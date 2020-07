Sinsheim. (cbe) Seien es die Bücher aus der Feder von Rita Falk oder deren Verfilmungen: Die Krimis mit dem bayrischen Polizisten Franz Eberhofer haben Kult-Charakter. Das "Citydome" bringt nun immer samstags Teile der Filmreihe aus dem fiktiven Ort Niederkaltenkirchen. Dort geht es neben den Kriminalfällen stets auch um deftiges Essen und handfesten Humor. Am Samstag, 11. Juli, zeigt das Citydome ab 20 Uhr "Schweinskopf al dente". Für diese Vorstellung verlost die RNZ 5 x 2 Karten.

Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822 / 702326 oder schickt eine SMS an 52020 mit RNZ WIN TREFFER mit dem Kennwort "SCHWEIN" sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Freitag, 10. Juli, 12 Uhr, geschaltet.

(Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dt. Festnetz – aus dt. Mobilfunknetz ggf. abweichend. Kosten pro SMS 0,50 Euro. Mit Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Name/Wohnort publiziert werden kann. Hinweise zu Teilnahmebedingungen und zum Datenschutz auf www.rnz.de/datenschutzhinweise-gewinnspiele)