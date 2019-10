Waibstadt-Daisbach. (wig) Die Wahl von Winfried Glasbrenner als Ortsvorsteher durch den Ortschafts- und den Gemeinderat ist bereits im Juli erfolgt. "Um den formellen Vorgang abzuschließen", ist nach der Gemeindeordnung jetzt die Verpflichtung des Ortsvorstehers durch ein vom Ortschaftsrat gewähltes Mitglied vorgenommen worden, wie Waibstadts Hauptamtsleiter Marc Fischer es ausdrückte. Die Ortschaftsräte wählten Mirco Büchler für diese Aufgabe, der die Verpflichtungsformel verlas. Der neue Ortsvorsteher gelobte deren Erfüllung und wurde durch Handschlag verpflichtet.

Nach der Zustimmung zu Bauanträgen zum Neubau eines Wohnhauses im Veilchenweg, zum Teilabriss eines Wohnhauses und zum Umbau einer Scheune mit dem Anbau eines Wohngebäudes in der Kirchstraße 23, gab es zum Schluss der Sitzung zahlreiche Anfragen und Kommentare der Ortschaftsräte.

Hierbei wurde von den Nutzern die Funktionalität der neuen Mehrzweckhalle gelobt. Christine Stemper sprach die noch fehlende Reinigungsregelung an. Peter Bach bat um die Einzeichnung von Haltelinien in der Tempo-30-Zone, da dort zu schnell gefahren werde. Dies sei rechtlich nicht möglich, sagte Marc Fischer. Im Zuge der Kabelverlegung der Firma "BBV" wurde von der Stadt Waibstadt der Gehweg in der "Neuen Straße" neu gepflastert.

Philipp Linde monierte, dass ein Stück nicht erneuert wurde. Da das Budget erschöpft ist, solle dies für den nächsten Haushalt angemeldet werden. Informiert wurde auch darüber, dass die Energie Baden-Württemberg am Rand des Dorfplatzes eine neue Umspannstation errichtet, weshalb ein Teil des dortigen Bewuchses zurückgeschnitten werden musste.