Waibstadt-Bernau. (pol/mün/jubu) Die Bundesstraße B292 bei Waibstadt-Bernau war am Dienstagmorgen komplett gesperrt. Dort hatte sich gegen 7.40 Uhr ein schwerer Unfall an der Abzweigung nach Bernau ereignet.

Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer eines Benzinlasters aus Offenbach auf der Bundesstraße von Waibstadt kommend in Richtung Helmstadt unterwegs. In Höhe des Abzweigs nach Bernau wollte eine Autofahrerin von der Landesstraße L549 in Richtung Waibstadt einbiegen.

Dabei übersah die Linksabbiegerin den Tankzug und es kam zur frontalen Kollision mit dem Laster. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Ampel außer Betrieb, teilte die Polizei auf Nachfrage mit.

Das Auto der Frau wurde gegen die Eisenbahnbrücke geschleudert. Die eingeschlossene Fahrerin musste durch die eingesetzte Feuerwehr aus Waibstadt aus ihrem Fahrzeug gerettet werden. Anschließend wurde sie mit schweren Verletzungen im Sinsheimer Krankenhaus stationär aufgenommen.

Während der Rettungsarbeiten war die Bundesstraße rund 45 Minuten voll gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeifließen. Am Auto entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.

Update: 23. April 2019, 9.55 Uhr