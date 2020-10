Jürgen Kiermeier kümmerte sich 18 Jahre lang ehrenamtlich um die Bejagung von Bisams in Waibstadt und Daisbach. Hier zeigt er, wie eine Falle am Bachufer aufgestellt und befestigt wird. Foto: Christain Laier

Von Christian Laier

Waibstadt. "Einer muss es machen", sagt Jürgen Kiermeier. Ehrenamtlich kümmert sich der 62-Jährige seit 18 Jahren in seiner Freizeit darum, dass sich die Bisams in Waibstadt und Daisbach nicht zu stark vermehren. Nun setzt sich der amtlich bestellte Bisamfänger wegen der zu starken zeitlichen Belastung zur Ruhe. Daher sucht die Stadt Waibstadt einen Nachfolger, der nach Absolvierung des notwendigen Lehrgangs diese Aufgabe ehrenamtlich weiterführt.

Der Bisam, der umgangssprachlich oft als Bisamratte bezeichnet wird, ist keine Ratte, sondern gehört zur Gruppe der Wühlmäuse. Er hat ein sehr dichtes rötlichbraunes Fell und einen seitlich ein wenig abgeflachten und geschuppten Schwanz. Ausgewachsene Bisame werden 35 Zentimeter lang, davon sind 20 Zentimeter Schwanz. Als hervorragender Schwimmer und Taucher lebt das nachtaktive Tier in selbst gegrabenen Erdbauten am Ufer von Gewässern. Durch seine intensiven Grabungsaktivitäten unterhöhlt er allerdings das Bachufer und daran angrenzende Grundstücke, die in der Folge die Standsicherheit verlieren und zusammenbrechen können. Da der Bisam praktisch keine natürlichen Feinde hat, vermehrt sich der Vegetarier rasant und wirft pro Jahr drei Mal durchschnittlich sieben Junge. Um dem entgegenzuwirken, werden Bisams mit Fallen gejagt.

Kiermeiers Einsatzbereiche sind der Schwarzbach, der Krebsbach und verschiedene Biotope. "Waibstadt hat mehr Bisams als Einwohner", ist Kiermeier überzeugt. Die Fangzeit dauert von Oktober bis Februar, dazwischen liegt die Schonzeit. Der Bisamfänger stellt seine mit Obst bestückten Fallen in der Abenddämmerung am Rand des Gewässers auf. Wenn der Bisam am Obst zieht, schnappt die Falle zu. Der Jäger muss dann am frühen Morgen seine Fallen wieder einsammeln, denn tagsüber dürfen sie aus Sicherheitsgründen nicht stehen bleiben.

Weit über 100 Bisams fängt Kiermeier, der im Waibstadter Bauhof arbeitet, über die Wintermonate. Fachgerecht werden die toten Tiere im Anschluss von einer Firma entsorgt. In den vergangenen Jahren gingen die Fangzahlen ein wenig zurück. "Die Maßnahme über Jahre zeigt Wirkung", ist sich Kiermeier sicher.

Am 16. Februar hat er mit einer seiner 30 Fallen den letzten Bisam seiner "Dienstzeit" gefangen. Ein Nachfolger ist aber aktuell nicht in Sicht, denn ein Interessent muss einen drei Tage dauernden Lehrgang an der Landesjagdschule besuchen. Außerdem machen die Bisams viel Arbeit. Rund zehn Kilometer Wegstrecke sind täglich auf eigene Kosten abzufahren, um an die Aufstellorte der Fallen zu kommen. 7240 Kilometer hat Kiermeier mit dem eigenen Auto so über die Jahre zurückgelegt, um insgesamt 1474 Bisams zu erlegen. Dazu kommen weite Wegstrecken zu Fuß, um durch Naturschutzgebiete ans Gewässer zu kommen.

Nicht ganz ungefährlich sei es auch, im Winter bei Schnee und Eis in der Dämmerung am steilen Bachufer zu klettern. Und auch auf seine Finger muss man gut achten: "Wenn die einmal versehentlich in die scharf gestellte Falle geraten, sind sie ab." Insgesamt rund 1600 Stunden seiner Freizeit hat der Bisambeauftragte der Stadt für seine Tätigkeit über die Jahre eingesetzt. Theoretisch dürfte der Jäger die Felle, die man als Pelz verarbeiten könnte, behalten. Der Aufwand des Abziehens mache das aber nicht attraktiv. "Die Verbundenheit zur Natur, viel Zeit am Bach zu verbringen und etwas für die Gemeinschaft zu tun, das war meine Motivation", sagt Kiermeier.

Der Ur-Waibstadter kennt auch die Hintergründe, warum die ursprünglich aus Nordamerika stammenden Tiere im Kraichgau heimisch wurden: "Über die Kriegsjahre wurden die Bisams an Gewässern bewusst angesiedelt, damit sie sich vermehren. Die Leute haben sie dann gefangen, um das Fleisch zu essen und aus dem Fell Winterkleidung herzustellen." Als das Fleisch der Bisams nach dem Krieg nicht mehr gebraucht wurde, durften Jäger mit Jagdschein sie zunächst jagen: später dann aber nicht mehr, nur noch mit speziellem Sachkundenachweis. Zu Beginn von Kiermeiers Tätigkeit gab es in Waibstadt noch drei weitere amtlich bestellte Bisamjäger, die aber nach und nach aufgehört haben. Nun gibt auch Jürgen Kiermeier sein langjähriges Hobby auf und möchte sich künftig stärker darum kümmern, seine Oldtimer-Traktoren zu restaurieren und den Schießsport auszuüben.

Wer sich vorstellen könnte, künftig Bisams zu bejagen, darf sich im Waibstadter Rathaus unter Telefon 07263 / 91470 melden. "Es wäre wichtig, dass sich ein Nachfolger findet, damit sich die Bisams künftig nicht unkontrolliert vermehren und Schäden anrichten können", hofft Waibstadts Bürgermeister Joachim Locher auf einen Freiwilligen, der diese wichtige Aufgabe im Ehrenamt weiterführt.