Das Gebäude ist am Dach beschädigt, jetzt soll es abgerissen werden. Foto: W. Glasbrenner

Waibstadt-Daisbach. (wig) Den geplanten Abriss der alten Scheune hinter dem ehemaligen Gasthaus "Sonne" in der Daisbachtalstraße nahmen die Ortschaftsräte in ihrer jüngsten Sitzung zur Kenntnis. Die mächtige Fachwerkscheune mit zwei Kuhställen stammt aus dem Jahr 1795 und ist damit eines der ältesten Gebäude in Daisbach. Auch das dazu gehörende Gasthaus, einst die älteste Wirtschaft des Dorfes, ist nachweislich schon um diese Zeit betrieben worden.

Wie seinerzeit üblich hatten früher die Gastwirte – der erste Bekannte war 1818 Georg Adam Busch – neben der Gaststätte auch eine Landwirtschaft geführt. Die "Sonne" und die Scheune am Eingang des im Volksmund genannten "Rosenhofs" sind als "Zwiegehöft" in der Liste der geschützten Kulturdenkmale eingetragen. Die Scheune selbst wurde als zimmermannskünstlerisch wertvoll und ortsbildprägend eingestuft. Die ursprüngliche Nutzung als Scheune zur Lagerung von Stroh und Heu mit Kuhstall sind längst entfallen. Vor einigen Jahren noch hatte der Sonnenwirt unter dem ausladenden Dachvorsprung Rock-Konzerte veranstaltet.

Mittlerweile ist die Gebäudesubstanz jedoch sehr schlecht geworden und ein Teil des Daches ist eingebrochen. "Die denkmalrechtliche Genehmigung zum Abriss ist von der Eigentümerin beantragt worden", sagte Bauamtsleiter Bernd Kiermeier. Hinsichtlich des baurechtlichen Antrags auf Abriss bedürfe es keiner Zustimmung des Ortschafts- und des Gemeinderats, der Abbruch sei lediglich zur Kenntnis zu nehmen, erklärte der Bauamtschef.

Ob anstelle der Scheune ein neues Gebäude errichtet werden soll, ist in der Verwaltung derzeit nicht bekannt. Die Ortschaftsräte bedauerten teilweise den Abbruch.