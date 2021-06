Gemmingen. (isi) Verärgert reagierten die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung über eine Abrechnung der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG), die den Abschnitt zwischen Karlsruhe und Heilbronn betreibt, wonach Gemmingen 98.000 Euro bezahlen soll. Diese flankierende Maßnahme betrifft den Anschluss Gemmingens an das Stadtbahnnetz, dessen Bau in den Jahren 1998 und 1999 erfolgt ist. Der Vertragsabschluss zur Bauausführung war im Jahr 1995.

Die Rechnung flatterte Ende des vergangenen Jahres ins Rathaus. Bis dahin war die Verwaltung davon ausgegangen, dass alle Kosten, die Gemmingen in Verbindung mit dem Bahnanschluss zu zahlen hätte, bekannt und abgerechnet sind, erläuterte Bürgermeister Timo Wolf. Lediglich die Schlussrechnung aus dem Ausgleichsstock sei noch offen. "Wir sind froh, dass wir einen Bahnanschluss haben, aber diese Vorgehensweise stört uns", betonte der Bürgermeister.

Ein Mitarbeiter der AVG erklärte wortreich, dass die betroffenen Kommunen – außer Gemmingen beispielsweise auch noch die Nachbarorte Schwaigern und Leingarten – angeschrieben und auf die nachträgliche Rechnung hingewiesen worden seien. Dem widersprach Kämmerin Julia Echle umgehend, ein solches Schreiben sei nie im Rathaus angekommen. Denn dann hätte die Kommune früher reagiert. Jetzt ist das Problem, dass das Geld nicht im Etat eingestellt worden ist. Die AVG erklärt sich bereit, den Betrag erst im kommenden Jahr zu fordern, dann könnte das Geld im nächsten Haushalt vorgesehen werden. Die flankierenden Maßnahmen betreffen im übrigen den Bau der "Park-and-Ride"-Parkplätze, deren Auslastung im Jahr 2018 überprüft worden sei, so der AVG-Mitarbeiter, der schon vor dem Tagesordnungspunkt reichlich nervös durch den Zuschauerraum auf und ab lief.

"Warum hat das denn so lange gedauert, die Rechnung zu stellen?" wollte Gemeinderat Dr. Dieter Bartruff wissen. Ratsmitglied Jochen Zundel, von Beruf Rechtsanwalt, ging sogar einen Schritt weiter: "Die Rechnung kommt 26 Jahre nach Vertragsabschluss. Ist das nicht eigentlich verjährt?" Auch Klaus-Peter Reimold fragte nach, ob in der freien Wirtschaft nicht eine Verjährung von drei Jahren gelte: "Warum sollten wir das zahlen, wenn das so weit von der normalen Gesetzgebung abweicht?"

Bürgermeister Wolf nahm den AVG-Mitarbeiter in Schutz: "Von der Funktion her kann er keine Antwort auf solche Fragen geben." In der Bundes- und Landespolitik gelten andere Fristen, da könne die Abrechnung länger dauern. Der Einfluss einer kleinen Gemeinde sei nicht so groß, sagte Wolf weiter. Gleichwohl würde er gern die Akten einsehen, damit der Vorgang transparenter und nachvollziehbarer werde.

Letztendlich werde Gemmingen wohl nicht drum herum kommen, den Betrag zu begleichen, bedauerte Wolf. Mit elf Ja-Stimmen und sechs Enthaltungen stimmte das Gremium mehrheitlich für die Vorgehensweise, dass das Geld im Haushalt 2022 eingestellt und nach Rechtskraft des Etats die Rechnung beglichen wird.