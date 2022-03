Von Christian Laier

Waibstadt. Sein Leben dreht sich um die Musik: Alex Irmler ist Berufsmusiker und Musiklehrer. Viele Hobbymusiker träumen davon, ihren Lebensunterhalt mit der Musik zu verdienen. Der 49-jährige Schlagzeuger aus Waibstadt hat sich diesen Traum vor 13 Jahren erfüllt und widmet sich seitdem ganz seiner Leidenschaft.

Nach dem Schulabschluss machte Irmler zunächst eine kaufmännische Ausbildung und lernte anschließend Schreiner. "Das würde ich auch jedem so raten, erst eine Ausbildung abzuschließen und dann auf die Musik zu setzen", sagt der Familienvater, der in seiner Freizeit gerne Tennis oder Darts spielt. Schon als kleiner Junge übte Irmler jeden Tag an der Trommel und lernte das Schlagzeug zu spielen. 2009 wagte er mit Mitte 30 den Schritt in die Selbstständigkeit und machte die Musik zum Beruf. Zum einen tritt er seitdem selbst als Berufsmusiker auf, zum anderen gibt er Unterricht.

Mit Jürgen Drews oder "Antonia aus Tirol" hat er schon auf dem "Cannstatter Wasen" gespielt, einmal im Jahr trommelt er 14 Tage am Stück in Calpe, wenn das größte Oktoberfest Spaniens steigt. Fest auf Tour ist er mit dem Country-Star Patrick Simons und seinen Bands "Gonzo’s Jam", der "Ron Prinz Kombo" oder der Projektband "Beatshow". Rock, Country, Volksmusik oder Schlager – Irmler bewegt sich in vielen Musikrichtungen. Meistens sitzt er am Schlagzeug, er beherrscht aber auch die Gitarre oder das Keyboard. Auch als Alleinunterhalter kann man den vielseitigen Musiker für Feierlichkeiten buchen.

Mehr Zeit als auf den Bühnen verbringt der Musiklehrer jedoch im Proberaum in der Waibstadter Hauptstraße. Viel Zeit investiert er in den Musikunterricht für seine Schülerinnen und Schüler. "Vorbereitung und Nachbereitung des Unterrichts brauchen viel Zeit. Das hat man vielleicht nicht so auf dem Schirm", erklärt Irmler. "Ich wollte nicht nur selbst Musiker sein, sondern mein Wissen an Schüler weitergeben." Obwohl grundsätzlich jeder Musik lehren darf, war es dem Waibstadter wichtig, sich zunächst selbst zu bilden. Über den Verein "Percussion creativ" kam er an die Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen, wo er ein Studium zum staatlich anerkannten Musiklehrer mit der Fachrichtung Schlaginstrumente abschloss. Neben der Musik umfasst das Studium auch pädagogische Inhalte. In erster Linie bildet Irmler Schlagzeuger aus, aber auch an den Pauken, den Stabspielen wie Xylofon oder den Percussion-Instrumenten wie Congas unterrichtet er. "Ich besuche regelmäßig Weiterbildungen bei anderen Dozenten", erzählt Irmler. Auch er selbst organisiert regelmäßig Workshops mit Gastdozenten in Waibstadt.

Im Alltag unterrichtet Irmler meistens zu Hause im eigenen Proberaum. Am liebsten in Präsenz, aber auch online, wenn es der Schüler wünscht oder die Lage es erfordert. Einen Tag pro Woche ist er als Musiklehrer an der "S’cool of Rock" in Bruchsal tätig. "Es ist toll zu sehen, welche Fortschritte meine Schüler machen." Immer wieder wird er auch von Musikvereinen als Dozent für das Schlagzeug-Register gebucht. An der Waibstadter Brunnenschule leitet der Berufsmusiker die "Trommel-AG". "Ab sechs Jahren kann man bei mir das Schlagzeug spielen lernen. Man kann aber auch noch bis ins hohe Alter damit anfangen", weiß Irmler aus Erfahrung. Aktuell schreibt er ein Lehrbuch für Schlagzeugunterricht.

"Nicht alles an meinem Job ist cool", weiß der 49-Jährige. Er managet sich selbst, sodass er auch viel Zeit am Schreibtisch verbringt. So hat er viele Verwaltungstätigkeiten zu erledigen, muss sich um seine Engagements kümmern. "Man denkt ja eigentlich nicht, dass sich ein Musiker mit Steuerrecht oder der Sozialversicherung auskennen muss." Irmler schätzt es dennoch, selbstständig zu sein: "Die freie Zeiteinteilung macht meinen Beruf schon attraktiv."

Hat er es schon einmal bereut, die Musik zum Beruf zu machen? "Nein. Noch keine Sekunde", antwortet Irmler. Im Nachhinein würde er nur eines anders machen: "Ich hätte es schon früher tun sollen!"

