Sinsheim/Neckarbischofsheim. (ubk) "Justitia" musste sich erst einmal den Nachtschlaf aus den Augen reiben: Die mit fast einstündiger Verspätung beginnende Verhandlung vor dem Schöffengericht Sinsheim wegen "Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz" beendete die vorsitzende Richterin Carl-Radpour, assistiert von zwei Schöffen, mit dem von der Staatsanwältin geforderten und der Verteidigerin akzeptierten Urteil.

Der in Fußfesseln vorgeführte, eher unbekümmert und gleichgültig wirkende Angeklagte muss nun zum wiederholten Mal eine Freiheitsstrafe verbüßen - diesmal zwei Jahre ohne Bewährung - und zwar wegen des "Umgangs mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge".

Den Richterspruch nahm der Neckarbischofsheimer ungerührt hin. Er wurde bezichtigt, über das "Darknet" - in Anbindung an niederländische Kontaktstellen - Betäubungsmittel in erheblichem Umfang geordert zu haben, wozu vor allem Amphetamine und Cannabisprodukte, aber auch LSD sowie Kokain gehörten. Die in luftgepolsterte Versandtaschen gepackten Drogen habe er an die Adresse seines damaligen Vermieters schicken lassen.

Der als Zeuge vernommene, eigens aus Nordrhein-Westfalen angereiste Kripobeamte, der mit niederländischen Stellen kooperiert, sagte aus, dass man im Rahmen allgemeiner Ermittlungen wegen grenzüberschreitender Drogendelikte auf die "gehäuften Warenlieferungen in den Heidelberger Raum" gestoßen sei. Der vor Ort ermittelnde Kommissar, gleichfalls als Zeuge geladen, will in dem "etwas unübersichtlichen, von wechselnden Personen bewohnten Anwesen" zwar auf Ungereimtheiten gestoßen sein, konnte aber weder dem Vermieter selbst noch anderen Bewohnern Delikte nachweisen.

Der Angeklagte, der bereits eine "aktenkundige Größe in der Szene" sei, so erklärte der Kommissar, wohnte zwischenzeitlich in Neckarbischofsheim. Dort gingen die Recherchen der Kripo dann weiter. Und man habe tatsächlich, weit verstreut im Wohnbereich - bis hinab in den Keller - erhebliche Mengen unterschiedlichster Drogen gefunden, die nach allgemeiner Erfahrung nicht nur dem Eigenkonsum dienten. Allerdings sei man nicht auf Hinweise gestoßen, die auf Handel schließen ließen, bemerkte der Ermittler. Der 31-Jährige schien die Drogen buchstäblich selbst in sich hineingefressen zu haben - mit steigendem Konsumverlangen.

Die bei dem Verfahren anwesende Verlobte stützte sich auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht. Ein weiterer geladener Zeuge erschien nicht. Das Urteil der Richterin bezog sich ausschließlich auf den Drogenfund in Neckarbischofsheim. Es sei zwar schwer vorstellbar, aber trotzdem möglich, dass der Angeklagte, der immer wieder straffällig geworden sei und immer wieder Therapien abgebrochen habe, die über das Darknet bezogenen Betäubungsmittel für den Eigengebrauch gehortet zu haben.

Seine massive Abhängigkeit beweise sich nicht zuletzt darin, dass er eine der Therapien abbrechen musste, weil er während eines Waldspazierganges in der Not Fliegenpilze verspeist habe. Unter Berücksichtigung der Vorstrafen sowie der vergeblichen Therapieversuche in Entzugskliniken - aber auch der Geständigkeit des Angeklagten - entschied sich das Schöffengericht schließlich für eine zweijährige Freiheitsstrafe ohne Bewährung - mit der Option einer weiteren Therapie während der Haft.