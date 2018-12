Längst nicht mehr das, was es mal war: Bei der Holzauktion an der Grillhütte auf Kleingartacher Gewann wollte der Bieterfunken einfach nicht überspringen. Von den zum Verkauf stehenden 900 Festmetern Polterholz wechselten gerade einmal 650 den Besitzer. Foto: Angela Portner

Von Angela Portner

Eppingen-Kleingartach. "Zum Ersten, zum Zweiten uuund … zum Dritten", schrie Ortsvorsteher Friedhelm Ebert in die Runde. 900 Festmeter Polterholz und 150 Festmeter Astholz wollte er gemeinsam mit Förster Jürgen Stahl bei der Brennholzauktion an der Grillhütte Seebachtal gegen Gebot loswerden. Doch auch wenn die Männer der freiwilligen Feuerwehr ein loderndes Feuer entfacht hatten, wollte der Funke für spannende Bietergefechte in diesem Jahr so gar nicht überspringen. "Eher verhalten", resümierte Stahl am Ende enttäuscht.

Dabei waren die Preise durchaus unter dem üblichen Marktpreis angesetzt: 57 Euro pro Festmeter Polterholz. Astholz gab’s zum Schleuderpreis von 26 Euro. Immerhin das ging "weg, wie warme Semmeln". Dagegen blieb man auf 250 Festmeter guten Stammholzes sitzen. Stahl vermutet, dass das an der Angebotsmenge lag. Normalerweise beginnt die Holzernte erst im November, doch aus Rücksicht auf den Waldzustand nach dem trockenen und heißen Sommer, schnitten sich die ersten Sägen bereits im Oktober durch die Bäume.

Wie viele davon fallen, wird je nach Bedarf entschieden. 2000 Festmeter Holz stehen derzeit bereits auf der Bestellliste, auf der sich Interessenten bei der Stadt eintragen können. Im Gegensatz zur Holzauktion haben sie dann aber nicht die Wahl, aus welchem Waldstück die Stämme kommen und wo sie lagern. "Vier Festmeter Buche für nur 250 Euro", lockt Stahl und schon schnellt die erste Bieternummer in die Höhe. Der Blick in die Runde verrät ein weiteres Gebot, aber dann geht nix mehr. Für 260 muss Ebert schweren Herzens den Zuschlag geben. "Was ist denn heute nur los", moniert er fragend die Stimmung. Am Anfang gehen immerhin viele Polterlose mindestens zum Angebotspreis weg, aber nach und nach wird die Nachfrage immer schleppender.

Marco Friedrich ist unter den Männern der aktivste "Strecker". "Der kauft uns den ganzen Wald weg", ruft einer, und die anderen feixen sich dabei eins. Auf Nachfrage erklärt der Käufer, dass er zwei große Holzöfen zu befeuern hat, gibt aber zu, dass er das Holz auch gewerblich an den Mann bringt. Wie viel er bei der Auktion insgesamt erworben hat, möchte er dann aber doch nicht verraten.

Wie wohl bei den meisten der 75 Bieter lodert auch bei Hardy Wütherich das Holz später im heimischen Ofen. 8,2 Festmeter Eiche hat er ersteigert und sagt: "Ich bin zufrieden." Auch Mustafa Cömert freut sich, mit dem Holz seine Vorräte auffüllen zu können. Ein "bissle was" sei aber auch für die Nachbarschaft, wo eine Hand gern die andere wäscht.

Doch bis man sich am heimeligen Ofen wärmen kann, fließt noch so manches Schwitzwasser aus den Poren. Aber wer denkt, dass das "Holzmachen" nur etwas für "starke Kerle" ist, der irrt. Als eine der wenigen Frauen steht Jutta Gleich später an der Motorsäge. Die Arbeit an der frischen Luft mache ihr großen Spaß und sei gleichzeitig eine gute Gelegenheit zum Familientreffen: "Da helfen alle mit."

Früher war die Holzauktion eine feuchtfröhliche Angelegenheit. Da blieb keine Kehle trocken, und so mancher hatte danach Schwierigkeiten, wieder nach Haus zu finden. Eine "riesen Gaudi" sei das immer gewesen, erzählen die Männer. Bei Glühwein und heißer Wurst wärmen sie sich am knackenden Holzfeuer die Hände, schwatzen über alte Zeiten und palavern über Heizwerte, Arbeitsausrüstung und Preise. Förster Stahl sieht ein paar Meter weiter seine Listen durch und schüttelt angesichts der mageren Verkaufszahlen bedauernd den Kopf: "Ich habe mehr erwartet."