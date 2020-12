Von Christian Laier

Waibstadt. Es ist ein trauriges und unangenehmes Thema, aber es gehört zum Leben dazu: Irgendwann kommt für jeden Menschen die Zeit, zu gehen. Die Angehörigen kümmern sich in ihrer Trauer nach dem Tod eines lieben Menschen um eine würdige Beerdigung. Unschön wird es für die Erben gelegentlich, wenn es darum geht, die Kosten einer Bestattung zu tragen, die in Summe überraschend hoch sein können. Einen großen Teil davon machen die kommunalen Friedhofsgebühren aus. Den Waibstadter Stadträten war es bei der öffentlichen Beratung der neuen Gebührensätze anzumerken, dass sie es gerne vermieden hätten, die Hinterbliebenen im neuen Jahr mit deutlich höheren Friedhofsgebühren zu belasten. Letztlich blieb den Bürgervertretern aber auf Grundlage einer Gebührenkalkulation keine andere Wahl, als die neuen Gebührensätze für Bestattungen ab dem 1. Januar zu beschließen.

> Die Gebühren werden erhöht, weil die Gemeindeprüfungsanstalt von den Kommunen verlangt, dass die Gebührensätze im Friedhofswesen einen Großteil der Kosten für die Unterhaltung des Friedhofes decken. So entstehen der Stadt jährliche Kosten in Höhe von rund 200.000 Euro für die Pflege des Friedhofsgeländes, die Anlage von Grabfeldern, die Unterhaltung der Friedhofshalle oder für das Ausheben der Gräber für Beerdigungen. Die Kommunen sollen dabei mindestens 70 Prozent ihrer Ausgaben für die Friedhöfe über die Friedhofsgebühren einnehmen. Die Stadt Waibstadt ist bei der letzten Prüfung dafür gerügt worden, dass sie seit Jahren nur einen Kostendeckungsgrad von 30 Prozent erreicht und Beerdigungen somit aus dem Gemeindehaushalt indirekt stark bezuschusst. Dies widerspricht dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Deshalb wurden die Gebühren jetzt neu kalkuliert. Dabei werden die Ausgaben für den Friedhof durch die durchschnittliche Fallzahl von Beerdigungen in den letzten Jahren geteilt und den einzelnen angebotenen Dienstleistungen zugeordnet.

> Die Aufgabe der Stadträte ist, festzulegen, welchen Kostendeckungsgrad sie in der Zukunft erreichen möchten. Aus sozialen Gründen wird im Friedhofswesen keine volle Kostendeckung angestrebt. Die Kommunalaufsicht gibt demgegenüber eine untere Grenze vor, welche Kostendeckung mindestens anzustreben ist. Die Waibstadter Stadträte haben sich mit einem angestrebten Wert von 70 Prozent gedeckter Kosten am unteren Rand des Möglichen bewegt. Was genau die jeweilige Leistung dann kostet, ergibt sich aus einer Kalkulation, die eine externe Beratungsfirma im Auftrag der Stadtverwaltung erstellt und in der jüngsten Gemeinderatssitzung präsentiert hat.

> Die Kostensteigerungen, die ab Januar auf die Einwohner zukommen, sind gewaltig. Beispielsweise steigt die Nutzung einer Leichenkühlzelle von bisher 190 auf 340 Euro, die Benutzung der Friedhofshalle für die Trauerfeier von bislang 150 auf 460 Euro. Stark gestiegen sind auch die Sätze bei den Grabnutzungsgebühren: Ein Reihengrab, das 25 Jahre lang genutzt werden darf, kostete bislang 300 Euro und wird ab Januar 1440 Euro kosten. Ein Wahlgrab als Doppelgrab kostete bisher 1053 Euro und wird künftig mit 2110 Euro in Rechnung gestellt. Beim Urnenwahlgrab erhöht sich die Gebühr von bislang 400 auf künftig 1790 Euro. Die Stadtverwaltung begründet die Tatsache, dass die Gebührensätze dermaßen stark steigen, damit, dass die Gebühren letztmals vor fast 20 Jahren kalkuliert worden waren und die Kosten für die Unterhaltung des Friedhofes in diesem Zeitraum stark angestiegen sind.

> Die Stellungnahmen der Stadträte zu den massiven Erhöhungen: "Wir wissen, dass die neuen Gebührensätze saftig und sehr schmerzhaft für die sind, die es betreffen wird", erklärte Daisbachs Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner. "Natürlich tun diese Erhöhungen weh. Der Grund ist, dass wir lange keine Erhöhung mehr hatten", begründete Stadtrat Kurt Lenz die Maßnahme und bat die Verwaltung gleichzeitig, künftig alle drei bis fünf Jahre die Friedhofsgebühren zu kalkulieren. Auf diese Weise könnten die Gebühren regelmäßiger und moderater angepasst werden.

Trotz des emotionalen Themas waren sich die Bürgervertreter aber einig: Ortschafts- und Gemeinderat beschlossen die neuen Gebühren, die ab 1. Januar gelten werden, einstimmig.