Sinsheim. (cba) Nachdem die Elektronik-Kette Media Markt die Schließung zahlreicher Niederlassungen angekündigt hat, gab es auch in Sinsheim Gerüchte über die Zukunft der örtlichen Filiale. Tatsache ist: Der Markt in der Neulandstraße bleibt bis auf weiteres erhalten.

Laut Aussagen des Elektronikkonzerns Ceconomy, zu dem die Marken Media Markt und Saturn gehören und der angekündigt hatte, mehrere seiner Stützpunkte in Deutschland zu schließen, soll der Standort Sinsheim nicht von einem geplanten Umstrukturierungsprozess betroffen sein.

Sinsheim habe sich "über die Jahre hinweg zu einem Kundenmagneten entwickelt", teilte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage mit. Auch in absehbarer Zukunft sei nicht mit einer Schließung zu rechnen, bot sie etwaigen Spekulationen Einhalt.

Man betrachte den Markt, in dessen Umfeld zurzeit auch ein neuer Großmarkt der Kaufland-Kette entsteht und zahlreiche weitere Einkaufsmärkte sitzen, als "festen Bestandteil" der lokalen Einzelhandelslandschaft – "und dies soll von unserer Seite aus aktuell auch in Zukunft so bleiben", hieß es weiter.

Insgesamt sollen bis Ende September 13 Media Markt- und Saturn-Filialen in Deutschland sowie bis zu 15 Standorte im Ausland dichtgemacht werden, oft in großstädtischem Umfeld. Im Jahr 2020 betrieb der börsennotierte Ceconomy-Konzern über 400 Elektronikmärkte in Deutschland.

Man wolle künftig verstärkt kleinere Standorte erproben und möglicherweise Teile des Sortiments auch in einer Art Shop-in-Shop-Modell in Warenhäusern anbieten.