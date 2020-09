Sinsheim. (abc) Wer sie schon einmal als historisch gewandete Stadtführerin erlebt hat, könnte Monika Möhring durchaus für eine Kraichgauerin halten. Doch weit gefehlt, denn die 69-Jährige wurde 1951 im niedersächsischen Lüneburg geboren. Allerdings lebt sie an diesem Samstag auf den Tag genau seit 50 Jahren in der badischen Toskana.

Dabei wusste die Wahl-Sinsheimerin lange nicht, wo der Kraichgau liegt oder dass es ihn überhaupt gibt. "Dass die Region hier so heißt, hat mir ein Autofahrer verraten, als ich von Eichtersheim nach Donaueschingen getrampt bin", berichtet Möhring alias "Jockeylinchen". Diesen Künstlernamen bekam sie im Jahr 1970 als 19-Jährige verpasst, als sie damit begann, in der "Tenne" in Eichtersheim, der ersten Diskothek der Region, Platten aufzulegen. Das hatte die junge Frau schon in Emden getan. Dort lebte sie seit dem 13. Lebensjahr samt Familie in der Nachbarschaft des später berühmt gewordenen Komikers Otto Waalkes.

"Mein Vater war Radiobastler und hat mich schon als Kind jeden Morgen über einen in meinem Zimmer installierten Lautsprecher mit Musik geweckt", erinnert sich Möhring. Daher wollte sie Moderatorin bei "Radio Luxemburg" werden, wurde aber schließlich von einem Talentsucher entdeckt, als sie in einem Lokal Platten auflegte. Schließlich engagierte sie Günther Werner, damals eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Rhein-Neckar-Region, als ersten weiblichen Discjockey Deutschlands für die "Tenne". "Am 5. September 1970 bin ich in Minirock und Maximantel in Eichtersheim angekommen", erinnert sich Möhring, die damals neben weiteren Kleidern auch ein Bügeleisen in ihrer Reisetasche hatte.

Die Ära "Tenne" endete jedoch schon ein gutes Jahr später, als "Jockeylinchen" einen Michelfelder heiratete und fortan im Eichtersheimer E.G.O.-Zweigwerk arbeitete. Möhring blieb dort 22 Jahre lang und stieg bis zur Betriebsratsvorsitzenden auf. Weiterhin war sie Mitglied der Tarifkommission der IG Metall Heidelberg und ehrenamtliche Beisitzerin an diversen Arbeitsgerichten. Nach der Schließung des E.G.O.-Standortes Eichtersheim wechselte Möhring in den Bürobereich und arbeitete in der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte Heidelberg. Dort hatte sie Kontakt mit vielen Politikern, wechselte dann aber 1990 als Gewerkschafterin nach Sinsheim. Ab 1995 engagierte sich Möhring in der Ehrenamtsakademie, um schließlich 2009 zur Stadtführerin "Marie vun Sinse" zu werden.

In der Kategorie "Lebenswerk" erhielt sie im Jahr 2017 den Bürgerpreis für ihr ehrenamtliches Engagement. Seit den 1990er-Jahren engagierte sie sich in der städtischen Jugendhilfe und baute die Begegnungsstätte "Café ImPuls" für benachteiligte Jugendliche auf – meist hatten diese ausländische Wurzeln oder waren Spätaussiedler. Was ihre Motivation anbelangt, sagte sie im Jahr 2017 rückblickend: "Ich war ja selbst eine wilde Jugendliche – damals hätte ich mich über so ein Angebot gefreut." Ab 1998 wirkte sie beim Aufbau der Begegnungsstätte "Domino" für zugewanderte Frauen mit geringen Deutschkenntnissen mit. So half sie beispielsweise Frauen aus der Türkei oder Sri Lanka durch den deutschen Behördendschungel. Auch die seit 2014 bestehende Freiwilligenbörse wurde von Monika Möhring aufgebaut.

"Ich finde, ich habe mir den Preis verdient", sagte sie 2017. Selbstbewusst, emanzipiert und direkt – so kennen die Sinsheimer sie. Und sie räumt ein: "Ich bin ein bisschen eine Revoluzzerin." In wenigen Monaten feiert Möhring ihren 70. Geburtstag. Doch leise ist sie trotzdem kein bisschen.