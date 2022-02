In der Kleingartenanlage neben der B292 hat der Antragsteller eine Gartenlaube, in der er öfter übernachten möchte. Foto: Christian Laier

Waibstadt. (cla) Darf man in der eigenen Gartenlaube in einer Kleingartensiedlung regelmäßig übernachten? Diese simple, aber baurechtlich komplexe Frage, beschäftigte den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Anlass war der Bauantrag eines Einwohners, der seine Gartenlaube zu einem Wochenendhaus umnutzen möchte.

Bürgermeister Joachim Locher erklärte, dass der Mann auf der Gemarkung "Waibach" ein Gartengrundstück mit einer Gartenlaube besitzt. Das Grundstück befindet sich in einer Kleingartensiedlung, die in der Ortsmitte entlang der Bundesstraße liegt. Der Antragsteller möchte dort auch regelmäßig übernachten. Zu diesem Zweck sei das Gartenhaus bereits ausgebaut und mit einer Teeküche sowie einer Gartendusche versehen worden. Ein genehmigter Bebauungsplan für diesen Bereich ist nicht vorhanden. Seitens der Verwaltung wurde eine "soziale Komponente" angeführt, die in diesen Bauantrag hineinspiele. Es sei der ausdrückliche Wunsch des Antragstellers, dort regelmäßig übernachten zu dürfen. Solange es nur als Wochenendhaus genutzt wird und eine dauerhafte Wohnnutzung ausgeschlossen ist, könne man dem Bauantrag zustimmen, lautete die Empfehlung der Verwaltung.

In der Diskussion wogen die Stadträtinnen und Stadträte sorgfältig ab, ob diesem Bauantrag zugestimmt werden könnte. Für die Erteilung des Einvernehmens wurde auch bei den Ratsmitgliedern mehrfach die "soziale Komponente" bezogen auf den Antragsteller angeführt, ohne auf Details einzugehen. Gegen eine Zustimmung sprach, dass die Umnutzung vor Antragstellung bereits erfolgt ist. Zudem wurden auch ethische Gründe angeführt, nicht zustimmen zu können, weil man damit dem Antragsteller ermögliche, in sehr einfachen Verhältnissen auf dem nicht erschlossenen Grundstück ohne Wasser-, Abwasser- und Stromanschluss zu leben. Ebenso spreche dagegen, dass man in einer "reinen Gartensiedlung" einen Präzedenzfall schaffe, der zur Nachahmung in der Nachbarschaft einladen könnte. Der Gemeinderat müsse alle Einwohnenden gleich behandeln, weshalb man diesem Antrag nicht ohne Weiteres zustimmen könne.

Unbeantwortet blieb die Frage, ob es sich um ein Bauvorhaben im Innenbereich oder im Außenbereich handelt. Ebenso blieb unklar, wer nach einer Genehmigung zuständig wäre für die Kontrolle, dass die Laube nicht dauerhaft zum Wohnen genutzt wird. Angeregt wurde von mehreren Stadträten, eine begrenzte Duldung von fünf Jahren auszusprechen.

Die Verwaltung wurde schließlich beauftragt, mit dem Baurechtsamt des Landkreises die baurechtlichen Details abzuklären. Einstimmig folgte der Gemeinderat dem Vorschlag, diesen Bauantrag zu vertagen und in der nächsten Sitzung noch einmal darüber zu beraten.