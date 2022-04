Von Angela Portner und Armin Guzy

Eppingen-Kleingartach. Über große finanzielle Hilfe von mehreren Seiten kann sich die von Andreas Rentschler initiierte Ukrainehilfe "Eugen & Friends" freuen. Zunächst hatte die Gruppe "Eppingen ist bunt" bei ihrem Konzert für den Frieden rund 700 Euro an Spenden eingenommen. Der Betrag wurde von den Mitgliedern auf 900 Euro aufgerundet und vor wenigen Tagen "Eugen & Friends" übergeben. Seit Dienstag ist außerdem klar: Auch die Stadt Eppingen, die Kreissparkasse Heilbronn und ein anonymer Spender unterstützen die nächste Hilfslieferung, die am 23. April starten soll, mit stattlichen 30.000 Euro.

Bereits kurz nach Kriegsbeginn hatte "Eugen & Friends" über soziale Netzwerke zu Spenden aufgerufen und sind inzwischen bereits das zweite Mal ins polnische Gleiwitz gefahren. Bisher konnten von dort, unterstützt von polnischen Helfern, mehr als 72 Tonnen Sachspenden in die Ukraine gebracht werden. "Wir haben inzwischen ein großes Netzwerk", sagt Renschler, der die Aktion initiiert hat.

"Jeden Tag kommen Flüchtlinge über die Grenze", erzählt Eugen Bienia. Der Pole, der seit mehr als 30 Jahren in Deutschland lebt, hat in Gleiwitz viele Kontakte für die Gruppe hergestellt. Zur Verwaltung der Gelder wurde in Polen eine Stiftung gegründet. Um die Spenden besser verteilen zu können, wurde inzwischen eine ehemalige Eishalle zu einem "Umsonst-Laden" umgebaut, in dem sich die Geflüchteten – vor allem Frauen und Kinder – an sechs Tagen in der Woche mit dem Notwendigsten versorgen können. Biena weiß, dass viele oft nicht mehr besitzen als die Sachen, die sie tragen. Es gäbe zwar eine große Solidarität in der polnischen Bevölkerung, aber viele hätten selbst zu wenig, um ausreichend helfen zu können.

Um die Ankommenden versorgen zu können, werden deshalb auch Nahrungsmittel benötigt. Als man mit dem jüngsten Transport acht Paletten Kartoffeln, Mehl und Babynahrung ausladen konnte, sei die Freude bei den polnischen Helfern groß gewesen. Da die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung weiterhin groß ist und die Gruppe inzwischen Geld von Kommunen, örtlichen Firmen und Privatleuten – unter anderem aus den USA – erhalten hat, steht dem nächsten Transport nichts mehr im Wege, zumal auch die Stadt Eppingen eine volle Schippe drauflegt: Oberbürgermeister Klaus Holaschke bat den Gemeinderat am Dienstag darum, 15.000 Euro zur Unterstützung der Aktion freizugeben, und das Gremium hatte keine Einwände. Mit dieser Summe verdoppelt die Stadt nun den Betrag, den die Sozialstiftung der Kreissparkasse und ein anonymer Spender bereits aufgebracht haben. "Für mich ist klar: Das kommt dort an", betonte Holaschke und kündigte außerdem an, dass die Stadtverwaltung sich nun auch aktiv bei der Bestellung und der Kommissionierung der benötigten Hilfsgüter einbringen wird. Eine Liste dazu liege der Verwaltung bereits vor, sagte der OB – und auch, dass er auf Nachahmer hoffe.

Zudem bahnt sich offenbar eine zunächst locker Partnerschaft zwischen dem großen Gleiwitz und dem kleinen Eppingen an: Die Gleiwitzer Stadtverwaltung habe signalisiert, dass sie die Helfer aus Eppingen und auch deren Stadt näher kennenlernen wolle, teilte Holaschke den Gemeinderäten mit.

Die 180.000 Einwohner-Stadt hat traurige Berühmtheit erlangt, weil ein geheimes Kommando der SS am 31. August 1939 die dortige Radiosendeanlage überfiel, um anschließend Polen dafür verantwortlich zu machen und damit einen Grund für den Überfall der Wehrmacht auf das Land zu konstruieren.

Weil für die 2400 Kilometern nach Gleiwitz rund 1000 Euro für den Diesel benötigt werden, sind auch weitere Geldspenden gern gesehen. An Sachspenden werden vor allem Hygieneartikel, Medikamente, warme Kleidung für Kinder und Erwachsene sowie haltbare Lebensmittel und Tierfutter benötigt.

Info: Zur besseren Koordinierung wurde eine Bedarfsliste erstellt, die bei der Firma Rentschler-Air in Kleingartach telefonisch unter 07138 / 6903572 oder per E-Mail an info@rentschler-air.de angefordert werden kann.