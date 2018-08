Die Fräsarbeiten auf der Autobahn A 6 in der Nacht zum Mittwoch gingen reibungslos über die Bühne, sodass die Autobahn früher wieder freigegeben werden konnte. Die gefährlichen Spurrillen in Fahrtrichtung Mannheim sind jetzt verschwunden. Fotos:ViA6West/Christian Beck

Wiesloch/Sinsheim. (zg/tk) "Deutlich schneller als erwartet" - das ist das positive Fazit von Michael Endres, Sprecher der ViA6West zu den abgeschlossenen Maßnahmen auf der A 6. Die wichtige Ost-West-Verbindung musste in der Nacht auf Mittwoch Richtung Mannheim voll gesperrt werden, um Spurrinnen zu beseitigen, die durch Hitze und hohen Lkw-Anteil entstanden waren. Die Arbeiten liefen dem Unternehmenssprecher zufolge "besser als geplant". Auch sei der befürchtete Stau weitgehend ausgeblieben. Der gesamte Verkehr in Richtung Mannheim wurde ab 22 Uhr an der Anschlussstelle Sinsheim ausgeleitet, Pkw wie Lastwagen sind über Dühren, Eschelbach und Eichtersheim via B 39 in Richtung Wiesloch gefahren und an der Anschlussstelle Wiesloch-Rauenberg wieder auf die Autobahn aufgefahren.

Vor der Ausleitung habe es lediglich einen Rückstau von rund einem Kilometer gegeben, es seien deutlich weniger Fahrzeuge als sonst unterwegs gewesen, hieß es seitens des Unternehmens. Dennoch war das Verkehrsaufkommen entlang der Umleitungsstrecken hoch. Besonders hart getroffen waren die Anwohner in den Ortsdurchfahrten Dühren, Eschelbach und Steinsfurt, die mit der Sperrung bereits die dritte Verkehrslawine binnen weniger Wochen zu erdulden hatten (zuvor hatten zwei Brückenabrisse im Bereich Sinsheim für massive Belastungen der Ortschaften gesorgt). Dieses Mal wurde vor allem über Lärm und Abgase geklagt, verursacht von Stop-and-go-Verkehr, gepaart mit der großen Hitze und Schwüle der Nacht. Erst weit nach Mitternacht beruhigte sich die Lage ein wenig.

Notwendig war die Vollsperrung in Fahrtrichtung Mannheim für das Abfräsen der Spurrinnen. Die Hitze verbunden mit dem hohen Schwerverkehranteil hat der maroden Strecke zuletzt deutlich zugesetzt: Denn durch die aktuellen Bauarbeiten auf der Autobahn ist die Fahrspur verschwenkt. Das heißt, die aktuelle Lkw-Spur war früher die Überholspur für die Fahrtrichtung Heilbronn. Beim Bau der A 6 vor über 50 Jahren habe man am Material gespart. Damals seien nämlich die Pkw-Spuren mit einer anderen Asphaltdicke versehen worden als die Lkw-Spuren. "Das hat sich jetzt nach so vielen Jahren gerächt", so Endres. "Wir mussten schnell handeln, um jegliche Gefahren für die Verkehrsteilnehmer auszuschließen", begründet der Unternehmenssprecher die kurzfristig anberaumte Aktion.

Seinen Angaben zufolge hat es "toll geklappt": Mit einem Großaufgebot an Spezialmaschinen und Arbeitern sei es ab 22 Uhr auf die Strecke gegangen, um die aufgeworfenen "Wülste" rechts und links der Lkw-Spur abzufräsen. Mit 20 Metern in der Minute habe die Feinfräse die Verwerfungen abgehobelt und die Fahrbahn wieder auf ein gleiches Niveau gebracht. Hinter der Feinfräse reinigten zwei Spezialmaschinen die Fahrbahn, denn durch die Fräsarbeiten musste auch wieder eine neue Gelbmarkierung aufgebracht werden.

Etwas Bauchweh hatten die Verantwortlichen Endres zufolge wegen der Schwertransporte: Diese dürfen bei einer Vollsperrung nicht auf die Umleitungsstrecke. Zwar seien die entsprechenden Speditionen und Unternehmen frühzeitig informiert worden, doch nicht alle hätten die speziellen Informationsseiten im Internet genutzt. Für die Schwertransporte wurde deshalb extra ein Bereich der Autobahn kurz nach der Anschlussstelle Sinsheim abgesperrt. "Hier konnten die Brummi-Fahrer ihre Pause einlegen", so Endres.

Letztlich war die Fräsaktion auf dem betroffenen Streckenabschnitt zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg dem ViA6West-Sprecher zufolge um 3.48 Uhr beendet, "der Verkehr konnte viel früher wieder die Autobahn nutzen als ursprünglich vorgesehen". Die Sperrung der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim war bis fünf Uhr genehmigt, "wir sind aber froh, dass die Autobahn bereits viel früher wieder freigegeben werden konnte", so der Unternehmenssprecher abschließend.