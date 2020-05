Thomas Schmid ist Inhaber eines Konstruktionsbüros und stellt derzeit Schutzvisiere her, die in vielen Bereichen eingesetzt werden können. Foto: Angela Portner

Von Angela Portner

Eppingen. Nein, er ist nicht der Mann vom Mond, auch wenn einem genau das auf den ersten Blick so erscheinen mag. Thomas Schmid, Inhaber der Firma TS-CadCam, die sich auf 3-D-Konstruktionen, CAM-Programmierung und Fertigung spezialisiert hat, hat ein Schutzvisier entwickelt, das eine Alternative zu handelsüblichen Schutzmasken ist. Damit hat ihm die Corona-Krise im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen eher mehr als weniger Arbeit beschert: "Wir arbeiten seit sechs Wochen 12 bis 18 Stunden am Tag." Seine Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen: Krankenhäuser, Zahnärzte, Augenärzte, Lehrer, Kindergärtnerinnen, aber auch Menschen, denen das Tragen eines Mundschutzes Schwierigkeiten beim Atmen oder eben bei der Arbeit macht.

Dabei ist die Idee mit den Visieren eigentlich gar nicht so neu. In Asien hat sich die gebogene Plastikscheibe im medizinischen Bereich bereits vor vielen Jahren etabliert. In der heutigen Zeit, in der das Corona-Virus dafür gesorgt hat, dass zu wenig Schutzmasken auf dem Markt sind, gibt es inzwischen nicht nur eine Vielzahl von Schnittmustern fürs selber nähen, sondern auch für die Herstellung von Schutzvisieren aus dem 3-D-Drucker. Doch alles bereits auf dem Markt befindliche ging Schmid nicht weit genug. Der Industriemeister sagt: "Die sind einfach nicht stabil genug." Das behindere die notwendige Beweglichkeit bei der Arbeit.

Zwei Wochen hat er an seiner Innovation getüftelt. Ein weiches Schaumstoffband oben sorgt für den Tragekomfort. Rund um den Kopf führt ein Maskenband aus flexiblen Silikon. Der Druck hinter den Ohren ist damit Geschichte. Damit das Visier auch in der Bewegung stabil bleibt, hat er den unteren Rand des Plexiglases mit einem festen Band verstärkt. Auch das ist aus Silikon. Alles selbst herstellen musste er für seine Entwicklung allerdings nicht. Die Grundvisiere werden von verschiedenen Firmen hergestellt. "Ich habe alle Bestände aufgekauft", sagt der 45-jährige Eppinger und schmunzelt.

Eine Zertifizierung hat er für sein Produkt noch nicht, aber eine Uniklinik, deren Namen er nicht nennen möchte, bescheinigt dem Visier eine "hohe Nachhaltigkeit und Funktionalität". Auch das gut gefüllte Auftragsbuch macht ihn zuversichtlich. Mehr als 1000 Stück hat der Jungunternehmer, der drei Mitarbeiter beschäftigt, bereits verkauft. Viele an hiesige Firmen und soziale Einrichtungen. Auch Privatleute klopfen längst an seine Tür. Gerade für ältere Menschen und Risikopatienten kann die Entwicklung eine gute Ergänzung zu den bisherigen Schutzmaßnahmen sein, denn die für sie notwendigen FFP3-Masken bestehen aus einem sehr dichten Gewebe und erschweren das Atmen.

Wichtig sei in jedem Fall, so raten Virologen, dass durch das Tragen eines solchen Visiers kein falsches Sicherheitsgefühl entstehe. Um das Abstandhalten und eine sorgfältige Händehygiene komme man keinesfalls herum. Gut bei den Visieren ist die Möglichkeit, sie bei Bedarf einfach und schnell zu reinigen und zu desinfizieren. Schmid stellt sie in verschiedenen Größen und auch für Kinder her. Dass die Nachfrage bald wieder abflaut, denkt er nicht. Gerade jetzt, wo immer mehr Lockerungen möglich werden, sei ein zusätzlicher Schutz, der zudem in vielen Bereichen eingesetzt werden könne, extrem wichtig: "Sonst steigen die Zahlen ganz schnell wieder an."