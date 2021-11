Von Hans-Joachim Of

Sinsheim-Hoffenheim/Kraichgau. "Die Grundidee des Buches liegt darin, das Lesen bei Kindern und Jugendlichen zu fördern. Das Thema Fußball, das von jungen Kickern aus der Region selbst geschildert wird, ist für sie bestimmt von großem Interesse", sagt Pia Regine, die das Buchprojekt mit dem Untertitel "Was Jugendliche dafür tun, Fußballprofi zu werden", beim Kraichgauer Bundesligisten TSG Hoffenheim begleitete.

Eigentlich richte sich das 224-seitige Werk auch an alle Eltern, deren Kinder kleine oder große Fußballambitionen haben, sagt Herausgeber Matthias Knöß, Geschäftsführer der Nele Neuhaus-Stiftung. "Fußball findet auch im Kopf statt" lautet der Titel des Buchs, das den Weg einiger Talente der TSG beschreibt. Es handelt von elf Jungs und einem Mädchen. Die 15- bis 18-Jährigen haben ihre persönlichen Geschichten aufgeschrieben und mitgeteilt, was sie alles tun – aber auch in Kauf nehmen müssen – um Fußballprofi zu werden. Die Geschichten sind authentisch und persönlich, heißt es, und sie geben Einblicke in den Alltag und die Gefühlswelt der Talente.

Das Buch, das auf Initiative von TSG-Pressesprecher Holger Kliem entstand, wird von der Dietmar-Hopp-Stiftung sowie der Stiftung der Krimi- und Jugendbuch-Autorin Cornelia "Nele" Neuhaus aus Münster gefördert. Die Ehepartnerin des Herausgebers setzt sich dafür ein, dass Kinder und Jugendliche, vor allem Jungs, mehr lesen.

In dem reich bebilderten Buch geht es um Willensstärke, Entbehrungen, Grenzbelastungen und um Erfolgserlebnisse. Diese Dinge erleben die Jugendlichen, die sich im Nachwuchsleistungszentrum der TSG ihren großen Traum vom Profi-Fußballer erfüllen möchten, ständig. Dafür haben sie zahlreiche Vorbilder, die es aus der TSG-Akademie nach oben geschafft haben. Die Hoffenheimer Talentschmiede gilt als erfolgreichste in Deutschland. Derzeit sind es rund 60 Spieler aus der TSG-Akademie (einschließlich U 23), die später als Profi in der Bundesliga zum Einsatz kamen. Aktuell stehen sechs ehemalige Akademie-Spieler im Profikader der TSG. Doch der Weg, einem Christoph Baumgartner, Stefan Posch, Dennis Geiger, Kevin Akpoguma, Marco John (alles aktuelle TSG-Profis) oder dem früheren TSG- und heutigen Bayern-Spieler Niklas Süle zu folgen, ist manchmal steinig, doch oftmals auch mit vielen, schönen Erfahrungen verbunden.

Einer der vorgestellten Jungs ist der in Offenburg geborene, kürzlich 17 Jahre alt gewordene Offensivspieler Umut Tohumcu, der sowohl bei der TSG U 19 als auch bei der deutschen U 18-Nationalmannschaft auf Torejagd geht. Er lebt zurzeit bei einer Gastfamilie in Sinsheim. Dabei erfahren die Leser zahlreiche, persönliche Anekdoten rund um das Geschehen hinter den Kulissen des Nachwuchsleistungszentrums an der Sinsheimer Straße in Hoffenheim. In kurzen Steckbriefen und einem Mix aus Information und Unterhaltung verraten weitere junge Kicker, wer ihr großes Vorbild ist, aber auch, welche Serie oder welchen Film sie am liebsten schauen.

Das einzige Mädchen, das sich im Buch vorstellt, heißt Dafina Redzepi, ist 16 Jahre alt und kommt aus Heilbronn. Seit dem Kinder-Perspektivteam kickt Dafina mit den Hoffenheimer Jungs, nennt Ronaldo als ihr großes Vorbild. Sie hat gelernt, so heißt es, mit blöden Sprüchen wie "Was will das Mädchen hier?" umzugehen, besticht durch einen eisernen Willen und Durchhaltevermögen, steckt Rückschläge weg und wünscht sich mehr Respekt für den Frauenfußball.

Auch dem 15-jährigen Adijad Sefer, der aus einer albanischen Familie aus Karlsruhe kommt, wird großes Talent bescheinigt. Für sein großes Ziel arbeitet er hart, doch er weiß, dass man auch viel Glück braucht. "Ich habe dafür einen Plan B", sagt der junge Fußballer, der sein Fachabitur im Berufs- und Vereinsmanagement angeht und später, "sollte es mit dem Profi nicht klappen", einen Beruf im Sportbereich anstrebt.

Info: "Fußball findet auch im Kopf statt" von Matthias Knöß, Econ-Verlag, ISBN: 978-3-430-21072-0, 224 Seiten, Hardcovereinband, zum Preis von 14,99 Euro erhältlich.