Sinsheim. (zg) Mit frischem Gewand präsentiert sich das neue Jahresprogramm der Volkshochschule zum Start in den Herbst. Von September bis Juli nächsten Jahres ist es vollgepackt mit einem abwechslungsreichen Bildungsangebot für jede Altersgruppe und ist bereits in zahlreichen Auslagestellen der Region zu finden.

"Wir möchten zeigen, dass das Bildungsangebot der Volkshochschule im wahrsten Sinne des Wortes etwas bewegt. Es bringt unsere Teilnehmenden weiter und eröffnet neue Perspektiven - für den privaten als auch beruflichen Bereich", sagt VHS-Leiter Siegbert Guschl.

Wer gerne an Exkursionen teilnimmt, kommt mit Fahrten nach Schönau im Odenwald, zur Frankfurter Buchmesse oder zum Landtag Baden-Württemberg auf seine Kosten. Wen es im Herbst oder Frühling lieber an die frische Luft zieht, kann sich Segway-Touren, Golfkursen oder vielen anderen Aktivitäten im Freien anschließen.

Soll es sportlicher zugehen, können Angebote wie das Ballettforum oder Inlineskating-Kurse gewählt werden. Wer Pilates einmal anders erleben möchte, ist im Kurs "Barre Pilates" goldrichtig, hier erwartet die Teilnehmer ein Ganzkörpertraining an der Ballettstange.

Weiterhin nachgefragt sind Deutschkurse im Sprachenbereich. "Seit letztem Jahr bieten wir Kurse der berufsbezogenen Sprachförderung auf Niveau B2 an", berichtet Fachbereichsleiter Roland Steigerwald. "Diese folgen auf den Integrationskurs und sollen den Absolventen bessere Chancen auf einen Ausbildungsplatz und auf dem Arbeitsmarkt ermöglichen." Zudem können exotische Sprachen wie Japanisch oder Neugriechisch erlernt werden.

Senioren kommen bei dem neuen Angebot "Alla hopp" in Schwung, ein offener Bewegungstreff, der ab Frühjahr 2019 angeboten wird. Wer seine Kompetenzen im beruflichen als auch persönlichen Bereich anderweitig erweitern möchte, kann auf Kurse zur wertschätzenden Kommunikation im Arbeits- oder Familienalltag setzen oder gar einen Motorsägen-Grundlehrgang absolvieren.

Abwechslungsreich präsentiert sich das Angebot in den Sinsheimer Stadtteilen und Mitgliedsgemeinden. Dort finden sich Kurse, die in Sinsheim selbst nicht stattfinden, wie Gymnastik für Senioren in Epfenbach, Zumba für Kinder in Neidenstein, Wildkräuterwanderungen in Adersbach oder Waldabenteuer für Kinder in Waibstadt-Daisbach.

Wie gehabt sind die knapp 1000 Kursangebote zusätzlich auf der Internetseite www.vhs-sinsheim.de zu finden, über die sich alle Interessierten auch anmelden können. Auf dem Programm stehen außerdem zahlreiche Einzelveranstaltungen in Sinsheim und den Mitgliedsgemeinden. Telefonische Anmeldungen sind unter Telefon 07261/65770 während den Geschäftszeiten möglich.