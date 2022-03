Der Fahrer und zwei Helfer, alle aus der Ukraine, sowie Hubert Pittorf kurz bevor am Mittwochmorgen ein Lkw mit Hilfsgütern in Richtung Ukraine fuhr. Foto: privat

Von C. Barth und C. Beck

Sinsheim. "Wir haben gerade eben noch mit einem Generalmajor an der Front telefoniert", berichtet City-Druck-Geschäftsführer Hubert Pittorf am Mittwochmorgen, als der dritte Lkw mit Hilfsgütern für die Menschen in der Ukraine beladen wird. Er habe ihnen mitgeteilt, wohin sie fahren sollen. "Wir wurden von der Spendenaktion regelrecht überrannt", erzählt der Mitorganisator der Aktion "Ukraine-Hilfe Sinsheim", der diese zusammen mit Roland Sadowi, Geschäftsführer der Firma Ermmes-Bau Sinsheim und gebürtiger Ukrainer, sowie der Stadt Sinsheim stemmt. "Diese Aktion ist derart gewachsen, dass uns fast die Luft wegbleibt", gesteht Pittorf. Während anfangs vorwiegend auf privater Ebene gesammelt wurde, hätten sich mittlerweile auch zahlreiche Unternehmen beteiligt.

Die Initiatoren stellten eine Bedarfsliste zusammen. Um informiert zu sein, was die Schutzsuchenden und die Soldaten in der Ukraine am dringendsten benötigen, telefonierten Pittorf und Sadowi auch am Dienstag mit einem Generalmajor, kurz bevor die Papiere für den Transport fertiggemacht wurden. Dabei ging es auch um die Logistik. So soll der Hilfstransport bis zur polnisch-ukrainischen Grenze fahren und wird dann weitergeleitet nach Kiew oder zu anderen Orten, in denen der Bedarf am größten ist.

Beladen sind die Lkw mit zahlreichen Camping-Artikeln wie Kochern, Bunsenbrennern, Gaskartuschen, Wasserkanistern, Thermoskannen, warmen Decken, Schlafsäcken, Isomatten und Luftmatratzen. "Alle Dinge, die man in Feld, Wald und Wiese gut gebrauchen kann, werden jetzt dringend benötigt", erklärt Pittorf. Darunter sind auch Kleidungsstücke wie Regenmäntel, Gummistiefel und Thermo-Unterwäsche. Damit würden vor allem die ukrainischen Soldaten unterstützt. Kriegsgerät sei natürlich keines darunter, Ferngläser aber schon. Und auch schusssichere Westen wurden eingeladen. Sie sollen an Sanitäter des Roten Kreuzes ausgegeben werden. "Auch die werden mittlerweile beschossen", wurde Pittorf mitgeteilt.

Von den Spenden, die auf den städtischen Konten eingegangen sind, 11.300 Euro waren es am Mittwochmorgen, werden aber nur Bekleidung, Hygieneartikel und Essen gekauft, teilte Kämmerer Ulrich Landwehr nach einvernehmlicher Absprache mit Pittorf mit. Ebenfalls erfreulich: "Viele Sinsheimer Privatleute haben sich gemeldet, um Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung zu stellen", berichtet Landwehr.

Normale Kleidung werde für die Hilfslieferungen aber nicht benötigt. Sie sei in so großen Mengen angeliefert worden, dass die Annahme abgelehnt werden musste. Dagegen werden medizinische Produkte wie Verbandszeug oder Einmalhandschuhe dringend benötigt. Die Feuerwehr hat etwa 1000 Liter Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Konserven und Trockennahrung mussten in größeren Gebinden organisiert werden. Palettenware also statt kleiner Einkaufskörbchen. "Da haben wir alle mehr davon", erklärt Pittorf. Am Mittwochmittag wurde bereits der nächste Lkw beladen, er könnte am Donnerstag starten, berichtet Pittorf.

Info: Wer Hilfsgüter spenden möchte, kann diese in der Robert-Mayer-Straße 8 von 8 bis 19 Uhr abgeben. Wer Geld spenden möchte, kann dies an die beiden Konten der Stadt tun:

Sparkasse Kraichgau

IBAN: DE82 6635 0036 0021 0010 79

Volksbank Kraichgau

IBAN: DE61 6729 2200 0140 0657 06