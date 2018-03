Waibstadt-Daisbach. (zg) Die Overturn Technologies GmbH wird in den nächsten Wochen ihr AvioDSL-Breitbandnetz für Internet und Telefon im Waibstadter Ortsteil Daisbach "massiv ausbauen". Dies teilte das Unternehmen gestern in einer Pressemitteilung mit. Alle Hausanschlüsse sollen demnach eine Internet-Geschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s erreichen.

Möglich mache dies die Zusage der Bundesnetzagentur, dass Overturn die vorhandenen Kabelverzweiger mit der Vectoringtechnik überbauen dürfe. Zusätzlich könne diese Technik auf bis zu 250 Mbit/s erweitert werden.

Für die Kunden entstünden keine zusätzlichen Kosten, auch Tiefbau-Maßnahmen seien nicht erforderlich, verlautetet das im bayrischen Freising ansässige Unternehmen. Die bereits begonnenen Baumaßnahmen sollen nach Firmenangaben bis Mitte 2018 fertiggestellt sein.

Zum aktuellen Zeitpunkt erfolge die Verlegung der Glasfaser-Anbindung zum Kabelverzweiger in der Daisbachtalstraße am Ortsende. Seit zehn Jahren versorgt Overturn unter der Produktbezeichnung "AvioDSL" Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis, neben Daisbach auch Neidenstein, Eschelbronn und Epfenbach.

In Daisbach gab es in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit dem Funkempfang und schwachen Übertragufngsraten. Diesem Dilemma soll auch ein neuer Funkmast am Sportplatz abhelfen, so hieß es jüngst.