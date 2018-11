Eppingen. (apo/jos/y) Kurz vor St. Martin hat die Stadtverwaltung angeordnet, dass bei Umzügen im gesamten Stadtgebiet keine Pferde mehr mitlaufen dürfen. Hintergrund ist laut Oberbürgermeister Klaus Holaschke ein Zwischenfall, der sich bereits am 6. November in Adelshofen ereignet hat. Dort war bei einem vorgezogenen Martins-Umzug ein Pferd durchgegangen. Zwar wurde keines der Kinder dabei verletzt, doch es war offenbar durchaus knapp.

Die durch den Hexenkessel-Zwischenfall beim letzten Nachtumzug ohnehin unter Druck geratene Verwaltung habe sich mit den Ortsvorstehern darauf verständigt, Pferde künftig bei solchen Veranstaltungen zu verbieten, sagte OB Holaschke gestern am Rande der Pogrom-Gedenkfeier auf RNZ-Nachfrage.

Vom Verbot betroffen ist nun auch der große Umzug durch die Altstadt. Am Sonntag können die Kinder und Besucher St. Martin samt Pferd lediglich noch an der Darstellung bewundern, die Pfarrer Wolfgang Baunach und Josef Semek vor mehr als 50 Jahren an der Wand des Pfarrhauses angebracht haben. Der Zug der Kinder mit ihren Laternen führt daher ab 18 Uhr ohne Ross, aber unter musikalischer Begleitung durch die Stadtkapelle, über die Kirchgasse, Altstadtstraße, Marktplatz und am Pfeifferturm vorbei zur Kirche zurück.

Im Anschluss an den Umzug gibt es im Katharinenhof Martinsbrezeln und Kinderpunsch für die jungen Laternenträger, sowie Glühwein (bitte Tassen mitbringen) für die Erwachsenen. Vor dem Umzug findet in der katholischen Kirche eine kurze kindgerechte Wort-Gottes-Feier statt, die vom "Kleinen-Leute-Team" gestaltet wird.