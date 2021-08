Sinsheim/Heidelberg. (bju) Als "roh und abscheulich" bezeichnete der Richter am Landgericht Heidelberg die Tat des Angeklagten vom 28. Juni 2020: Nach einer brutalen Schlägerei auf dem Rasthof "Kraichgau-Süd" hatte er seinen bewusstlosen Widersacher "wie ein Stück Vieh" zwischen zwei Lkw geschleift. Ähnlich drastisch hatte sich die Richterin am Sinsheimer Amtsgericht im Dezember 2020 bereits ausgedrückt: Dort hatte das Schöffengericht den 56-Jährigen aus dem Baltikum und den 42-jährigen Mittäter aus Sinsheim, wie berichtet, zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und 10.000 Euro Schmerzensgeld verurteilt.

Vor allem die lebensgefährlichen Verletzungen des 49 Jahre alten Geschädigten und ein Beweisvideo eines Lastwagenfahrers aus der Tatnacht hatten damals zum Urteil geführt. Das Berufungsgericht kam nun zu einem anderen Schluss, der aber laut dem Richter "verdammt schwer gefallen" sei. Zwar hielten sich er und die Schöffen an die Tatsachenfeststellung aus erster Instanz. Die Strafe fiel jedoch geringer aus. Beiden Angeklagten müssen nun zwei Jahre in Haft.

Nochmals mussten die Männer den Tathergang schildern, wieder mit Erinnerungslücken an die Menge des konsumierten Alkohols. Der Angeklagte verbrachte seine Lenkzeitenpause mit dem späteren Geschädigten auf dem Rastplatz. Anschließend hatte er einen Bekannten kontaktiert, um auf dem nahen Firmengelände von dessen Arbeitgeber zu duschen. Dort wurde reichlich Schnaps getrunken, es kam zum Streit zwischen dem Angeklagten und dem Geschädigten. Der Bekannte hatte die beiden zum Rasthof zurück gebracht, wo der Streit eskaliert ist und er ebenfalls kurz daran beteiligt war.

Dass der Geschädigte auch einen Teil dazu beigetragen hatte, blieb nicht unerwähnt. Faustschläge gegen den Kopf des bewusstlosen Opfers führten zu lebensgefährliche Verletzungen: mehrfache Rippenbrüche, eine Verletzung des Lungengewebes, ein Kopf- und Hirnhämatom, das operiert werden musste, sowie Schürf- und Platzwunden. Auch die Zeugenaussage eines Polizisten unterstrich die lebensbedrohliche Situation des Geschädigten.

Dessen aktuelles medizinisches Gutachten verlas der Richter, da man dem Geschädigten, der in seinem Heimatland weilt, die Verhandlung nicht erneut zumuten wollte. Von posttraumatischen Belastungsstörungen ist darin die Rede.

Eine Menge Alkohol müsse geflossen sein, war eine Gutachterin überzeugt. Während sie beim einen Angeklagten nachvollziehbare Handlungen erkenne und dieser zeitweise habe schlichten wollen, sei der zweite Angeklagte vermindert steuerungsfähig gewesen. "Diese Tat war ohne Alkohol nicht vorstellbar", sagte der Richter. Umso schwieriger sei die Urteilsfindung gewesen.

Die Angeklagten hätten Reue gezeigt und Schmerzensgeld gezahlt, einer der beiden konnte sein im September 2020 geborenes Kind wegen des Ausreiseverbots erst im Mai dieses Jahres sehen. Bei ihm war der Haftbefehl aufgrund einer Geldzahlung außer Vollzug gesetzt worden. Die Bewährungszeit wurde auf drei Jahre festgesetzt.

Noch schwieriger sei der Urteilsspruch beim 56-Jährigen gewesen. Dieser hatte am Morgen nach der Tat keine Hilfe geholt; das Opfer hatte erst durch einen Videoanruf an seine Familie auf seine Lage aufmerksam gemacht. Eine verminderte Schuldfähigkeit durch die eingeschränkte Steuerungsfähigkeit hatte eine Haftmilderung nach sich gezogen. 13 Monate hatte er bereits in Mannheim eingesessen. Seine Sozialprognose sei wegen des familiären und persönlichen Umfelds positiv.