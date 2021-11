Von Tim Kegel und Julian Buchner

Sinsheim-Hoffenheim. Ein mysteriöser Unfall mit einem sogenannten Erlkönig in der Nacht auf Mittwoch sorgt zurzeit für Rätselraten unter Fachleuten und Augenzeugen. Verunglückt ist der Ferrari unbekannten Typs auf der Verbindungsstraße zwischen Hoffenheim und Eschelbach nahe Balzfeld. Dem 31-Jährigen am Steuer ist nichts passiert. Auf der schnurgeraden Straße hatte er bei Minusgraden wohl die Kontrolle über den teuren Supersportwagen verloren und war auf einer Strecke von 200 Metern mehrfach in die Leitplanken gekracht.

Kurz nach dem Unfall um 0.12 Uhr wurde die Feuerwehr Hoffenheim von Augenzeugen an den Unglücksort gerufen. In der Erstmeldung war von einem Elektrofahrzeug die Rede, das Feuer gefangen habe. Vor Ort habe man einen rauchenden Sportwagen vorgefunden, allerdings habe dieser nicht gebrannt. Das Auto war umgeben "von einem Trümmerfeld", wie Augenzeugen schildern, darunter der Hoffenheimer Feuerwehrkommandant Alexander Koch. Das Autowrack, das "starke Schäden im Frontbereich" aufwies, wurde "mithilfe einer Wärmebildkamera" auf Hitzequellen überprüft, "auch im Bereich des Akkus", sagt Stadtbrandmeister Michael Hess. Nach zwei Stunden konnte Entwarnung gegeben werden. Inzwischen wurde bei dem Unfallwagen auch von einem Hybrid-Fahrzeug gesprochen.

Die Reaktionen vor Ort sowie im Nachgang des Unfalls, die auf eine hohe Geheimhaltung hindeuten, gaben über den Tag Anlass für Spekulationen: Pressefotografen, die an der Unfallstelle ihre Arbeit machen wollten, wurden Klagen angedroht. Die Polizei zeigte sich zugeknöpft, sprach bis zuletzt lediglich von "einem hochwertigen Sportwagen", der in der Nacht verunglückt sei. Dies auch am Mittwochmittag, als schon längst Bilder kursierten, auf denen das besondere Fahrzeug klar als italienische Edelkarosse erkennbar war. Die Angelegenheit werde, wie es beim Polizeipräsidium Mannheim hieß, aufgrund ihrer Umstände "als Kleinstunfall behandelt", hieß es auf Nachfrage.

Bei dem Sportwagen handelt es sich um einen Prototyp oder ein Vorserienmodell: Das Auto ist vollständig mit einer schwarz-weißen Folie beklebt; an den Karosserieteilen sind Sensoren erkennbar. Das Cockpit ist vollgepackt mit Rechnern, Bildschirmen und Messelektronik; die Anordnung diverser Schalter auf der Mittelkonsole hat einen improvisierten Charakter. Dieses Mosaik deutet auf einen "Erlkönig" hin. Ein Name, der aus der Motorsport-Presse der 1950er-Jahre stammt, und auf die Geheimhaltung anspielt, die Autobauer – wohl aus Sorge vor Industriespionage oder Absatzschwierigkeiten bei Vorgängermodellen – rund um ihre Prototypen, Vorserien und Facelifts betreiben. Oft werden Autos mit Folien, falschen Anbauteilen und Attrappen versehen. Testfahrten finden durchaus im Schutze der Nacht statt – und in entlegenen Gebieten, gern auch nahe der Autobahn.

Solche und ähnliche Details befördern die Annahme, dass dies auch in Hoffenheim so war. Zudem war das Auto mit einem roten Überführungskennzeichen Heilbronner Herkunft unterwegs, das nur von Berechtigten aus der Autobranche genutzt werden darf, etwa für Überführungs- und Testfahrten. Auch Testingenieure, die mit ihren Fahrzeugen regelmäßig im Kraichgau und auf der Autobahn 6 gesichtet werden, sind oft mit solchen Kennzeichen unterwegs. Für Fachleute ein Hinweis auf die Entwicklungsabteilung von Bosch mit Sitz in Abstatt im Heilbronner Landkreis, die auch an Systemen von Ferrari arbeitet. Dort bestätigte eine Unternehmenssprecherin auf RNZ-Nachfrage, dass es sich um "ein Testfahrzeug der Bosch Engineering GmbH" handelt. Details zum Unfallhergang lägen nicht vor. "Auch die internen Untersuchungen dauern gegenwärtig noch an", hieß es in einer E-Mail. Weiter wolle man sich zurzeit nicht äußern.

Auch über den Wagentyp ließ sich nichts in Erfahrung bringen. Das, was vom Autowrack noch erkennbar ist, wirkt wie eine Mischung aus dem fürs Jahr 2022 angekündigten Hybridmodell 296 GTB und dem SF90 aus dem Jahr 2020, ebenfalls mit kombiniertem Benzin-Elektro-Antrieb. Weil kürzlich Patent-Schriften eines reinen Elektromodells aufgetaucht sind, das Insider ab dem Jahr 2025 erwarten, setzt der Hoffenheimer Wagen die Fantasie von Kennern in Gang. Es könnte sich, hieß es, um den Prototypen eines voll elektrifizierten Autos handeln.

Zwar sind Auspuff-Endrohre am Heck zu sehen. Diese wirken jedoch wie neu – so, als habe es nie eine Berührung mit Abgasen gegeben. Das Unfallfahrzeug könnte ein Erprobungsträger einer solchen Antriebstechnik sein; die Pfeilsymbole an den Radläufen – speziell aber auf einer Abdeckung, unter der normalerweise der Mittelmotor sitzt – stützten diese These.

Update: Mittwoch, 24. November 2021, 19.08 Uhr

Erlkönig von Ferrari rauscht in die Leitplanke

Der Fahrer verlor die Kontrolle über das hybridbetriebene Fahrzeug.

Sinsheim-Hoffenheim. (jubu/pol/mün) Ein zerstörter Hybrid-Ferrari und eine mit Trümmern übersäte Landstraße - das sind die Folgen eines nächtlichen Verkehrsunfalls mit einem Erlkönig. Der Fahrer verlor zwischen Hoffenheim und Balzfeld kurz nach Mitternacht die Kontrolle über das "hochpreisige Auto", wie die Polizei bestätigt. Der Mann blieb unverletzt. Als Erlkönige werden neu entwickelte Fahrzeug-Modelle bezeichnet, die auf Testfahrt im öffentlichen Straßenverkehr sind. Damit Neuheiten und Design nicht erkennbar sind, werden sie mit Folie oder Verkleidungen beklebt.

Der mit einem Verbrenner- und einem Elektromotor ausgestattete Ferrari war offenbar mit hoher Geschwindigkeit auf der Kreisstraße unterwegs. Die Fahrt nahm jedoch ein abruptes Ende: Der Fahrer verlor auf der schnurgeraden Straße die Kontrolle und schlug auf einer Strecke von 200 Metern mehrfach in die Leitplanken ein.

Der Ferrari drehte sich und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Kurz darauf verständigten Verkehrsteilnehmer den Notruf über ein brennendes Fahrzeug.

"Auf der Anfahrt wurde durch die Leitstelle bekannt, dass es sich um ein Elektro-Fahrzeug handele", erklärt Feuerwehr-Einsatzleiter Andreas Koch von der Hoffenheimer Feuerwehr, für die es der erste Unfall mit einem Auto mit Batterie und Elektromotor war. Der Testwagen zeigte Andreas Koch zufolge allerdings keine Rauchentwicklung.

Wegen der stark mit Trümmern bedeckten Fahrbahn und des querstehenden Ferrari blieb die Strecke in der Nacht längere Zeit gesperrt.

Der Fahrer blieb durch die gut funktionierenden Sicherheitssysteme an Bord unverletzt. Was die genaue Unfallursache war, liegt nun in Klärung der Polizei.