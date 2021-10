Waibstadt. (cla) Die Arbeit im Waibstadter Gemeinderat soll künftig digitaler werden. Das beschlossen die Bürgervertreter im Rahmen einer Gemeinderatssitzung. Bereits im Frühjahr 2022 sollen alle Stadträtinnen und Stadträte mit mobilen Endgeräten ausgestattet sein und dann ein "Ratsinformationssystem" nutzen.

Stadträtin Dr. Maria Daub-Verhoeven verzichtet schon länger auf das Ausdrucken und Versenden der Sitzungsvorlagen in Papierform. Foto: Christian Laier

Stadträtin Dr. Maria Daub-Verhoeven gehört zu den Kommunalpolitikerinnen, die schon länger auf den Ausdruck und Versand der umfangreichen Sitzungsvorlagen in Papierform verzichtet. Die Stadtverwaltung schickt ihr die Vorlagen per E-Mail zu, die sie sich auf ihr Tablet lädt und zur Sitzung mitbringt. Die Kreisrätin (Grüne) arbeitet auch im Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises seit Jahren digital und freut sich, dass in naher Zukunft auch die Gremienarbeit in Waibstadt modernisiert wird. Einige Kolleginnen und Kollegen im Waibstadter Stadtrat aus allen Fraktionen arbeiten schon länger papierlos und hatten im Rahmen der Haushaltsberatungen vorgeschlagen, diesen Schritt zu gehen.

Die Stadtverwaltung holte daraufhin mehrere Angebote für die benötigte Soft- und Hardware ein. Zunächst sollen die Bürgervertreter von der Stadt mit "iPads" und dem notwendigen Zubehör versorgt werden. Auf diesen mobilen Endgeräten wird ein Ratsinformationssystem der Firma Sternberg installiert, das es den Kommunalpolitikern ermöglicht, die Gemeinderatssitzungen vor- und nachzubereiten. Im geschützten System finden sie die Sitzungsvorlagen der Verwaltung, können zu vergangenen Sitzungen recherchieren und sich auch Notizen und Markierungen machen. Für den Kauf der Software und die Schulung der Gemeinderäte investiert die Stadt einmalig rund 9000 Euro. Laufende jährliche Unterhaltskosten für die Software werden in Höhe von rund 1000 Euro erwartet. Hinzu kommt noch der Kauf der Endgeräte.

"Aktuell stellen auch viele andere Kommunen ihre Ratsarbeit auf digitale Systeme um", sagte Bürgermeister Joachim Locher. Aus diesem Grund werde sich der Umstellungsprozess in Waibstadt in Anbetracht der Auftragslage der Firmen und der notwendigen Schulungen der Anwendenden bis ins Frühjahr 2022 ziehen. "Was ist mit den acht Daisbacher Ortschaftsräten, die nicht Mitglied des Stadtrats sind? Erhalten diese Ortschaftsräte ebenfalls Endgeräte mit dem Ratsinformationssystem?", fragte Daisbachs Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner. "Wenn der Ortschaftsrat sich anschließen möchte, ist eine Umsetzung möglich", antwortete Hauptamtsleiter Marc Fischer, der sich im Rathaus um den Modernisierungsprozess kümmert.

Einstimmig folgte der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung und beschloss die Beschaffung des Ratsinformationssystems der Firma Sternberg aus Bielefeld. Damit wird der Waibstadter Gemeinderat künftig dieselbe Software nutzen, die auch der Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises seit Jahren nutzt.