Die „SFZ Drums & Pipes Kids“ traten mit der Blockflöte zum ersten Mal in der Öffentlichkeit auf. Foto: Christian Laier

Von Christian Laier

Waibstadt. Eine gelungene Premiere feierte das erste "Weihnachtssingen auf dem Sportplatz", das die Besucher am Freitag Abend in Weihnachtsstimmung versetzte. Auf der Tribüne des Waibstadter Biesigstadions wurde mit Kerzen und Lichtern in der Hand gemeinsam gesungen, und auf dem Rasen präsentierte die "SFZ BigBand" ihre Weihnachtsmusik. Gemeinsame Veranstalter waren die Sportgemeinschaft und der Turnverein.

Viele Fußballfans kennen die Idee eines "Weihnachtssingens" vom Bundesligisten 1. FC Union Berlin, der in normalen Zeiten seine Fans kurz vor Weihnachten auf dem Rasen des Stadions "An der Alten Försterei" versammelt. Bei Kerzenschein singen dann Tausende von Menschen zusammen Weihnachtslieder.

Diese Inspiration setzten die Organisatoren vom Turnverein und der Sportgemeinschaft nun im Kleinen in Waibstadt um. Die Besucherzahl blieb trotz freiem Eintritt und einer Teststation vor Ort etwas hinter den Erwartungen zurück. Vermutlich hatte neben dem aktuellen Pandemie-Geschehen auch die freiwillige Verschärfung der gesetzlichen Vorgaben vonseiten der Veranstalter, nämlich dass ausnahmslos alle Gäste für den Zutritt zum Gelände geimpft und zusätzlich tagesaktuell getestet sein mussten, manche Interessierte davon abgehalten, der Premiere beizuwohnen. Diejenigen, die gekommen waren, bereuten es nicht. "Ich habe mich sehr sicher gefühlt, da alle geimpft und dazu noch getestet waren", erklärte eine Besucherin, warum sie keine Bedenken hatte, die Veranstaltung zu besuchen.

Die Gäste kamen größtenteils aus Waibstadt, aber auch Gäste aus Dielheim, Reihen oder Epfenbach waren gekommen, um gemeinsam an der frischen Luft Weihnachtslieder zu singen. Die SFZ BigBand präsentierte ihre Weihnachtsmusik. Fetzige Arrangements wie "Hark those Herald Angels Rock", "Feliz Navidad" oder "Happy Christmas" brachten das Publikum in Stimmung. Besinnlich wurde es beim gefühlvollen "Hallelujah" oder "White Christmas". Der Höhepunkt war schließlich das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern wie "Alle Jahre wieder", "Süßer die Glocken nie klingen", "O du Fröhliche" oder "Stille Nacht".

Einen ganz besonderen Auftritt hatten die "SFZ Drums & Pipes Kids" unter der Leitung von Andrea Schieck und Bianca Schaffert, die erst seit wenigen Wochen Blockflöte lernen und zum ersten Mal in der Öffentlichkeit auftreten durften, um den Klassiker "Jingle Bells" zu präsentierten. Luca Fritsch, Johanna Jambek, Tom Kneißl, Ella Laier, Bea Mittendorf, Luisa Oppolzer und Lea Schmitt ernteten für ihre Premiere viel Applaus. Ihr Können präsentieren durften auch zwei weitere SFZ-Ausbildungsgruppen: Die "Trompetenkinder" Joris Deigner, Ben Kneißl und Leon Schmitt unter Leitung von Alexander Fritsch und die "Saxofon-Wichtel" mit Livia Deigner, Helena Jambek und Lena Fritsch unter Leitung von Moritz Schäfer zeigten, was sie an ihren Instrumenten bereits gelernt haben.

Liebevoll hatten manche Besucherinnen Kerzenhalter gebastelt, um das Kerzenlicht richtig zur Geltung kommen zu lassen. Auf den Balkonen der umliegenden Häuser hatten es sich einige Anwohner kuschelig eingerichtet und schwenkten ihre Lichter im Takt der Musik. "Daheim rumzusitzen ist nicht mein Ding. Wenn so eine schöne Veranstaltung geboten wird, kommen wir gerne", sagte ein Besucher. Viele deckten sich im Klubhaus mit warmen Getränken ein oder stärkten sich mit einer Gulaschsuppe. "Das Schönste war für mich, mal wieder gemeinsam mit anderen zu singen", freute sich eine andere Besucherin.

Zum Abschluss forderte das Publikum von der SFZ BigBand noch eine Zugabe. Bei "Mary’s Boy Child" von Boney M. klatschte das Publikum kräftig mit, und auf der Tribüne wurde sogar getanzt. Für diejenigen, die noch nicht genug hatten, spielte der Waibstadter Musiker Adrian Branz anschließend im SG-Klubhaus noch ein Solokonzert und sorgte mit seiner Musikauswahl für Partystimmung unter den Zuhörern.

"Man konnte die einzigartige Atmosphäre spüren. Die Musik und die Gemeinschaft haben den besinnlichen Geist von Weihnachten greifbar gemacht, und gleichzeitig war allen Gästen und uns als Organisatoren bewusst: Das heute ist der Start einer Tradition", befand der TV-Vorsitzende Boris Schmitt nach der gelungenen Veranstaltung. SG-Vorsitzender Markus Stumpf bezeichnete die Aktion als Glanzlicht und zeigte sich sicher, "dass wir hoffentlich unter normalen Umständen im nächsten Jahr sehr viele Gäste begrüßen werden".

"Jung und Alt haben sich getroffen, um Weihnachtslieder zu singen. Kinder und Erwachsene haben musiziert. Es war ein wunderbares Weihnachtsgefühl – ein Gefühl von Gemeinschaft und Verbundenheit", resümierte Michael Lutz, der die Idee zur Veranstaltung hatte und sich in seinen Funktionen als Kultur-Abteilungsleiter, SFZ-Dirigent und Stadtrat federführend um die Organisation gekümmert hatte. "Ich glaube, es war genau das, was wir uns alle zu Weihnachten wünschen", sagte Lutz.