An der Burgdorfschule in Neidenstein wird in Kürze auch Schulsozialarbeit angeboten. Das entschied der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung. Die Schule teilt sich die Stelle mit der Grundschule in Reichartshausen. Foto: Berthold Jürriens

Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Die Zeiten, in denen kleine Dorfschulen gewissermaßen eine heile Welt waren, sind wohl endgültig vorbei. Auch in Schulen mit einer geringen Schülerzahl wird zunehmend Schulsozialarbeit benötigt. Im Burgdorf hat sich nun auch der Gemeinderat für die Unterstützung einer Fachkraft mit einem Stellenumfang von 50 Prozent entschieden.

Somit steht der Kooperation bei der Sozialarbeit mit der Cent-Grundschule in Reichartshausen, die aufgrund der höheren Schülerzahl federführend sein wird, nichts mehr im Wege. Der Reichartshausener Gemeinderat hat dem Vorhaben bereits zugestimmt. Verantwortlich für die Schulsozialarbeit wird die SRH-Schulen GmbH aus Neckargemünd sein, mit der ein Dienstleistungsvertrag abgeschlossen wird. Der Abstimmung mit zwei Enthaltungen war eine Präsentation von Rektorin Daniela Zöge und eine kritischen Fragerunde des Gremiums vorausgegangen. In der Vorlage der Gemeindeverwaltung stellte man eine "Zunahme von Defiziten bei der sozialen Kompetenz" bei Schülern fest, die eine notwendige "wertvolle Unterstützung durch Schulsozialarbeit" erforderten, um somit eine "Minderung von individuellen und sozialen Konfliktpotenzialen" zu erhalten.

Schulsozialarbeit soll zum einen präventiv wirken, also Hilfestellung geben, wenn es darum geht, Kinder bei der Entwicklung ihres Sozialverhaltens zu unterstützen. Zum anderen aber kann und ssoll sie eingreifen, wenn akut Problemlagen auftreten. "In umliegenden Nachbarkommunen ist die Schulsozialarbeit an Grundschulen bereits erfolgreich eingeführt worden", ergänzte Bürgermeister Frank Gobernatz.

Rektorin Zöge unterstrich die Problematik gleich zu Beginn ihrer Präsentation mit einigen Einträgen aus dem Klassenbuch der Erstklässler, in dem unter anderem "treten, boxen und Mobbing" festgehalten ist. Für Gemeinderätin Petra Dinkel alles Punkte, die auch schon in ihrer Schulzeit unter ganz anderen Bedingungen vorgekommen seien. Über die Häufigkeit für daraus folgende Elterngespräche könne sie keine konkreten Zahlen nennen, sagte Zöge auf Nachfrage aus dem Gremium, da die jeweiligen Lehrer diese für sich selbst dokumentieren würden. Dennoch sei ein vermehrter Anstieg zu verzeichnen. "Mit manchen haben wir auch mehrere Gespräche über einen bestimmten Zeitraum hinweg." Für Zöge sei der Bildungsauftrag der Schule durch die Gespräche mit Eltern und Schülern hinsichtlich derartiger Vorfälle nicht mehr vollständig gewährleistet. Zu dem Bildungs- und Erziehungsauftrag wäre Schulsozialarbeit eine wertvolle Unterstützung für alle Beteiligten.

Wenn sich größere erzieherische oder persönliche Schwierigkeiten andeuten, könne breiter auf das Kind eingewirkt werden. "Unser zeitlicher Rahmen ist dafür begrenzt. Außerdem wäre ein Experte, der keine Noten oder Leistungen von Schülern bewerten muss, für viele Eltern ein neutraler Gesprächspartner." Aktuell unterrichten an der Burgdorfschule sieben Lehrerinnen 48 Kinder in jahrgangsgemischten Klassen, "was ganz gut geht", wie die Rektorin erklärte. Die Schulsozialarbeit sei eine "Chance" und wäre sicher ein "Gewinn", daher bat sie am Ende ihrer Präsentation den Gemeinderat nochmals um dessen Zustimmung für das Projekt.

Gemeinderätin Nina Walter erkundigte sich nach alternativen Anbietern für die Schulsozialarbeit, um ein Vergleichsangebot zu haben. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit der SRH in anderen Grundschulen, habe man andere Anbieter nicht in Erwägung gezogen, sagte Gobernatz. Die SRH bietet die Halbtagsstelle zu einem Aufwandsersatz in Höhe von 42.400 Euro an. "Der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) sowie der Rhein-Neckar-Kreis gewähren dabei einen Zuschuss in Höhe von 8350 Euro pro Schuljahr, sodass bei der Gemeinde ein Eigenanteil von 25.700 Euro verbleibt." Lege man dann noch das Schülerverhältnis der beiden Grundschulen zugrunde, nämlich rund 50 Schüler im Burgdorf und rund 80 in der Centgemeinde, sei eine Stellenverteilung von ein Drittel zu zwei Drittel vorstellbar. "Demnach errechnet sich der effektiv zu tragende Kostenanteil auf rund 8500 Euro für uns", erklärte der Bürgermeister.

Keine konkrete Antwort gab es bezüglich der Dauer der zeitlichen Präsenz des Sozialarbeiters- oder der -Arbeiterin vor Ort. "Ein bis zwei Vormittage die Woche", vermutet Zöge, die aber auch bei Notwendigkeit Gespräche am Nachmittag in Aussicht stellte. Für Gobernatz muss die Anwesenheit auch mit der Grundschule in Reichartshausen abgesprochen werden. "Nicht lange herumreden", wollte Hans-Dieter Kretzler, der die Idee als "gut" bewertete. Nach einem Jahr sollte sich das Gremium über die Sozialarbeit nochmals informieren lassen. "Dann können wir nochmals darüber reden." Die breite Zustimmung des Gemeinderats für diesen Vorschlag spiegelte sich dann auch in der Abstimmung wider.