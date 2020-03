Ruhig war es gestern in der Waibstadter Grundschule. Einige Eltern haben ihre Kinder vorsorglich zu Hause gelassen. Das Klassenzimmer, in dem das betroffenen Kind unterrichtet wurde, ist derzeit abgeschlossen und wird noch desinfiziert. Foto: Anjoulih Pawelka

Von Anjoulih Pawelka

Waibstadt.Was vor einigen Tagen schon Gewissheit in Bad Rappenau war, ist es nun auch in Waibstadt. Hier wurde unabhängig von den Vorkommnissen in der Kurstadt ebenfalls ein positiver Covid-19-Fall ermittelt. Ein Mädchen aus der Grundschule, die in einem Risikogebiet war, ist an dem Virus erkrankt.

So steht es auf der Homepage der Stadt und auch in einem Schreiben der Schulleitung, das an die Eltern der Grundschüler am Sonntagabend verschickt wurde und unserer Zeitung vorliegt. Bereits seit vergangenem Freitag ist der Fall bekannt, das Mädchen schon seit Donnerstag nicht mehr in der Schule.

Abends habe das Gesundheitsamt bei ihr angerufen und sie über die aktuellen Entwicklungen informiert. "Ab da liefen Telefon und Mail bei mir rund", sagt Petra Burger, die Direktorin der Brunnenschule am Telefon. Sich mit der Schulleiterin persönlich zu treffen ist nicht möglich, denn Burger steht nun für die nächsten zwei Wochen unter Quarantäne und darf ihr Haus nicht mehr verlassen.

Damit ist sie nicht alleine. Wie ihr geht es der kompletten Klasse des betroffenen Kindes sowie allen Lehrern, die dort unterrichtet haben. Auch sie müssen bis zum 17. März in Quarantäne bleiben. Obwohl bis jetzt keine weitere Person positiv getestet wurde. Das könnte sich aber in den nächsten zwei Wochen ändern, denn so lange kann es brauchen, bis Symptome auftreten. Wohl keine einfache Situation für die Grundschüler und deren Eltern.

Burger steht derweil in offenem Kontakt mit dem Schulamt, dem Schulträger, also der Stadt, sowie dem Gesundheitsamt. Laut dessen Aussage besteht derzeit kein Grund, die Brunnennschule komplett zu schließen. Daher hat dort am Montag auch ganz normal der Unterricht stattgefunden. Trotzdem waren wohl weniger Kinder anwesend. "Wir versuchen den Schulbetrieb so gut wie möglich aufrechtzuerhalten", sagt die Schulleiterin.

Es gehe vor allem um Personen der Kategorie 1, also denen, die mit dem betroffenen Kind länger als 15 Minuten von Angesicht zu Angesicht Kontakt hatten, erklärt Pressesprecher Ralph Adameit, der keine Angaben zum konkreten Fall machen möchte, sich aber allgemein äußert. Wenn ein neuer Fall bekannt wird, treten Mitarbeiter des Gesundheitsamtes mit der betroffenen Person in Kontakt und erstellen eine Liste mit allen Namen von Menschen, mit denen die Infizierte längere Zeit verbracht hat. Das sei eine "ziemliche Arbeit" so eine Liste zu erstellen, sagt Adameit.

Im Fall von Schulen, stehe dann gleich fest, dass die ganze Klasse vom Unterricht suspendiert und unter Quarantäne gestellt wird. Die Betroffenen werden dann zwei Mal täglich angerufen und nach möglichen Symptomen gefragt. Wer gegen die angeordnete Quarantäne verstoße, müsse mit Konsequenzen rechnen, sagt der Pressesprecher weiter. Welche dies seien, kann er allerdings nicht beantworten. Doch bis jetzt seien eigentlich alle Personen immer sehr kooperativ gewesen.

Das Gesundheitsamt habe das ganze Wochenende damit verbracht, mit den Lehrern und Schülern der betroffenen Klasse in Waibstadt Gespräche zu führen, heißt es in dem Elternschreiben. Und weiter: "Sobald sich wichtige Änderungen in der Sachlage ergeben, weil gegebenenfalls weitere Infekte auftauchen sollten, werden wir die Situation neu beurteilen und gegebenenfalls angepasste Entscheidungen treffen."

Auch im Unterricht wurde schon seit letzter Woche über das Coronavirus gesprochen. Man habe den Kindern zum Beispiel erklärt, wie wichtig es sei, sich gründlich die Hände zu waschen, sagt Sabine Steinbrenner, die derzeit Stellvertreterin des stellvertretenden Schuleiters ist, der ebenfalls unter Quarantäne steht.

Ob die Schule geschlossen wird, falls dort noch ein Fall des Coronavirus auftritt, würde das Gesundheitsamt entscheiden, sagt Hauptamtsleiter Marc Fischer. "Da dürfen wir uns als Stadt nicht einmischen." Derzeit gäbe es aber keine Anzeichen, dass auch andere Personen im Schulumfeld betroffen seien.