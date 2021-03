Bernadette Verrieth hat ihr Gewerbe umgemeldet. Der Name „Bernadette – Mehr als Mode“ bleibt erhalten. Bekleidung nimmt nicht mehr so viel Platz ein. Foto: Christian Laier

Waibstadt. (cla) Mit neuem Sortiment eröffnet an diesem Samstag in der Waibstadter Ortsmitte der Drogerie- und Lebensmittelmarkt "Bernadette – Mehr als Mode". Sieben Jahre lang widmete sich das etablierte Modehaus ganz der Bekleidung. Ab sofort können die Kundinnen und Kunden überwiegend Güter des täglichen Bedarfs kaufen. Wechselnde Frühjahrsmode gibt es auf einer untergeordneten Aktionsfläche aber weiterhin.

"Ich muss handeln, sonst gehe ich unter", sagt Bernadette Verrieth, die Inhaberin des Geschäftes. Die Stimmung im Team sei bedrückt. "Es tut weh, weil man handlungsunfähig ist. Die Kunden schätzen uns, die Politik leider nicht", versucht die Geschäftsfrau im Gespräch mit der RNZ erst gar nicht, ihre Unzufriedenheit mit den angeordneten Schließungen zu verbergen. Der Sortimentswechsel soll nun helfen, in der Krise zu überleben. "Ich kann nicht einfach still sitzen bleiben", erklärt Verrieth, warum sie ihr Gewerbe mittlerweile umgemeldet hat. Supermärkte und Drogerien seien in der Pandemie geöffnet und dürften auch andere Waren wie Kleidung verkaufen. Das empfindet die Modeexpertin als ungerecht.

"Mein Leben ist die Mode. Aber ich liebe auch das Essen. Jetzt ist der Schwerpunkt meines Geschäftes eben ein anderer", erklärt Verrieth. Eine große Auswahl an Nudeln, Soßen, Ölen, Kaffee und Honig bilden ab sofort nun zusammen mit Klopapier, Taschentüchern und Küchenpapier den Schwerpunkt ihres Sortiments. "Wir passen uns an ständig wandelnde Marktbedingungen an, und so scheint eine Sortimentsumstellung die einzige Lösung zu sein", findet sie. Die "Klopapier-Lösung" sei derzeit der einzige Ausweg, um während der Pandemie noch etwas verdienen zu können.

"Hier im Zentrum Waibstadts sehen wir uns als Nahversorger der Bürger. Mit unserem Angebot wollen wir die wichtigsten Bedürfnisse unserer Mitmenschen abdecken und sie in der Pandemie unterstützen", sagt die umtriebige Geschäftsfrau. "In der sicheren Aura unserer Geschäftsräume bieten wir auf unserer Non-Food-Aktionsfläche auch Frühjahrsmode an. Modeartikel nehmen ab sofort aber nur noch eine untergeordnete Rolle im Sortiment ein", betont Verrieth. "Klopapier ist uns wirklich eine Herzensangelegenheit und wir sind froh, dies unseren Kunden nun anbieten zu können", fügt sie mit einem Lächeln hinzu. Ab sofort werde der Firmenname "Mehr als Mode" eben so richtig gelebt.

Wichtig ist es der Geschäftsfrau, ihren Kunden zu danken: "Meine Kunden erkennen die Not und unterstützen mich schon die ganze Zeit. Ebenso die örtlichen Vereine mit verschiedenen Aktionen. Das ist super", findet Verrieth. Nun hofft sie, dass das neue Sortiment Umsatz bringt. Zur Neueröffnung ist der Laden an diesem Samstag von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Info: Ab Montag öffnet "Bernadette – Mehr als Mode" wieder zu den Gewohnten Geschäftszeiten. Diese sind wochentags von 9 bis 13 und von 14 bis 18.30 Uhr. Samstags hat der Laden in der Hauptstraße von 9 bis 14 Uhr geöffnet.