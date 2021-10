Waibstadt. (cla) Rund 2,5 Millionen Euro hat die Stadt in den Bau der beiden Hochwasserrückhaltebecken "Weyerwiesen" und "Biesig" investiert. Sie sollen die Einwohner vor Hochwasser schützen. Jetzt fand die offizielle Einweihung statt, zu der viele Interessierte gekommen waren, um sich selbst ein Bild zu machen.

"Die Fertigstellung eines so bedeutenden Bauwerks ist immer ein ganz besonderes Ereignis", begrüßte Bürgermeister Joachim Locher alle Gäste, die zum HRB "Biesig" gekommen waren. "Ein besonderer Gruß geht an alle Grundstückseigentümer, Landwirte und Angrenzer, die bereit waren, ihre Flächen für dieses wichtige Bauvorhaben zur Verfügung zu stellen", betonte Locher. Es brauche viele, um so ein Vorhaben umzusetzen und gemeinsam eine Lösung zu finden. "Einige der Anwesenden können sich noch sehr gut an die beiden Hochwasserkatastrophen 1993 und 1994 erinnern. Damals waren große Teile unseres Gemeindegebiets überflutet. Viele der Betroffenen sind noch heute sensibilisiert, fast traumatisiert, wenn sie an diese Ereignisse zurückdenken", erinnerte er.

Als Folge dieser Ereignisse wurde der Zweckverband Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbach gegründet, der in den vergangenen 20 Jahren 50 Hochwasserrückhaltebecken und Gewässerausbau-Maßnahmen realisiert hat. "Neben dem überörtlichen Hochwasserschutz entlang der Gewässer sind örtliche Maßnahmen zum Schutz der Hinterlandzuflüsse, wie hier im Biesig oder auch in den Weyerwiesen, notwendig. Das erste Konzept für Waibstadt lag bereits 1995 auf dem Tisch", sagte Locher. Die Umsetzung sei aber immer wieder an geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen und daraus resultierenden Planänderungen sowie an den fehlenden finanziellen Mitteln gescheitert. "Aber heute können wir stolz sagen: Wir haben es rechtzeitig geschafft! Beide Becken waren sogar bei den Starkregenereignissen im Juni und Juli diesen Jahres im Einstau, obwohl sie nicht fertiggestellt waren. Damit konnten bereits größere Schäden verhindert werden", freute er sich.

"Zu Beginn der Baumaßnahmen mussten wir uns einige Kritik gefallen lassen. Vielen erschien gerade der Damm im Biesig überdimensioniert und zu hoch", erinnerte Locher an Diskussionen, die er zu führen hatte. "Aber Hochwasserschutz ist kein Wunschkonzert, sondern eine Notwendigkeit, die auf mathematischen Berechnungen beruht", stellte er fest. Der Damm, den man jetzt im Biesig sehe, sei berechnet worden, um vor einem hundertjährlichen Hochwasser zu schützen. "Natürlich verändert sich dadurch das Landschaftsbild. Aber ich denke, beide Maßnahmen wurden gut in die Umgebung eingebettet, und sobald sie begrünt und bepflanzt sind, werden wir uns sehr schnell an sie gewöhnt haben", fand der Bürgermeister. "Wir haben mit diesen beiden Becken Waibstadt ein großes Stück sicherer gemacht. Zum Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger".

"Dass man an diesem Hochwasserrückhaltebecken gar keinen Bach sieht, zeigt, welche Naturgewalten es gibt und welche Auswirkungen Starkregenereignisse auf uns haben", sagte der Landtagsabgeordnete Dr. Albrecht Schütte (CDU) in seinem Grußwort. Bauleiter Kurt Spiegel für die Stadtverwaltung und Mirco Büchler für das Planungsbüro Willaredt blickten auf die Bauphasen zurück.