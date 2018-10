Von Günther Keller

Waibstadt-Daisbach. Fünf Monate nach dem 91-Prozent-Votum der Daisbacher für den Glasfaserausbau und nach jahrelangen vergebliche Klagen über schlechte Telefon- und Internetverbindungen hat es der Funkanbieter Overturn Technologies im Waibstadter Stadtteil nun plötzlich eilig: Auf einem Parkplatz an der Vierlingstraße liegt ein 11,50 Meter langes Metallrohr. Das Gestänge soll die Anlage tragen, mit der das im bayrischen Freising ansässige Unternehmen die Funkübertragungen ins Kupferkabelnetz einspeist. Was als Verbesserung des Datentransfers gepriesen wird, treibt Anwohner auf die Barrikaden: Die Nachbarn fühlen sich nicht nur übergangen, sondern fürchten auch um die Wohnqualität im Viertel am Ortsrand.

Eigentlich sollte der Mast schon seit vorigem Montag die benachbarten Häuser überragen. Der Bautrupp stand bereit, aber das Gestänge fehlte. Ein Stau auf der Autobahn verhinderte die rechtzeitige Anlieferung, die Monteure zogen unerledigter Dinge ab. Ob dies als schlechtes Omen für das Projekt zu verstehen ist oder ob die Verzögerung nun die Chance bietet, über das Vorhaben genauer zu informieren, wird sich zeigen. Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner, vom Widerstand der Anwohner überrascht, war noch vom geballten Auftreten eines Dutzend Bürger in seiner Sprechstunde beeindruckt, als er bei Overturn anmahnte, die Funkprobleme "nicht mit der Brechstange" zu lösen. Es gebe Redebedarf, die Mastaufstellung solle warten - zumindest bis zur Ortschaftsratssitzung in fünf Wochen. Overturn reagierte nicht.

Jetzt liegt das Gestänge dort, wo es künftig stehen soll, nämlich auf der Grundstücksgrenze zum Garten von Elvira Mandel, keine vier Meter vom Schlafzimmerfenster entfernet. "Das ist absolut die falsche Stelle für einen Funkmasten", sagt die Daisbacherin. Allein die Optik beeinträchtige das Wohngefühl, ein Wertverlust des Hauses sei wahrscheinlich. Im Entscheidungsprozess hätte man alternative Standorte suchen können - aber ein derartiges Verfahren gab es nun mal nicht.

Gegenüber wohnt Uwe Stemper. Dass über potenzielle Gefahren durch Funkstrahlen nicht einmal geredet worden sei, ärgert ihn, liegt doch das Kinderzimmer der Stempers etwa in Höhe der geplanten elektrischen Anlage. "Die Strahlen gehen durch Wände", behauptet ein anderer Anwohner. Die Stimmung, so ist zu spüren, ist ziemlich gereizt.

Jan Wilhelm, der seit zehn Jahren in Daisbach wohnt und Overturn-Kunde ist, beschreibt seine Gefühlslage als "zwiegespalten". Einerseits sei jede Verbesserung der Telekommunikation begrüßenswert, andererseits sei der Standort problembehaftet. Keine 300 Meter weiter steht der nächste Funkmast am Wasserhochbehälter - einer von insgesamt fünf, die Overturn im Dorf gestellt hat oder noch stellen will. Beim Sportplatz, also auf der anderen Hangseite, soll zudem ein Handy-Mast aufgebaut werden.

Aus der Zeitung hat man von den Mast-Plänen, die in der letzten Ortschaftsratssitzung unter "Bekanntmachungen" eher nebenbei erwähnt wurden, erfahren. "Niemand hat mit uns gesprochen, es gab keine Vorab-Infos", wundert sich Dr. Nicole Teuber. Andere sind bei der Wortwahl weniger zurückhaltend: Frechheit, Unverschämt, Schildbürgerstreich lauten Vokabeln, die nicht zuletzt in Richtung Kommunalverwaltung zielen. "Unglücklich gelaufen" sei das Prozedere, räumt Ortsvorsteher Glasbrenner ein und weist den Vorwurf der Heimlichtuerei zurück: Im Juli sei noch über den Masten in der Waldstraße in einer Ortschaftsratssitzung öffentlich diskutiert worden, das gleiche hätte man auch für die Vierlingstraße gemacht, wenn Overturn nicht vier Tage vor der letzten Sitzung mit dem Vorhaben auf den Plan getreten sei. "Es fehlte einfach die Zeit", sagt Glasbrenner. Aber er ist sich auch sicher: Gefährlich sei die Richtfunkstrahlung nicht. Er will das Thema jetzt im November auf die Tagesordnung des Ortschaftsrats setzen.

Bis dahin könnte der Mast längst stehen. Rechtlich hat die Kommune nämlich keine Handhabe, eine Telekommunikationsanlage auf öffentlichem Grund zu verhindern, erklärt Bürgermeister Joachim Locher - solange der Mast die Maximalhöhe von zehn Meter nicht überschreite, das Ortsbild nicht verschandle und keine Gefahr darstelle. Locher: "Uns sind die Hände gebunden."