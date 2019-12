Von Christian Laier

Waibstadt. Der städtische Haushalt für das kommende Jahr stand im Mittelpunkt der gemeinsamen Sitzung des Gemeinderats und des Daisbacher Ortschaftsrats am Dienstagabend im Bürgersaal des Waibstadter Rathauses. Die Umstellung des Kommunalhaushaltes von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik betrifft zwar in erster Linie die Stadtverwaltung selbst, die indirekten Auswirkungen mit Steuer- und Gebührenerhöhungen werden die Waibstadter Einwohner und Gewerbetreibenden aber zu spüren bekommen. Das Wichtigste im Überblick:

> Warum führt die Stadtverwaltung das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen ein?

Der baden-württembergische Landtag hat alle Gemeinden per Gesetz dazu verpflichtet, die Kommunalhaushalte spätestens 2020 auf die Kommunale Doppik umzustellen. Die Stadt erfüllt diese gesetzliche Vorgabe dadurch, dass sie den ersten doppischen Haushalt einstimmig beschlossen hat.

> Was sind die Vorteile?

Mit der Umstellung sollen sich durch den produktorientierten Haushaltsaufbau, ähnlich dem eines Unternehmens, bessere Steuerungsmöglichkeiten für den Gemeinderat ergeben. Außerdem soll das wirtschaftliche Denken und Handeln in der Kommunalverwaltung damit gestärkt werden.

> Was ändert sich?

Künftig müssen auch Abschreibungen erwirtschaftet werden, die zwar Aufwand darstellen, aber zu keinen Zahlungen führen. Ziel ist, verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig in einem bestimmten Zeitraum auszugleichen.

> Welche Ziele hat die Stadt bei ihrem ersten doppischen Haushalt?

Gemeinsames Ziel von Gemeinderat und Stadtverwaltung ist es, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aufzustellen. Dieser stellt die geplanten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr dar. Den Ergebnishaushalt kann man mit einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichen. Die Gemeinde möchte damit nach dem Leitgedanken der Generationengerechtigkeit handeln und nicht auf Kosten künftiger Generationen wirtschaften.

Außerdem ist der Fokus darauf gerichtet, im neunten Jahr in Folge keine Kredite im Kernhaushalt aufzunehmen, aber auch die bestehenden Schulden weiter abzubauen und trotzdem im Rahmen der Möglichkeiten in die kommunale Infrastruktur zu investieren.

> Und was bedeutet das in Zahlen?

Im Ergebnishaushalt sind ordentliche Erträge und Aufwendungen in Höhe von rund 13,6 Millionen Euro geplant. Obwohl bestehende Kredite in Höhe von 212.000 Euro getilgt werden müssen, schließt der Finanzhaushalt, in dem die voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr darstellt werden, mit einem positiven Ergebnis ab. Für den Eigenbetrieb der Städtischen Abwasserbeseitigung hat die Stadt hingegen einen Kredit über 200.000 Euro eingeplant.

> Welche Investitionen plant die Gemeinde für 2020 überhaupt?

Alleine für Baumaßnahmen sind rund 2,94 Millionen Euro eingeplant. Darunter fallen unter anderem der Bau der beiden Hochwasserrückhaltebecken Weierwiesen und Biesig und die Sanierung von maroden Gehwegen. Aber auch für eine bessere IT-Ausstattung der beiden Schulen bezahlt die Stadt Geld. Ebenso können private Bauherren im Sanierungsgebiet Daisbach weiterhin Zuschüsse erhalten. Viel investiert wird auch in die Kinderbetreuung, zum Beispiel in die Naturgruppe des Städtischen Kindergartens, die Modernisierung des evangelischen Kindergartens Daisbach und in einen Sonnenschutz am Gebäude des katholischen Kindergartens. Außerdem soll die Elektrik und Beleuchtung im Freizeitheim, das viele Vereine nutzen, modernisiert werden.

> Und was ist mit den Schulden?

Ende des Jahres 2020 soll die Verschuldung der Stadt planmäßig noch rund 4,9 Millionen Euro betragen. Die Verschuldung beim Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung reduziert sich trotz des geplanten Kredits auf rund 8,6 Millionen Euro. Das bedeutet, dass die Stadt zusammen mit dem Eigenbetrieb dann zum 31. Dezember 2020 insgesamt rund 13,5 Millionen Euro Schulden hat.

> Betrifft das auch die Bürger?

Ja. Um einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen, erhöht die Stadt zum 1. Januar 2020 mehrere Steuern und Gebühren.

> Um welche handelt es sich?

Die Abwassergebühr zum Beispiel. Dabei erhöht sich die Schmutzwassergebühr auf 3,40 Euro je Kubikmeter und die Niederschlagswassergebühr steigt auf 90 Cent je Quadratmeter versiegelter Fläche. Und auch auf das Hallenbad hat das Auswirkungen. Ab 1. Januar zahlen Erwachsene dann regulär vier Euro Eintritt, ermäßigt zwei, beziehungsweise drei Euro. Kleinkinder unter drei Jahren und Schwerbehinderte mit GdB 100 genießen weiterhin freien Eintritt.

> Ist das alles?

Nein. Auch die Gewerbesteuer steigt auf einen Hebesatz von 410 vom Hundert, die Grundsteuer A und die Grundsteuer B steigen jeweils auf den Hebesatz von 450 vom Hundert. Und auch bei der Hundesteuer gibt es Veränderungen. Diese beträgt künftig für den Ersthund 96 Euro im Jahr, für einen Zweithund und jeden weiteren werden 192 Euro fällig. Kampfhunde kosten weiterhin 600 Euro im Jahr und jeder weitere Kampfhund sogar 1200 Euro.