal habe man ein Ferkel in den ersten 19 Tagen seines Lebens in den Händen haben müssen, unter anderem für Impfungen. Er erklärte, dass der Verbraucher ein wenig schizophren sei. Zum einen wolle er billiges Essen, verteufle aber die intensive Tierhaltung. Daher konzentriert sich Bertsch nur noch auf den Ackerbau und baut Stoppelweizen an.

Bertsch war in Sachen Biodiversität Vorreiter. Unter andere auch mit dem Projekt "Runder Tisch Artenvielfalt", das es seit Seit 2012 gibt. Hier haben sich Vertreter der Jäger, Imker, des Naturschutzes und der Landwirtschaft mit der Gemeinde zusammengetan, um Blühwiesen zu gestalten. Das Projekt hat unlängst einen Preis beim Wettbewerb "Baden-Württemberg blüht" gewonnen, der Biodiversität stärken möchte.

Wie diese Blühflächen aussehen, zeigte Bertsch vor Ort. Mit dem Traktor samt Hänger ging es in seine Felder. Immer wieder wurde angehalten, und Bertsch erzählte über die Blühstreifen und -wiesen. Als Streifen dienen sie auch dazu, dass Düngemittel nicht auf die Wege gelangt. Damit schlage er mehrer Fliegen mit einer Klappe, erklärte Bertsch und berichtete, wie er öfter Fotos zugeschickt bekomme von Menschen, die sich an seinen Blühstreifen erfreuen. Diese würden dann auch "in die Fläche gehen" um zu sehen, welche Insekten sich dort tummeln.

Dieses Jahr sei es allerdings ein "riesen Problem", eine "gescheite" Blühfläche hinzubekommen, da die Melde sich derzeit stark ausbreitet. Das grüne Gewächs, das einem Tannenbaum in Miniatur ähnelt und nicht blüht, sei ökologisch nicht sehr wertvoll, sagte der Landwirt. Vor allem in trockenen Jahren breitet sich die Pflanze gut aus.

Wie Blühflächen auch noch Jahre später prächtig aussehen können, zeigte er anhand eines Feldes, das er vor ein paar Jahren eingesät hat. Mittlerweile haben sich die Pflanzen dort etabliert, ohne weiteres Zutun des Landwirts. "Das ist eine ganz, ganz wertvolle Fläche" erklärte er, auf der es viele Tiere gibt, und die sich mehrmals im Jahr verändert. Von der Politik wünscht er sich, dass es auch möglich sei, auf diesen Flächen mehrjährige Pflanzen einzusähen.

Bürgermeister Joachim Locher erzählte, dass er den Eindruck habe, dass in diesem Jahr so viele Insekten wie schon lange nicht mehr auf den Wiesen zu sehen sind. Er unterstrich, wie stolz er darauf sei, was in den vergangenen Jahren durch den "Runden Tisch Artenvielfalt" entstanden ist. Seine Hoffnung sei schon immer gewesen, dass das Projekt Vorbildcharakter habe und sich andere Kommunen davon inspirieren lassen.

Regierungspräsidentin Felder betonte bei ihrem Besuch auch, wie wichtig die Landwirtschaft sei. "Wir brauchen die Vielfalt", sagte sie und lobte die Landwirte: "Alle Höfe machen das mit gigantischem Herzblut." Vor allem das Miteinander der Generationen habe sie beeindruckt. Wichtiger als die Frage, ob ein Betrieb konventionell oder biologisch wirtschaftet sei vielmehr, dass regional produziert werde. Felder legt Wert darauf, unterschiedliche Betriebe zu besuchen. Daher ging es nach der Station bei Landwirt Bertsch, weiter nach Sinsheim-Adersbach zum Demeterhof von Familie Schneider.