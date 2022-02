War Journalist und Radiomann: TSG-Pressesprecher Holger Kliem. Foto: Hans-Joachim Of

Sinsheim/Zuzenhausen. (of) Seit Juli 2014 Leiter der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit bei der TSG Hoffenheim, ist Holger Kliem einer der dienstältesten Medienchefs im schnelllebigen deutschen Profifußball. Der gebürtige Hanauer, der während der Arbeitswoche in Wiesloch wohnt, feierte gerade seinen 48. Geburtstag und hat zusammen mit einem zehnköpfigen Team nicht nur an Spieltagen jede Menge organisatorische Aufgaben zu bewältigen.

Als Pressesprecher ist der Austausch mit Journalisten nur ein Teil seines Jobs. Es gilt, Konzeption, Koordination und Umsetzung der Inhalte aller Club-Medien auf vielerlei digitalen Kanälen zu bewerkstelligen sowie Ansprechpartner zu sein für alle audiovisuellen Lizenznehmer der DFL oder auch der UEFA mit den zugehörigen Fernseh- und Radiostationen. Der verheiratete Vater zweier Kinder, der an freien Tagen zur Familie nach Hessen fährt und als Hobby gerne auf Leinwand oder Papier malt und skizziert, kümmert sich um nationale und internationale Medienanfragen, organisiert Pressekonferenzen und Medienreisen, steuert Interviews und brieft Trainer, Spieler und Funktionäre für Pressekonferenzen.

Eigentlich hat Kliem in Frankfurt katholische Theologie, Soziologie, und Politikwissenschaften fürs Gymnasiallehramt studiert, später war er lange redaktioneller Mitarbeiter beim Sportmagazin "Kicker" und von 2006 bis 2014 Redakteur und Redaktionsleiter für Hörfunk und Video bei der Wirtschaftsparte der Deutschen Presseagentur in Frankfurt. Kliem begegnete der TSG zu Regionalligazeiten während seiner Arbeit beim Radio.

"Eines der schönsten Erlebnisse war sicher die Qualifikation zur Champions-League, die wir im Mai 2018 am letzten Bundesliga-Spieltag gegen den BVB in der eigenen Arena erreichten", blickt Kliem auf seine bisherige Tätigkeit im Kraichgau zurück. Der Tod von Vereins-Präsident Peter Hofmann sowie der Abschied von Trainer Huub Stevens, der aus gesundheitlichen Gründen aufhörte und zu dem er bis heute Kontakt hält, seien sehr bewegend gewesen.

Die tägliche Arbeit in der Medienabteilung habe sich in der Corona-Krise sehr stark verändert. "Wir mussten unser eigenes Angebot sowohl für die Fans als auch in der Zusammenarbeit mit Journalisten überdenken", sagt Kliem. Da es keine Zusammenkünfte vor Ort gab, mussten Pressekonferenzen, Fan-Abende mit Trainer oder Spielern oder die Saisoneröffnung virtuell stattfinden. Über Soziale Medien wurde versucht, den Blick hinter die Kulissen und den Kontakt mit der Mannschaft zu ermöglichen.

"Wir erleben seit Jahren durch ein verändertes Konsumentenverhalten ohnehin einen radikalen Wandel in der Medienwelt", beschreibt Kliem. So sei die gesamte Arbeit der Medienabteilung verändert und seien jüngere Zielgruppen identifiziert worden. Alte Formen und Printerzeugnisse wurden überprüft oder aufgegeben, Neues wurde geschaffen "Heute bedienen wir eine Vielzahl von digitalen Kanälen in unterschiedlichen Sprachen mit einer Millionen-Reichweite und klar definierter Zielgruppe", stellt er fest.

Kliem nimmt Stellung zur Vorgehensweise in Sachen Eintrittskarten in der Zeit der Corona-Verordnungen: "Die Fans sind unser stärkster Rückhalt." Deren Rückmeldung sei dem Verein sehr wichtig. Die Situation der drastischen Zuschauer-Reduzierungen sei "herausfordernd". Man sei gezwungen, die behördlichen Regelungen zu befolgen, und habe oft nur eine geringe Zuschauerzahl zufriedenstellen können.

Die TSG Hoffenheim habe mit Blick auf Größe, Standort und finanzielle Möglichkeiten Überdurchschnittliches erreicht, findet Kliem: Dies basiere auf einer klaren Philosophie, attraktivem Fußball sowie dem Ausbilden und Integrieren junger Spieler und sei die Grundlage dieses Vereins, sowohl was die sportliche Ausrichtung anbelangt "als auch mit Blick auf die Finanzierung durch Transfererlöse".

Die größten Herausforderungen unserer Zeit? "Das Thema Kommerzialisierung des Sports", sagt Kliem und führt die "angeblich verlorengegangene Nähe zum Fan" an, die viel diskutiert wird. Die weltweite Begeisterung am Fußball habe zu einem enormen Geldfluss in das System geführt. Hoher Erfolgsdruck habe dafür gesorgt, dass Vereine teilweise ans Limit des Vertretbaren gegangen seien, manchmal sogar darüber hinaus. Bei der TSG Hoffenheim versuche man, "mit einer guten Jugendausbildung sowie wirtschaftlich innovativen Ideen wettbewerbsfähig zu bleiben". Der Verein stehe seit rund zehn Jahren finanziell unabhängig auf eigenen Beinen und spiele die 14. Bundesligasaison in Folge, sagt Kliem: "Das sollte eigentlich für sich sprechen."

Der Frauenfußball habe ebenfalls einen hohen Stellenwert, schildert Kliem; dies zeigten die Teilnahme an der Champions League und das öffentliche Interesse für die Teams, von der Bundesliga bis hin zum Mädchen-Nachwuchs. Die TSG-Akademie sei längst ein Vorzeigeprojekt. "Seit der Gründung im Jahr 2006 haben fast 100 Talente den Weg zum Profifußball gefunden."

Dass die Erwartungshaltung ans Profi-Team mit Trainer Sebastian Hoeneß hoch ost, sei bekannt. "Wir bleiben realistisch und wissen uns sehr genau einzuordnen", sagt Kliem und weist auf die enormen Unterschiede hin, "gerade bei den finanziellen Möglichkeiten", von denen die Bundesliga geprägt sei. Eine Qualifikation für Europa sei für die TSG Hoffenheim keine Selbstverständlichkeit. "Das sollten wir alle nie aus den Augen verlieren."