Von Tim Kegel

Sinsheim. Ein Gespenst geht um in der Stadt: Braucht man nun Tischreservierungen für einen Espresso? Ist das das vorläufige Aus spontaner Treffen am Bistrotisch? Muss der Gast erst die Hände waschen? Am Montag kann die Gastronomie unter Auflagen wieder öffnen. Die Verunsicherung unter den Wirten ist groß. Wer tut sich das an? Oder wird am Ende alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird?

Was ändert sich? Ob alle Gaststätten schon am Montag bereit sind, ist unklar. Einige nutzen auch den Ruhetag für Vorbereitungen und zur Beobachtung, wie es bei anderen läuft. Die Platzhirsche in der Bahnhofstraße sind vorbereitet. Jeder macht es ein wenig anders, oft hört man ein in der Corona-Krise typisches Wort: "testen". Verschiedene Zu- und Ausgangsvarianten testen; Modelle zur Rückverfolgung der Tagesgäste testen; Speisekarten und Platzanordnungen testen. Nach den Vorgaben der Landesregierung zur Eindämmung des Corona-Virus müssen Tische mindestens 1,5 Meter weit auseinander stehen; es gilt eine Obergrenze von vier Personen pro Tisch. Gäste müssen sich beim Zutritt die Hände waschen, beim Verlassen des Tischs Schutzmasken tragen; das Personal trägt diese permanent. Desinfektionsmittel muss bereit stehen. Darüber hinaus soll es eine Reservierungspflicht geben. Gäste müssen Daten wie Name, Telefonnummer und E-Mail hinterlegen – zur Rückverfolgung von Infektionsketten.

Eklatante Einschnitte. Damit ist klar, dass dem romantischen Dinner und dem spontanen Treff einiges im Weg steht. Im Eiscafé Roma, quasi einer Art Gegenentwurf zu allen diesen Regeln, überlegen sich Elena Chimenti und Francesco Basile deshalb zurzeit noch, "ob wir uns das antun". Gerade Eiscafé-Gästen seien diese Regeln "schwer zu vermitteln". Die "neue Normalität" ist das krasse Gegenteil von südlichem Dolce Vita. Basiles Horror-Vorstellung geht so: "Es ist Samstagmittag im Sommer. Da stehen Tische. Wir müssen den Gästen aber sagen: Hey, jetzt reserviert erst mal."

Im „Quint’s“ von Peter Erdelyvari (links) wird der Außenbereich erweitert und eine große Karte angeboten. Foto: Kegel

Sie verkaufen Nähe, nicht Distanz. Das sieht auch Peter Erdelyvari so, in seinem "Quint’s". Er hat es wegen vieler Stammkunden und einem großen Außenbereich zwar gut erwischt, aber er macht sich große Sorgen. Die Regularien, so glaubt er, dürften seine Umsätze um bis zu 40 Prozent einbrechen lassen: "Du hast aber die vollen Kosten." Trotzdem will er erst einmal in die Vollen gehen, wieder die große Karte anbieten. Erfahrungen sammeln mit der neuen Situation: Das Take-away-Geschäft behält er bei. Allerdings könne man mit Mitnahme-Essen "kaum die Kosten decken, zumindest nicht mit deutscher Küche", sagt Erdelyvari: "Du hast ganz andere Margen, wie wenn du Pizza anbietest."

Pleitewelle? Kürzlich hat der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga vor einer Pleitewelle in der Gastronomie gewarnt; möglicherweise jeder dritte Betrieb werde die Krise nicht überstehen. Der Quint’s-Chef schätzt, dass dies "definitiv" auch für Sinsheim zutrifft. Doch jeder Gastrobetrieb und jeder Standort sei anders strukturiert, schildert Erdelyvari. Das Makro-Problem Corona-Krise erzeuge viele Mikro-Probleme, aber auch Lösungen. "Jetzt lassen wir’s mal auf uns zukommen." Er hofft, dass der aktuelle Zustand "keine acht oder zwölf Wochen geht", möglicherweise werde es sonst bitter. Wie viele andere Wirte hält er staatliche Zuschüsse für nötig, "Kredite, auch zinslose, sind da nicht zielführend".

Ungünstiger geht’s kaum: Die Corona-Krise trifft die Gastronomie genau zum ungünstigsten Zeitpunkt, sagt auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht: "Kommunionen und Konfirmationen, Oster-, Mai- und Muttertagsessen sind im großen Umfang weggebrochen", sagt der OB; dauerhaft fehlten unzählige lukrative Stammtische. Das Frühjahr sei die Zeit, in der viele Gastronomen sich für den umsatzschwächeren Winter rüsten würden. Da sei der "Rettungsschirm", mit dem das Rathaus und Ex-Hoffenheim-Kicker Niklas Süle kürzlich die Gastronomen stärken wollten, indem sie Gutscheine für über 15.000 Euro an Pflegekräfte schickten, "nur ein Tropfen auf den heißen Stein".

Dass auch Sinsheimer Gastronomen die Krise nicht überstehen könnten – um dies zu denken, sagt Albrecht, "muss man kein Prophet sein". Albrecht weiß "von der Unsicherheit" bei den Wirten. Diese hätten gern "verlässliche Empfehlungen" in den Landesvorgaben. "Leider", sagt Albrecht, "erreicht uns das, was wir umsetzen müssen, oft erst am Abend zuvor." So wisse in Sinsheim noch niemand, "wer die Gästelisten führt und wie", welche Daten überhaupt erhoben werden dürfen, "in welchen Fällen eine Reservierungspflicht unsinnig ist" und wann die Wirtschaften abends schließen müssen. Hier plädiert Albrecht für "einen eher späteren Zeitpunkt". Wer wolle "schon um 17 Uhr ins Lokal gehen?"

Neue Mitbewerber: Besonders schwierig ist die Lage auch für all jene, die zurzeit eine Eröffnung planen: In der Hauptstraße wird momentan sowohl das alteingesessene "Lamm" als auch ein Bistro mit alpenländischen und italienischen Spezialitäten für den Betrieb vorbereitet. In der Bahnhofstraße soll der Pächter des aufwendig sanierten städtischen "Drei Könige" noch im Sommer öffnen. Dies wiederum besorgt die Alteingesessenen: Wie wirkt sich die neue Mitbewerberschaft auf die Gesamtsituation aus?

Die Sinsheimer schätzen die Wirte. Ein Faktor, der hoffen lässt, sind viele Sinsheimer, die "ihre" Gastronomen während der Krise recht gut unterstützt und ziemlich viel konsumiert hätten: Das weiß auch Christa Bellem von der "Excellent"-Chocolaterie. Ihr verwinkeltes Haus, "nicht ganz einfach" in den Corona-Modus versetzbar, will sie erst am Dienstag öffnen, am Montag alles ausrüsten. Und dann warten: "Werden wir überrannt, oder haben die Gäste Angst – ich weiß es nicht."

Das „Linde“-Team um Gudrun Wurzer (links) setzt auf Raumteiler, gezapftes Bier, Außenterrasse und Abhol-Service. Foto: Kegel

Optimistisch geht es Gudrun Wurzer an. Ihr Gasthaus "Linde" mauserte sich, "auch weil wir frisch gezapftes Bier haben", zum Treffpunkt schlechthin in der Corona-Zeit. Die Aufteilung ist gemacht, die Karte "gesundgeschrumpft", die Listen liegen, Raumteiler hängen zwischen den Tischen. Wurzer berichtet von einer "Welle der Hilfsbereitschaft": Stammgäste hätten "Reparaturen erledigt", Behörden holten "ständig Tagesessen". Und "die besten Vermieter der Welt" kämen ihr entgegen. Auch Wurzer setzt kommende Woche auf "einen Mischbetrieb" aus Abholservice und Wirtshaus. Sie sagt: "Es hätte viel, viel schlimmer kommen können."