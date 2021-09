Von Friedemann Orths

Waibstadt. Schon an der Einfahrt in Richtung Rüdiger Kaufmanns Grundstück weist ein Schild auf "Suppenhühner" hin: Nähert man sich der rund 1,2 Hektar großen Wiese an der Straße in Richtung Neidenstein, hört man auch schon das Gackern – und riecht den Kot. Kaufmann trägt Hosenträger, ein rot-weißes Karohemd, auf seinem Kopf sitzt ein Strohhut. Als er aus seinem Auto steigt, pressen sich schon die Legehennen an den Netz-Zaun, der sich nach außen wölbt. Die Brut – so wird eine Gruppe Hühner genannt – ist ganz wild auf die "Leckerli", die Kaufmann aus seinem Eimer auf den Boden streut – Weizenkörner mögen die Hühner besonders gerne. Eines davon springt sogar auf den Eimer und versucht, daraus zu picken. Die Tiere enden zwar in einer schmackhaften Suppe, ihre Hauptaufgabe ist aber das Eierlegen. Kaufmanns Eier-Automat an der nahen Tankstelle im Waibstadter Industriegebiet wird seit Jahren gut frequentiert.

Kaufmann war früher Landwirt, übernahm den Betrieb mit 27 Jahren von seinen Eltern. Er hat den Daisbacher Birkenhof gebaut, mästete dort Schweine, und später baute er dort eine Biogasanlage. Nachdem er das Geschäft an seinen Sohn übergab, wollte er aber noch nicht ins Rentnerleben einsteigen. Beim Nachbar eines befreundeten Landwirts sah er einen mobilen Hühnerstall – und wollte auch so einen haben.

Der Stall, für den sich der 71-Jährige entschieden hat, ist eigentlich ein Anhänger. Vorteil: "Ich kann einfach den Schlepper dranhängen und ihn umsetzen", erklärt er. Das macht Kaufmann alle drei bis vier Wochen, dass sich die Wiese von den scharrenden Hühnerbeinchen und dem Kot der rund 200 Tiere erholen kann. Das Areal hat er in vier Flächen geteilt, ein Holzstall ein paar Meter weiter beherbergt weitere 300 Hühner. Mehr als ein Viertel der 1,2 Hektar brauchen die Tiere nicht, erklärt Kaufmann. Sie würden sich sowieso nicht weiter als der Zaun steht von ihrem Stall entfernen: "Aus Angst vor dem Habicht."

Der Raubvogel macht Kaufmann ab und an Probleme, manchmal findet er angefressene Hühnerkadaver: "Vergangene Woche waren es zwei Stück." Ein größeres Problem stelle allerdings "der Fuchs" dar. Und einen weiteren Hühnerdieb gibt es auch: den Menschen. Neue Hühner im Alter von 18 Wochen bekommt Kaufmann von einem Züchter aus Darmstadt; ein Huhn lebt etwa 19 Monate, bevor es im Suppentopf landet. Davor hat es, so rechnen die Hühnerhalter, 0,8 Eier pro Tag gelegt. Die Hühner bekommen in ihrer Futterstation im Anhänger Mais, Weizen und Sojabohnen, alles aus eigenem Anbau vom Hof des Sohnes. Dazu kommt noch vitaminreiches Mineralfutter und Kalk. Wasser muss Kaufmann mit dem Auto ankarren und dann ins Gehege pumpen.

Jetzt sammelt der Landwirt die Eier aus dem zweistöckigen Stall-Anhänger: Dazu muss er nur die Metallklappen an der Seite öffnen, und schon kann er seine Ware aus den Dinkelspelzen klauben. So sind ruckzuck mehrere Paletten voller Eier. Die Hühner mögen den weichen Spelz und legen ihre Eier von alleine an die richtigen Stellen. Zu Beginn muss Kaufmann seine Hennen aber "anleiten", indem er für sie ein Ei an der richtigen Stelle platziert. Dann merken die Tiere schnell, wo sie legen sollen.

"Es ist keine Produktion wie bei Autos, es sind halt Tiere", sagt Kaufmann. "Die legen ihre Eier, wie es ihnen passt." Deshalb kann es auch mal vorkommen, dass der Automat leer ist, vor allem zu Ostern und Weihnachten passiert das. Aber auch am vergangenen Mittwoch sei der Automat um 16 Uhr leer gewesen. Dann rufen ihn die Leute auch mal an, erzählt er. "Es kommt ganz gut an", resümiert Kaufmann. Er sagt, dass die Leute "das Regionale" wollen.

Nach rund einer Stunde ist die Arbeit bei den Hühnern beendet, jetzt werden die Eier in einer Maschine automatisch sortiert und dann abgepackt. Dann bestückt Kaufmann den Automaten an der Tankstelle, in den 360 Eier passen, und den kleinen Hofladen in Daisbach. Alles in allem wird er fast einen Acht-Stunden-Tag haben. "Es ist fast ein Vollzeitjob", sagt er, an sieben Tagen die Woche. Wie lange er den noch machen will? "Bis ich 90 bin wohl nicht, aber wenn ich gesund bin …", denkt er laut nach.