Freuen sich über die neue, weitläufige und helle Filiale in Hoffenheim (von links): Dekan Thomas Hafner, Vorstandsmitglied Klaus Bieler, Oberbürgermeister Jörg Albrecht, stellvertretender Vorstandssprecher Thomas Geier, Pfarrerin Birte Wielage, Aufsichtsratsvorsitzender Otto Steinmann und Vorstandssprecher Matthias Zander. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim-Hoffenheim. Überall dunkles Holz, eine große Theke, ein riesiger Tresor mitten im Gebäude: 1986 war das chic und modern, mittlerweile geht der Trend zu hellen und offenen Räumen mit viel Glas. Dies ist grob zusammengefasst die Verwandlung, die sich in der Volksbank-Filiale in der Sinsheimer Straße vollzogen hat. Ganz einfach war der Umbau nicht, einen siebenstelligen Betrag hat die Volksbank Kraichgau investiert. Gestern Vormittag wurde die sanierte Filiale offiziell wiedereröffnet.

"Wer schon einmal renoviert hat weiß: Hinter jeder Wand lauern Probleme." Was der stellvertretende Vorstandssprecher Thomas Geier ansprach, hat in Hoffenheim für Mehrkosten und eine rund vier Monate längere Umbauphase gesorgt. Denn ursprünglich sollte die Filiale bereits im Sommer wiedereröffnet werden, doch die Statik des Gebäudes aus den 1960er-Jahren spielte da nicht mit. Und auch beim Brandschutz musste einiges auf den aktuellen Stand gebracht werden.

"Wir haben die gesamte Filiale auf dem Kopf gestellt", berichtet Projektleiter Uwe Börtzler. Und das fängt schon beim Eingang an - der wurde verlegt, ist nun auch barrierefrei. Der SB-Bereich ist größer und diskreter, weitere Automaten wurden angeschafft. Zusätzliche Räume stehen für Beratungsgespräche zur Verfügung. Darüber hinaus wurde das Gebäude energetisch saniert, das Dach ziert eine Fotovoltaikanlage.

Trotz sinkender Gewinne aufgrund niedriger Zinsen würden Filialen nicht als Kostenfaktor gesehen, Beratung sei wichtig, betonte Geier und ergänzte im Hinblick auf das Thema Filialschließungen: "Wir gehen diesen Schritt bewusst nicht in gleichem Umfang wie Mitbewerber." Oberbürgermeister Jörg Albrecht lobte die Investition in die Filiale, die Teil einer "wichtigen kommunalen Infrastruktur" sei. Und er zeigte sich erfreut, dass die Filiale nicht verlagert wurde, beispielsweise auf die andere Straßenseite. Denn dann wäre es nicht möglich gewesen, das Lebensmittelgeschäft zu realisieren. Eine Rolle bei diesen Plänen hatte die problematische Parksituation an der Kreuzung gespielt. Dies ist mittlerweile durch Parkplätze hinter der Bank entschärft.

Dass das Wort "Geld" 180 Mal in der Bibel vorkommt, überraschte selbst Pfarrerin Birte Wielage, die zusammen mit Dekan Thomas Hafner die Filiale und die Mitarbeiter segnete. Sie betonte, dass Geld und Glaube nicht im Widerspruch stehen müssten, betonte aber: "Hinter jeder Zahl steht ein Mensch." Geier betonte, dass er und seine Mitarbeiter sich in Demut üben werden.