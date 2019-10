A6 bei Sinsheim. (pol/jubu/mare) Es hat schon wieder gekracht auf der Autobahn A6 bei Sinsheim. Und der Unfall am Donnerstagmorgen hat ein Trümmerfeld auf der Straße hinterlassen.

Gegen 6.45 Uhr sind in Höhe der Anschlussstelle Sinsheim-Süd in Fahrtrichtung Mannheim mehrere Lastwagen und ein Auto in einen Unfall verwickelt worden, wie die Polizei mitteilt. Den Einsatzkräften bot sich beim Eintreffen ein Bild des Chaos.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte ein Lastwagen verkehrsbedingt gebremst. Ein ihm folgender Sattelzug, der zwei Wohnmobile geladen hatte, erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den stehenden Sattelzug auf. Ein dritter Sattelzug wollte offensichtlich nach links ausweichen, fuhr aber dennoch auf den Sattelauflieger mit Wohnmobilen auf.

Hierdurch wurde der Auflieger mit Wohnmobilen auf die mittlere und linke Fahrspur geschoben, die Wohnmobile fielen vom Auflieger und verteilten sich auf den Fahrbahnen. Eine Mazda-Fahrerin auf der linken Spur bremste noch, um eine Kollision zu verhindern, fuhr jedoch auf den querstehenden Wohnmobilanhänger auf und wurde zusätzlich von einem vierten folgenden Sattelzug beschädigt.

Die Mazda-Fahrerin wurde leicht verletzt. Drei weitere Personen wurden mit schweren Verletzungen in angrenzende Krankenhäuser transportiert.

"Die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim war mit einem starken Personalaufgebot vor Ort, da zunächst unklar war, ob und wie viele Personen eingeklemmt sind", meint Kurt Lenz, stellvertretender Kreisbrandmeister. Vor Ort mussten die Feuerwehrleute enorme Mengen an auslaufenden Betriebsmitteln aufnehmen.

"Angesichts des großen Trümmerfeldes ein glückliches Wunder, dass hier niemand ums Leben kam", so Benjamin Allgaier, Zugführer des THW Sinsheim. Der Ortsverband des Technischen Hilfswerks hatte Gesamtalarm ausgelöst und war mit allen verfügbaren Kräften vor Ort. Die freiwilligen Helfer unterstützten die Bergungsunternehmen bei den stundenlangen Aufräumarbeiten.

Der Sachschaden beläuft sich auf 500.000 Euro. Die Unfallstelle wird derzeit geräumt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Sinsheim-Süd von der Autobahn abgeleitet.

Derzeit gibt es einen Rückstau von acht Kilometern. Im Rückstau kam es zu weiteren Folgeunfällen, es gab hier aber nur Blechschäden. Da durch den Unfall die Fahrbahn beschädigt wurde und Betriebsstoffe ausgelaufen sind, muss die Fahrbahn nach der derzeit laufenden Räumung instand gesetzt werden.

Auch auf den Umleitungsstrecken ab der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt kam der Verkehr zum Erliegen. Hier ging gar nichts mehr. In der Sinsheimer Neulandstraße standen Autos und Lastwagen Stoßstange an Stoßstange. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf eine halbe Million Euro. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten musste die beschädigte und verschmutzte Fahrbahn noch von einer Fachfirma gereinigt werden.

Die Sperrung der Autobahn in Richtung Mannheim wird aller Voraussicht nach bis in die Abendstunden andauern.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats Walldorf suchen Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 06227/358260 zu melden.

Update: Donnerstag, 24. Oktober 2019, 10.57 Uhr