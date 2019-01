Von Tim Kegel

Waibstadt-Daisbach. Alanis Eisnecker, 18 Jahre alt, und ihr Vater Andy haben ein Ziel: Den Yamaha R3 Cup, der junge Motorrad-Talente im kommenden Sommer auf einigen der bekanntesten Rennstrecken Europas versammeln und die Besten küren wird.

Das Zeug dazu haben sie: Vater Andy hatte in den 1980er- und 90er-Jahren im Kraichgau den Ruf eines talentierten Straßenrennfahrers, machte bei einigen Amateurrennen erfolgreich mit. Alanis traut sich mit ihrer eigenen 125er-Honda auf den Hockenheimring: "Ich bring’ dort das Knie in der Kurve auf den Boden", sagt sie. Anderen Sportfahrern ringt das Respekt ab, es gehöre einiges an Schneid dazu, die eher leistungsschwache 125er am Limit zu bewegen, da sie viel träger ist als ein 750er- oder ein 1000er-Sportbike. "Auf der Geraden zieht das Feld mir davon", sagt Alanis, "in der Kurve bin ich gleich schnell." Bei Leistungsunterschieden von bis zu 150 PS sei das eben so. Und wenn Alanis heute mit anderen Bikern Touren unternimmt, dann sind diese oft ebenfalls ambitionierte Sportfahrer.

Die Jury des R3 Cups, den ein großer Yamaha-Vertragshändler in der Schweiz ausrichtet, hat Alanis’ Talent erkannt: 500 Bewerber aus ganz Europa gab es, 25 dürfen an den Start gehen, darunter vier junge Frauen - eine davon Alanis. Ein eigener Mädchen-Pokal wird bei den Rennen an so glorreichen Orten wie Rijeka in Kroatien oder San Remo ausgefahren. "Es ist mir klar, dass ich auch ein Stück weit Quotenfrau bin", sagt Alanis. Wichtig sei ihr das aber nicht.

Ihre Begeisterung geht lange zurück. Vater Andy kaufte ihr ein Pocketbike mit Kettensägenmotor, da war sie drei Jahre alt. "Das war ein giftiges Ding", erinnert er sich, "es lief 70 Sachen." Gemeinsam machten sie die Daisbacher Feldwege unsicher - Alanis mit dem Pocketbike, Andy mit einem Roller. Doch ihm war die Sache irgendwann zu heiß, er begann sich Sorgen zu machen: "Papa sagte dann immer: Das Pocketbike ist kaputt." Als Alanis älter wurde, sammelte die Schülerin - momentan besucht sie die Max-Weber-Schule in Sinsheim - Sporterfahrung im Motocross und bei Gelände-Rennen. Es zog sie aber zurück auf die Straße, auf der sie stets mit Lederkombi und Vollausrüstung unterwegs ist.

Beim R3 Cup, dessen erster von sieben Läufen im Mai auf dem Lausitzring ausgetragen wird, bekommt Alanis alles gestellt. Das Motorrad ist eine blaue Yamaha R3, leicht modifiziert nach dem strengen Reglement des Cups. Die Zweizylindermaschine hat etwa 50 PS, 300 Kubikzentimeter Hubraum und läuft bis zu 200 Kilometer pro Stunde schnell. Das Motorrad, eine Lederkombi, Stiefel, Helm und Protektoren wurden kürzlich in der Schweiz auf Alanis angepasst.

Dass hieraus eine Rennkarriere erwachsen kann, daran glauben und darauf hoffen Alanis und Andy Eisnecker. Viele Laufbahnen hätten ähnlich begonnen. Das Umfeld der Amateurcups, zumal der renommierten, sei es, in dem sich Scouts und Späher der größeren Rennteams aufhielten und ihre Kontakte knüpften.

Nun könnte es eigentlich losgehen. Eigentlich, weil Rennsport teuer ist. Die Suche nach Sponsoren ist für das Daisbacher Duo Teil der Herausforderung: Es geht um genau 21.000 Euro, die beide noch auftreiben müssen. Die Suche laufe. Ende Februar müsse alles unter Dach und Fach sein. Gerne würde Alanis auch Unterstützer aus der Rhein-Neckar-Region und dem Kraichgau auf Maschine, Helm und Lederkombi über die Rennstrecken tragen.

