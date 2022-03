Von Ines Schmiedl

Wie fühlt es sich an, mitten in der Nacht aus seiner Wohnung gezerrt zu werden und ins Gefängnis zu kommen? Mesale Tolu hat ihre Erlebnisse von vor fünf Jahren in ihrem Buch "Mein Sohn bleibt bei mir!" verarbeitet, das sie jetzt im Deutschhofkeller bei einer Lesung der Volkshochschule Heilbronn vorgestellt hat.

"Es ist die erste große Präsenzveranstaltung, die wir hier in der VHS wieder organisiert haben", begrüßte Geschäftsführer Peter Hawighorst die gut 40 Gäste. Die Türkei sei angesichts des Ukrainekriegs etwas aus dem öffentlichen Fokus geraten, doch es dürfe nicht vergessen werden, dass auch an anderer Stelle als in Russland Staatenlenker mit der Brechstange regieren.

Die in Ulm geborene Journalistin und Übersetzerin mit türkischen Wurzeln bekam die gesamte Ladung der türkischen Diktatur im Jahr 2017 zu spüren. Sie lebte seinerzeit mit Mann und Sohn in Istanbul. Vor den Augen ihres Sohnes wurde sie am 30. April 2017 in ihrer Wohnung verhaftet. Der Vorwurf, sie sei bei vier Veranstaltungen anwesend gewesen und deshalb Mitglied in einer Terrororganisation. "Es waren öffentliche Veranstaltungen, die nicht verboten waren. Ich war auf drei der vier Termine als Berichterstatterin tätig, dass vierte war eine Beerdigung", erklärte die Journalistin. Ihr Mann Suat Çorlu war schon drei Wochen vor ihr in Haft genommen worden. Im Dezember 2017 wurde die Frau, die nur einen deutschen Pass besitzt, wieder aus dem Gefängnis entlassen, durfte aber erst im August 2018 die Türkei verlassen, ihr Mann zwei Monate später. Beide wurden im Januar 2022 freigesprochen.

"Ich bin nicht mehr die Frau, die ich vor Haftantritt war", sagt die 38-Jährige. Bei der Verhaftung musste sie ihren zweijährigen Sohn einem Nachbarn überlassen, zeitweise war das Kind mit im Gefängnis untergebracht. Über die bewegenden Wochen berichtet sie in ihrem Buch. Auch als sie daraus in Heilbronn vorlas, traten ihr stellenweise Tränen in die Augen. Nach den ersten Tagen in einem polizeilichem Gefängnis kam Tolu in eine Untersuchungshaftanstalt und mit anderen politischen Gefangenen zusammen. Auch Kinder waren hier, sie konnte es anfangs gar nicht glauben. "Warum waren Kinder an einem solchen Ort? Was hatten ihre Eltern getan, dass ganze Familien auf solch eine harte Weise bestraft wurden? War das ein Albtraum, würde ich gleich erwachen? Nein, es war ein Stück türkischer Gefängnisrealität", schildert die Journalistin ihre Gedanken.

Dann reifte in ihr der Plan, ihren Sohn zu sich in den Zellentrakt B6 zu holen. Denn sie war schon 16 Tage von ihrem Zweijährigen getrennt, so lange wie nie zuvor. Als Vater und Schwester sie besuchten, berichteten sie ihr, wie schlecht es dem Kleinen ging, der sich nach seiner Mutter sehnte. Die Frauen in ihrem Zellentrakt wurden zu Gefährtinnen, die alle ein ähnliches Schicksal teilten, doch keine von ihnen war Mutter.

"Mama? Ist das dein Arbeitsplatz?", fragte das Kind, als sie es schließlich wiedersehen durfte. "Nein, das ist nicht mein Arbeitsplatz, aber ich muss noch etwas hierbleiben", nahm die Mutter ihren Kleinen in Empfang. Die erste Nacht weinte das Kind nur, weil ihm Schnuller, Windel und Milchflasche weggenommen worden waren. Innerhalb kurzer Zeit nähten die Mitgefangenen Kleidung für den Kleinen und fertigten Spielsachen oder erfanden Spiele. "Ich war gerührt von der so handfesten Solidarität, die diese Frauen mir schenkten", sagte die Autorin.

Nach der Lesung blieb noch genügend Zeit, um Fragen zu stellen. "Wenn wir fünf oder zehn Jahre in die Zukunft blicken, wie wird sich die Türkei entwickeln?", wollte ein Zuhörer wissen. "Diese Frage kommt immer", antwortete die Autorin. Der Präsident habe vor seinen Wahlen immer viel versprochen, nach und nach merkten seine Bürger, dass er nichts davon halte. "Die Türken sind nicht so zufrieden, wie es nach außen immer dargestellt wird", erklärte Tolu. Der Wunsch nach Veränderung sei groß.