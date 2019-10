Schon vor Wochen trafen Rohrbach und Obergimpern (rote Trikots) im Pokal aufeinander. Blieb es dabei wie auf dem Bild zu sehen beim Kampf um den Ball auf Feld, so gab es beim erneuten Aufeinandertreffen am Dienstagabend nach Abpfiff Tumulte. Foto: Weindl

Von Falk-Stéphane Dezort

Eppingen-Rohrbach. Zu einer folgenschweren Auseinandersetzung wurde die Polizei am Dienstagabend nach der Partie der Kreisliga Sinsheim zwischen FC Badenia Rohrbach und den TSV Obergimpern gerufen. Am Ende musste ein 27-jähriger Spieler der Heimmannschaft zur notärztlichen Behandlung in eine Heilbronner Augenklinik gebracht werden. Doch was war passiert?

Unter Flutlicht wurde das Nachholspiel des zehnten Spieltags zwischen dem Tabellenzwölften aus Rohrbach und dem Fünften ausgetragen. "Bis zur ersten Halbzeit war alles in Ordnung und das Spiel ist vom jungen Schiedsrichter gut geleitet worden", sagte Hannes Vetter, Spielleiter Fußball der 1. und 2. Mannschaft beim FC Rohrbach, im Gespräch mit der RNZ. "In der zweiten Halbzeit ist ihm das Spiel ein bisschen entglitten."

Foto: www.fupa.de/Screenshot: RNZonline

Nach einem für Vetter einwandfreien Körpereinsatz entschied der erst 17-jährige Unparteiische auf Foulelfmeter und schickte einen bereits vorbelasteten Rohrbacher mit Gelb-Rot vom Platz. "Ab da sind die Emotionen hochgekocht. Gegen Obergimpern ist es immer hitzig", sagt Vetter, der nichts davon halte, "dass so junge Leute in der Kreisliga pfeifen". Er hätte lieber auf die Assistenten verzichtet und einen erfahrenen Schiedsrichter für diese Partie angesetzt.

"Das interessiert mich überhaupt nicht", sagte Olaf Hautzinger, Vorsitzender der Sinsheimer Schiedsrichtervereinigung. "Die Vereine sollen lieber Schiedsrichter zu den Neulingskursen schicken, dann haben wir eine Auswahl. Wir können ja auch Markus Merk fragen, ob der Zeit hat."

Die jungen Schiedsrichter müssten nun mal irgendwann anfangen, und mit Assistenten sei dies halt in der Kreisliga möglich. "Allein auf die Aussage reagiere ich allergisch", sagte Hautzinger wütend. Vereine sollten nicht versuchen, die Gewalt mit der Leistung der Schiedsrichter zu begründen. "Die Kritik lasse ich überhaupt nicht gelten."

Erst vor wenigen Wochen hatten sich beide Mannschaften im Pokal-Achtelfinale getroffen. Damals setzte sich Obergimpern mit 3:2 durch, und Rohrbach beendete auch dieses Spiel nicht vollzählig. "Das Pokalspiel war aber kein Grund. Vor dem Spiel war alles ruhig", betonte Vetter. Der weitere Spielverlauf beruhigte die Gemüter nicht, sondern feuerte die Auseinandersetzung eher noch an. Nach dem Rohrbach zehn Minuten vor dem Ende mit 3:2 in Führungen gegangen war, gelang dem TSV in der Nachspielzeit der Ausgleich.

Während es schon im Laufe der Partie aufgrund strittiger Schiedsrichterentscheidungen zwischen den Fanlagern zu verbalen Auseinandersetzungen gekommen war, gab es laut Augenzeugen nach dem Abpfiff "regelrechte Rudelbildungen und wechselseitige Körperverletzungen", heißt es im Polizeibericht. "Das hat sich dann hochgeschaukelt", beschrieb Vetter. Der Unparteiische, der sich bereits in der Kabine befunden haben soll, hätte weder zum Geschehen beitragen noch etwas verhindern können, sagte Hautzinger.

In dem Handgemenge wurde ein 27-Jähriger offenbar von einem Obergimperner Fan am Auge verletzt. Unklar ist allerdings, auf welche Art. "Es gibt unterschiedliche Zeugenaussagen", sagte Polizeisprecher Frank Belz auf RNZ-Nachfrage. Möglich sei einerseits, dass der Rohrbacher Spieler durch eine Flasche verletzt wurde. Anderseits sei sein rechtes Brillenglas aus der Fassung gebrochen, sodass auch denkbar sei, dass ein Faustschlag und eine damit einhergehende zerstörte Brille für die Verletzung sorgte. Für die Polizei ein nicht unerheblicher Unterschied. Während es sich beim Faustschlag um eine einfache Körperverletzung handeln würde, wäre ein Schlag mit einer Flasche eine schwere Körperverletzung.

Wie viele Beteiligte außer dem 27-Jährigen am Ende noch verletzt waren, ist unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Verantwortliche des TSV Obergimpern wollten sich auf RNZ-Nachfrage zu den geschilderten Vorfällen nicht äußern.

Info: Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 07262 / 60950 beim Revier in Eppingen zu melden.

Update: Mittwoch, 23. Oktober 2019, 14.43 Uhr

