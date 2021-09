Von Christian Laier

Waibstadt. "Dieser Beruf ist mit keinem anderen vergleichbar", findet Andreas Bertsch. Der Landwirtschaftsmeister investiert viel Zeit und Energie, um qualitativ hochwertige Lebensmittel zu produzieren. In seiner Freizeit hält er Vorträge zum Thema "Biodiversität", die ihm besonders am Herzen liegt.

"Ich bin in der Landwirtschaft im Familienbetrieb mit viel Handarbeit aufgewachsen und war schon früh in die Abläufe eingebunden", erinnert sich der 51-jährige Ur-Waibstadter an seine Kindheit. So erlebte er, wie wichtig der familiäre Zusammenhalt in diesem Beruf ist. "Ich habe mich in der Verantwortung gesehen, den elterlichen Betrieb weiterzuführen." Parallel erwarb er nach der landwirtschaftlichen Ausbildung den "Lindenhof" im Außenbereich, um sich selbst etwas aufzubauen.

"Jeder Tag ist ein Abenteuer. Nichts läuft, wie es geplant ist, denn irgendwas kommt immer dazwischen", charakterisiert der Vater von vier Kindern mit einem Schmunzeln seinen Beruf. Das Klischee vom einfachen Bauern, das manche Menschen haben, ärgert ihn. "Der Boden ist eine hochsensible, lebende Materie, aus der wir Nahrungsmittel für die Menschen produzieren." Die Herausforderung sei, genau zur richtigen Zeit mit den richtigen Geräten und bei optimalen Bedingungen die Feldarbeit zu erledigen. Je näher man am Optimum arbeite, desto größer seien die Erfolgsaussichten. "Wie die Saat, so die Ernte", besagt eine alte Bauernregel.

Während in der Generation seiner Eltern die Mechanisierung der Landwirtschaft vonstattenging, kümmert sich die aktuelle Generation um die Digitalisierung der Landwirtschaft. "Alle Arbeiten werden erfasst und dokumentiert", weist Bertsch auf die heutige "Präzisions-Landwirtschaft" hin. So fahren die Schlepper heute satellitengesteuert zentimetergenau über den Acker und bringen das Saatgut in idealer Dosierung exakt aus. "Das tut der Umwelt und dem späteren Produkt gut, und der Landwirt hat durch die Präzision auch einen Einsparungseffekt", erklärt Bertsch.

Bis vor zwei Jahren hat er sich auf seinem "Lindenhof" vor allem auf die Schweinezucht konzentriert. "In unserer Gesellschaft gibt es viele selbst ernannte Spezialisten zum Thema Landwirtschaft. Insbesondere die Tierhaltung erfährt viel Kritik", weiß Bertsch. Er vergrößerte seinen Betrieb hinsichtlich der Flächen und verlagerte den Betriebsschwerpunkt ganz bewusst auf den Ackerbau. Als Hauptkultur baut er heute Brotweizen und Qualitätsweizen an. Als "Gesundungsfrüchte", die für einen guten Boden sorgen, baut er Raps, Mais sowie Futter- und Braugerste an. Eine Besonderheit seines Betriebes ist, dass er mit Ausnahme des nicht lagerfähigen Mais alle weiteren Getreide selbst lagert. "Wir liefern unser Getreide nicht wie früher ab, sondern vermarkten es aktiv selbst", beschreibt Bertsch seinen Weg. So kann er direkt den Mälzer mit Braugerste, die Mühle mit Weizen oder die Ölmühle mit Raps beliefern.

Besonders am Herzen liegen dem Waibstadter Landwirt die Themen "Biodiversität" und "Artenvielfalt". Im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums Baden-Württemberg hält er im ganzen Land Vorträge in den Landwirtschaft- oder Naturschutzämtern und berichtet über seine Praxiserfahrungen. "Waibstadt war ein Vorreiter darin, Blühwiesen anzulegen", erinnert sich Bertsch an die Anfänge dieses Projekts, für das die Stadt ausgezeichnet wurde. Generell sei die Agrarpolitik nicht so schlecht, wie sie in der Öffentlichkeit dargestellt werde, findet Bertsch. "Finanzielle Anreize zur Weiterentwicklung der Landwirtschaft sind sehr durchdacht", ist er überzeugt.

Bei der Frage, ob er den Beruf des Landwirts empfehlen kann, überlegt Bertsch kurz. "Wer bereit ist, die Landwirtschaft als Priorität zu sehen und Freizeit zu opfern, der kann in diesem Beruf glücklich werden." Schon die Ausbildungszeit sei sehr intensiv und dauere fünf bis sechs Jahre. Nach einem Jahr Vollzeitschule ohne Lohn schließt sich eine Praxisphase im dualen System an. Dabei müssen die angehenden Landwirte in zwei verschiedenen Betrieben ausgebildet werden, die unterschiedliche Schwerpunkte im tierischen als auch im Pflanzenbereich haben. An diese Phase schließen sich zwei weitere Jahre an der Fachschule für Landwirtschaft an. Danach gibt es die Möglichkeit, als Techniker oder Meister abzuschließen. Um die Familientradition weiterzuführen, erlernt der älteste Sohn zur Freude seines Vaters derzeit ebenfalls den Beruf des Landwirts.

Nicht nachvollziehen kann Andreas Bertsch gelegentliche Anfeindungen von Passanten, wenn er beispielsweise auf einem Feldweg mit dem Traktor auf dem Weg zu seinem Einsatzort ist und dabei auf Spaziergänger oder Freizeitsportler trifft. "Wir Landwirte machen einen wichtigen Job. Manche Leute sollten sich mal Gedanken machen, dass die Landwirtschaft in der Natur Lebensmittel produziert und nicht zum Spaß ihre Gerätschaften in der freien Natur bewegt."

Weniger Spaß bereitet dem Landwirtschaftsmeister auch die Arbeit im Büro, die mittlerweile ein Drittel seiner Arbeitszeit einnimmt. Die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Einkauf von Betriebsmitteln, der Verkauf der hergestellten Produkte sowie die Dokumentation der Produktion beanspruchen viel Zeit. Hier ist er sehr dankbar, dass Ehefrau Inge ihn bei der Bewältigung der Bürokratie immer unterstützt. Umgekehrt ist es die Arbeit in der Natur, die Andreas Bertsch Freude bereitet. "Am meisten Spaß macht mir, dass ich morgens aufstehe und keinen Chef habe, der mir Vorschriften macht. Das macht meinen Beruf entspannt."

Der Beruf des Landwirts sei vergleichbar mit dem eines Profifußballers, der ebenfalls sein Hobby zum Beruf macht. Dieser Job lasse dann nicht wirklich Zeit für andere Hobbys. Bertsch nimmt sich dennoch die Zeit, einmal in der Woche zum Turnen zu gehen. Während der Erntezeit klappe es aber nicht immer. Einmal im Jahr schaffen es die Bertsches auch, als Familie gemeinsam ein Wochenende Urlaub zu machen.

"Ich gehöre zu dem einen Prozent der Bevölkerung, die noch direkt an der Lebensmittelproduktion beteiligt ist", weist Andreas Bertsch auf seine Aufgabe hin. "Es ist eine große Verantwortung, aus der Schöpfung zu produzieren und die Bevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen."