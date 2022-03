Waibstadt. (cla) Im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung erstattete Stadtkämmerer Markus Zappe den Bürgervertretern einen aktuellen Bericht über die städtischen Finanzen. Trotz der negativen finanziellen Auswirkungen der Pandemie kann die Stadt demnach auch im laufenden Haushaltsjahr ihren Konsolidierungskurs fortsetzen.

"Das vergangene Haushaltsjahr 2021 ist weitgehend planmäßig verlaufen", fasste Zappe die Finanzsituation zusammen. Erneut habe man die städtische Verschuldung weiter abbauen können. Die im Zuge der Pandemie befürchtete Neuverschuldung sei erfreulicherweise nicht eingetreten. Die Gewerbesteuereinnahmen hätten sich im Laufe des vergangenen Jahres stabilisiert, sodass nur ein Fehlbetrag von 100.000 Euro entstand. Dadurch schloss der Ergebnishaushalt voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis von rund 500.000 Euro ab.

Dies habe den positiven Effekt zur Folge, dass im Finanzhaushalt der ursprünglich vorgesehene Finanzierungskredit zur Deckung eines Defizits bei den Investitionen in Höhe von 400.000 Euro nicht aufgenommen werden musste. Die förmliche Jahresrechnung für das Jahr 2021 soll dem Gremium nach Abschluss aller Jahresabschlussbuchungen im Sommer präsentiert werden.

In Bezug auf das aktuelle Haushaltsjahr genehmigte der Rat einstimmig eine überplanmäßige Ausgabe zur Ersatzbeschaffung eines transportablen Stromerzeugers für die Freiwillige Feuerwehr für rund 10.000 Euro. Für den defekten Stromerzeuger, der 29 Jahre alt ist, waren keine Ersatzteile mehr zu bekommen.

Noch erfreulicher als bei der Stadt verlief das Haushaltsjahr 2021 beim Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung. "Die vorläufigen Zahlen sehen besser aus als gedacht. Wir werden ein positives Ergebnis von knapp unter 300.000 Euro erreichen können", strahlte Zappe. Nach dem positiven Ergebnis im Jahr 2020 könne der Eigenbetrieb mit diesem Ergebnis die Verlustzone verlassen.

Einen Wermutstropfen gab es dann nach all den positiven Zahlen aber doch noch: Beim Wasserzweckverband "Unterer Schwarzbach", der die Gemeinden Daisbach, Neidenstein und Waibstadt mit Trinkwasser versorgt, stellt sich die Finanzsituation nicht so erfreulich dar. "Nach Vorliegen des vorläufigen Ergebnisses unter Berücksichtigung der Jahresabrechnung beim Wasserverkauf musste die Hoffnung auf ein positives Ergebnis begraben werden. Die für 2020 beschlossene Gebührenerhöhung reichte leider nicht aus, um den Aufwand abzudecken", führte Zappe aus, der in Personalunion auch als Verbandsrechner des Wasserzweckverbandes fungiert. Im Jahr 2020 seien rund 69.000 Euro weniger eingenommen worden als in der Planung vorgesehen war.

Dadurch ergab sich im Jahr 2020 ein Verlust in Höhe von 88.000 Euro, was den Verlustvortrag des Verbandes insgesamt auf rund 1,77 Millionen Euro erhöhte. "Allerdings lässt das vorläufige Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2021 Hoffnung aufkommen", relativierte Zappe diese schlechte Nachricht. "Nach nunmehr zehn Jahren ist endlich wieder mit einem Ergebnis im schwarzen Zahlenbereich zu rechnen", sagte der Verbandsrechner. Details sollen dann zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen einer Verbandsversammlung bekanntgegeben werden.