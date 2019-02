Von Berthold Jürriens

Sinsheim. Nein, zu beneiden war die sechsköpfige Jury beim Vorlesewettbewerb zum Regionalentscheid der Region Rhein-Neckar Ost in der Volkshochschule nicht. Da halfen auch die vorgegeben Bewertungskriterien wie Lesetechnik, Textstellenauswahl und Interpretation nicht immer, denn die Teilnehmer zeigten fast durchweg eine klasse Leseleistung, wenn auch mit unterschiedlichen Stärken. Die neun Mädchen und Jungen aus der sechsten Klasse der Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen sowie Gymnasien aus Angelbachtal, Bammental, Neckarbischofsheim, Neckargemünd, Waibstadt und Sinsheim konnten auf ihre "gezeigten Leistungen mächtig stolz sein". So sah es Gastgeber und Jurymitglied Siegbert Guschl von der VHS, der am Ende von einem "ganz knappen Ergebnis" sprach.

Letztendlich setzte sich Mia Sophie Ernstberger von der Kraichgau Realschule als verdiente Siegerin durch. Bei der "Kür", also dem Lesen einer eigenen Textstelle, war das gesamte Teilnehmerfeld sehr stark. Erst bei der "Pflicht", dem Vorlesen eines Fremdtextes, setzte sich Mia Sophie knapp von der Konkurrenz ab und überzeugte die Jury mit ihrem gekonnten Lesevortrag. Eltern, Verwandte und Freunde hatten die Schulsieger an diesem Vormittag begleitet. Und man hatte das Gefühl, dass das Publikum wesentlich nervöser war als die "Vorleser", die lebendig und selbstbewusst ihre eigenen Bücher präsentierten.

Aus diesen durften sie eine Textpassage zum Besten geben. "Drei Minuten Länge, Titel und Autor des Buches nennen sowie den inhaltlichen Zusammenhang zum vorbereiteten Textausschnitt kurz erläutern" - so lauteten die Vorgaben. Neben Guschl durften Sinsheimer Buchhändler, Deutschlehrerinnen und Bibliotheksmitarbeiterinnen ihre Bewertung abgeben, die zum Beispiel Versprecher nicht bewerten durften. Dafür aber deutliche Aussprache, sinngemäße Betonung und Stimmlage sowie Vermittlung der Atmosphäre des Buches durch engagiertes Lesen ohne übertriebene Theatralik.

Versprecher gab es ganz wenige, dafür aber neben gelungener Lesevorträge auch zahlreiche Buchtipps für Kinder und Jugendliche wie "Wilbur und Charlotte", "Das Mädchen Wadjda", "Prinzessin Undercover" oder Klassiker wie "Tintenherz". Das bis zum letzten Vorleser gespannt lauschende Publikum bekam Einblicke in sämtliche Genres. Mit Spannung erwarteten die Gäste und die Kinder das Zwischenergebnis, bei dem fünf Teilnehmer in die Endrunde kamen.

Hier präsentierte Jurymitglied Klaus Gaude von der Buchhandlung Doll den Abenteuerroman "Das Geheimnis der roten Schatulle" von Emma Carroll. Dessen Druckerschwärze war kaum getrocknet, das Werk war 24 Stunden vorher erstmals geliefert worden. Die Herausforderung, daraus einen Fremdtext vorzulesen, absolvierten die vier Mädchen und ein Junge insgesamt mit Bravour, wobei aber vor allem Mia Sophie die Nase vorne hatte. "Wir haben uns echt schwer getan, aber zum Schluss kann es nur einen Sieger oder eine Siegerin geben und acht Zweitplatzierte", erläuterte Guschl unter dem Applaus der Besucher.

Dieser zeigte sich vor allem vom Fairplay beeindruckt, denn die Kinder wünschten sich im separaten Warteraum gegenseitig Glück für das Finale. "Eine schöne und leider nicht mehr selbstverständliche Geste." Rosen, Urkunden und Buchpreise wurden anschließend überreicht.

Mia Sophie Ernstberger war sichtlich überrascht und erfreut über ihren Sieg, der ihr zusätzlich die Einladung zum Bezirksentscheid beschert hat und für deren Weiterkommen alle Daumen gedrückt werden. Aus den 100 Bezirkssiegern werden anschließend 16 Landessieger ermittelt, die dann den Bundessieger unter sich ausmachen werden. Mit rund 600.000 Teilnehmern jährlich ist der 1959 ins Leben gerufene Vorlesewettbewerb Deutschlands größte Lesewettstreit. Er wird von dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Öffentliche Aufmerksamkeit für das Kulturgut Buch zu erregen, Leselust zu wecken und die Lesekompetenz von Kindern zu stärken, gehört zu den zentralen Anliegen des Vorlesewettbewerbes. Die Etappen führen über Stadt-, Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale in Berlin.